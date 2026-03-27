[ المجروح من عائلته ] .. هل يأتي التعلّم بلا كلفة ؟

لمعانُ الأحداق

..:: عضو بارز ::.. ✍️top5👑
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله

عساكم بخير ..
هذا الموضوع في الحقيقة كان ردا على ما كتبته أختنا @Tama Aliche
و هي تروي لنا قصتها و ما دفعها للغياب عن اللمة ..
في موضوعها الباب ليس بالأخير
فارتأيتُ نشره كموضوع مستقل
حتى يمكن الخوض فيه و إثراؤه
أي أن موضوعي هذا مبني على ما قرأتُ لفاطمة و ما شدّني
و لتأثري - جدا - به

===

في مقولةٍ شهيرةٍ قيل :
" المجروح من عائلته لا يشفى أبدًا "
قرأتُها منذ زمن .. و رغم ما تحمله من قتامة و عدم واقعية
- بدت لي للوهلة الأولى -
فإنني حين عدتُ إليها اليوم .. بعدما قرأتُ قصة فاطمة
وجدتُ أنها - على قسوتها - لا تخلو تمامًا من الصدق
صحيح أننا نعيش في زمنٍ متطور .. يكاد التيسير و السرعة قد بلغا فيه كل شيء
حتى في مجال الصحة النفسية .. يمكنك من منزلك أن تتابع مع مختصين و معالجين نفسيين
و أن تحضر ورشات حول صدمات الطفولة ، و جرح الهجر ، و جرح الأم و الأب ..

لكن مهما بلغ العلم مداه
ستبقى هناك أمور غائبة عنا ، و جراحٌ لا تُمحى تمامًا .. فما الحل إذن ؟
ليس الشفاء الكامل ..
تسكين .. تخفيف .. تقليل الأثر على طريقة عيشك و نظرتك للحياة ، و على الضرر الذي قد يصيبك و يصيب من حولك

يمكنهم أن يعلّموك كيف تتعايش مع هذا الجزء من حياتك ، كيف تتبنى أسلوب حياةٍ مختلف
حتى من فقد هويته يستطيع أن يعيد بناءها من جديد
و أن يتعلّم الأبجديات التي حُرم منها ، لأن أحدًا لم يكن حاضرًا أو مؤهلًا ليعلّمه إياها ..


" المجروح من عائلته لا يشفى أبدًا "
و أنا أحب أن أعدّلها فأقول :
" المجروح من عائلته يمكنه أن يتعافى "

نعم .. يستطيع أن يعوّض ما فقده .. هذا ما يُقال ، و فيه قدرٌ من الحقيقة
لكن التعويض لن يكون مثاليًا ..
سيظل داخله إحساسٌ بالفقد .. الفقد عظيم ، و الجرح عميق ..

مع ذلك .. هناك أمل
دائمًا هناك أمل
في أن يصنع لنفسه حياةً مختلفة عن تلك التي عاشها ، و أن يكون بطلًا رغم ماضيه المؤلم ..

من لم يجد الحب .. سيتعلم أن يحب نفسه ، و أن يبحث عن الحب فيما هو متاح حوله
و سيتعلم كيف يبني علاقاتٍ صحية تكون له سندًا و دعمًا ..
سيتعلم أن يخلق لنفسه ما يعوّض فيه ما فقده من مشاعر ، كانت في الأصل حقًا من حقوق طفولته ..

يُقال للأمهات الجدد اللواتي عانين ..
" يمكنكِ أن تكوني بطلة ، و أن تصبحي نسخةً أفضل من أمك
امنحي أبناءك الحب الذي حُرمتِ منه ، صادقيهم ، و أحبيهم كما تمنيتِ أن تُحَبّي
و كوني الأم التي حلمتِ بها "

رغم كل هذا الحلم ، و كل هذا الأمل ، و كل الجهود العظيمة
لا أحد يستطيع أن يمحو الماضي
سيظل الإنسان - في داخله - كائنًا هشًّا ، عالمه مهتز ، مهما بدا ثابتًا ..

و لا بد أن ينعكس شيءٌ من ماضيه - بصورةٍ أو بأخرى - على حياته أو مستقبله
في سلوكه ، أو في أسلوب تربيته ، و قد تترتب على ذلك نتائج مؤلمة
لتستمر سلسلةٌ من الأذى و الصدمات المتوارثة


المجروح من عائلته ؟
أزمته الكبرى هي شعور الذنب الذي يلاحقه ..
كلما كبر و بدأ يعي ما يحمله ، و يفكر في البوح به
وجد نفسه يميل إلى الصمت و العزلة ، و يتقمص شخصياتٍ لا تعكس حقيقته ، فقط لأنه يشعر بالخجل من ذاته - ربما -

ينظر حوله .. قد يكون محاطًا بأشخاصٍ طيبين ، تتاح له فرصة أن يفتح قلبه ، أن يشارك ، أن يتكلم ..
لكن الشك يظل يأكل قلبه ، و يقيم في داخله شعورٌ خفي .. مهما حاول إخفاءه يفشل ..
فليست كل الأشياء تُقال و لا كل الأشياء " تتخبّى " و هذا ما وصلتِ إليه يا فاطمة

يفضل الصمت ..
و يؤثر العزلة ..
و يحمل ألمه وحده
و من النادر أن يجد من يريحه ، و إن وجده ، ففتح القلب ليس بالأمر السهل ..

شخصٌ
حياته سلسلةٌ من الانهيارات المتتالية ،
يكفيه القليل ليغرق ..

شخصٌ يكرّس طاقته كلها لمحاولة ملء الفراغ و سدّ الخلل ..
أحلامه بسيطة ، و توقعاته من الحياة و من الناس قليلة ..
شخصٌ خُذل من أول وأهم ركنٍ في حياته
و فقد أساس الأمان .. فماذا يُنتظر منه ؟

نعم .. يمكنه أن يتعافى ..
لكن قبل أن يتعلم كيف يفعل ذلك على نحوٍ صحيح
غالبًا ما يمر بطرقٍ قاسية
يؤذي فيها نفسه و هو يبحث عن التعويض في الأماكن الخطأ
أو يكون - ببساطة - الشخص الخطأ في قصة أحدهم ..
لا بد أن يدفع ثمنًا ، و يدفع من حوله معه
فهل يأتي التعلّم بلا كلفة ؟


على الهامش :
و إن تعافى الإنسان من كل شيء
ستبقى معه تلك اللحظات التي هانت عليه فيها نفسه أمام ما حدث


لكم الخط ..
تحية طيبة
[ لمعانُ الأحداق ]
 
توقيع لمعانُ الأحداق
./
أجمل ما قرأت هنا وهو لبّ الموضوع هو هذه العبارة:
" المجروح من عائلته يمكنه أن يتعافى "
..
نعم يمكنه إن كان قوياً مثل فاطمة..
كل شيء يعتمد على الشخص وكيف يتفاعل..
كيف ينظر إلى الخبرات التي يمر بها حلوها ومُرّها..
لذلك نجد عدة أشخاص مرّوا بنفس الظروف لكن مآلاتهم كانت مختلفة..
في العلوم النفسية؛ نفس مجموعة المُدخلات لا تعطي بالضرورة نفس المُخرجات..

..
 
توقيع أمير جزائري حر

