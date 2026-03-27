[ المجروح من عائلته ] .. هل يأتي التعلّم بلا كلفة ؟

عساكم بخير ..

هذا الموضوع في الحقيقة

كان ردا

على ما كتبته أختنا @Tama Aliche

و هي تروي لنا قصتها و ما دفعها للغياب عن اللمة ..

في موضوعها الباب ليس بالأخير

فارتأيتُ نشره ك

موضوع

مستقل

حتى يمكن الخوض فيه و إثراؤه

أي أن موضوعي هذا مبني

على ما قرأتُ لفاطمة

و ما شدّني

و لتأثري -

جدا

- به



===



في مقولةٍ شهيرةٍ قيل :

"

المجروح من عائلته لا يشفى أبدًا

"

قرأتُها منذ زمن .. و رغم ما تحمله من قتامة و عدم واقعية

-

بدت لي للوهلة الأولى

-

فإنني حين عدتُ إليها اليوم .. بعدما قرأتُ قصة

فاطمة

وجدتُ أنها -

على قسوتها

- لا تخلو تمامًا من الصدق

صحيح أننا نعيش في زمنٍ متطور .. يكاد التيسير و السرعة قد بلغا فيه كل شيء

حتى في مجال الصحة النفسية .. يمكنك من منزلك أن تتابع مع مختصين و معالجين نفسيين

و أن تحضر ورشات حول صدمات الطفولة ، و جرح الهجر ، و جرح الأم و الأب ..



لكن مهما بلغ العلم مداه

ستبقى هناك أمور غائبة عنا ، و جراحٌ لا تُمحى تمامًا ..

فما الحل إذن ؟

ليس الشفاء الكامل ..

تسكين .. تخفيف .. تقليل الأثر على طريقة عيشك و نظرتك للحياة ، و على الضرر الذي قد يصيبك و يصيب من حولك



يمكنهم أن يعلّموك كيف تتعايش مع هذا الجزء من حياتك ، كيف تتبنى أسلوب حياةٍ مختلف

حتى من فقد هويته يستطيع أن يعيد بناءها من جديد

و أن يتعلّم الأبجديات التي حُرم منها ، لأن أحدًا لم يكن حاضرًا أو مؤهلًا ليعلّمه إياها ..





"

المجروح من عائلته لا يشفى أبدًا

"

و أنا أحب أن أعدّلها فأقول :

"

المجروح من عائلته يمكنه أن يتعافى

"



نعم .. يستطيع أن يعوّض ما فقده .. هذا ما يُقال ، و فيه قدرٌ من الحقيقة

لكن

التعويض لن يكون مثاليًا

..

سيظل داخله إحساسٌ بالفقد .. الفقد عظيم ، و الجرح عميق ..



مع ذلك .. هناك أمل

دائمًا هناك أمل

في أن يصنع لنفسه حياةً مختلفة عن تلك التي عاشها ، و أن يكون بطلًا رغم ماضيه المؤلم ..



من لم يجد الحب .. سيتعلم أن يحب نفسه ، و أن يبحث عن الحب فيما هو متاح حوله

و سيتعلم كيف يبني علاقاتٍ صحية تكون له سندًا و دعمًا ..

سيتعلم أن يخلق لنفسه ما يعوّض فيه ما فقده من مشاعر ، كانت في الأصل حقًا من حقوق طفولته ..

يُقال للأمهات الجدد اللواتي عانين ..

"

يمكنكِ أن تكوني بطلة ، و أن تصبحي نسخةً أفضل من أمك

امنحي أبناءك الحب الذي حُرمتِ منه ، صادقيهم ، و أحبيهم كما تمنيتِ أن تُحَبّي

و كوني الأم التي حلمتِ بها

"



رغم كل هذا الحلم ، و كل هذا الأمل ، و كل الجهود العظيمة

لا أحد يستطيع أن يمحو الماضي

سيظل الإنسان -

في داخله

- كائنًا هشًّا ، عالمه مهتز ، مهما بدا ثابتًا ..



و لا بد أن ينعكس شيءٌ من ماضيه -

بصورةٍ أو بأخرى

- على حياته أو مستقبله

في سلوكه ، أو في أسلوب تربيته ، و قد تترتب على ذلك نتائج مؤلمة

لتستمر سلسلةٌ من الأذى و الصدمات المتوارثة

المجروح من عائلته ؟

أزمته الكبرى هي شعور الذنب الذي يلاحقه ..

كلما كبر و بدأ يعي ما يحمله ، و يفكر في البوح به

وجد نفسه يميل إلى الصمت و العزلة ، و يتقمص شخصياتٍ لا تعكس حقيقته ، فقط لأنه يشعر بالخجل من ذاته -

ربما

-



ينظر حوله .. قد يكون محاطًا بأشخاصٍ طيبين ، تتاح له فرصة أن يفتح قلبه ، أن يشارك ، أن يتكلم ..

لكن الشك يظل يأكل قلبه ، و يقيم في داخله شعورٌ خفي .. مهما حاول إخفاءه يفشل ..

فليست كل الأشياء تُقال و لا كل الأشياء " تتخبّى "

و هذا ما وصلتِ إليه يا

فاطمة

يفضل الصمت ..

و يؤثر العزلة ..

و يحمل ألمه وحده

و من النادر أن يجد من يريحه ، و إن وجده ، ففتح القلب ليس بالأمر السهل ..



شخصٌ

حياته سلسلةٌ من الانهيارات المتتالية ،

يكفيه القليل ليغرق ..



شخصٌ يكرّس طاقته كلها لمحاولة ملء الفراغ و سدّ الخلل ..

أحلامه بسيطة ، و توقعاته من الحياة و من الناس قليلة ..

شخصٌ خُذل من أول وأهم ركنٍ في حياته

و فقد أساس الأمان .. فماذا يُنتظر منه ؟

نعم .. يمكنه أن يتعافى ..

لكن قبل أن يتعلم كيف يفعل ذلك على نحوٍ صحيح

غالبًا ما يمر بطرقٍ قاسية

يؤذي فيها نفسه و هو يبحث عن التعويض في الأماكن الخطأ

أو يكون -

ببساطة

- الشخص الخطأ في قصة أحدهم ..

لا بد أن يدفع ثمنًا ، و يدفع من حوله معه

فهل يأتي التعلّم بلا كلفة ؟

على الهامش :