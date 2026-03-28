تحيط بكم قلوب هشة ... فارفقوا بها ... خبر للخواطر ام كسرها

في زحمة الحياة وبين تعب الايام وثقلها على القلوب تمر اشياء صغيرة جدا قد لا ننتبه لها لكنها عند غيرنا تعني الكثير
من ابسطها جبر الخواطر او كسرها دون ان نشعر


ليس كل كسر يرى فبعض القلوب تنكسر بهدوء خلف ابتسامة متعبة او كلمة عابرة قيلت بلا قصد او حتى صمت كان في غير مكانه
وفي المقابل ليس كل جبر يحتاج جهدا احيانا كلمة دافئة او نظرة تقدير قد تعيد انسانا الى نفسه من جديد


تخيل شخصا جمع شجاعته وقلبه ممتلئ بشيء من الفرح ليشاركك انجازا بسيطا
فينتظر منك دفئا فيجد برودا برد مثل ..... عادي مش شيء كبير


في تلك اللحظة لا تخبو فرحته فقط بل ينطفئ جزء صغير داخله كان يريد ان يكبر


وتخيل اخر انهكه يومه وضاقت به الدنيا فجاءك بكلامه المثقل
فواجهته بابتسامة ساخرة او استخفاف


هو لم يكن يحتاج حلا كان فقط يحتاج قلبا يسمعه
لكن بدل ذلك خرج بقلب اثقل مما دخل به


كسر الخواطر لا يحتاج قسوة كبيرة احيانا يكفي ان نكون غافلين
وغالبا لا ينسى


وفي الجهة الاخرى هناك وجه اجمل للحياة


تخيل نفس ذلك الشخص حين قال لك عن انجازه فابتسمت له بصدق وقلت
جميل جدا واضح تعبك تستاهل كل خير


ربما لم تغير العالم بهذه الكلمات
لكنك في عالمه هو صنعت فرقا لا يوصف


وشخص اخر جلس امامك مثقلا فاخترت ان تسمعه فقط دون حكم دون استعجال دون تقليل
قلت له بهدوء انا حاس بيك وربّي يفرجها عليك


هنا انت لم تصلح كل شيء
لكنك كنت له سكينة وهذا يكفي احيانا


نحن لا نعرف ما الذي يخفيه كل قلب
كل واحد فينا يحمل قصة وجعا او معركة لا يراها احد


ولذلك تبقى الكلمة الطيبة شيئا بسيطا في نظرنا لكنها عند غيرنا قد تكون نجاة


كل يوم تمر علينا لحظات صغيرة نخير فيها دون ان نشعر
اما ان نكون سببا في ابتسامة خفيفة او وجع عالق لا يزول


فكن لينا حتى في ابسط ردودك
كن رحيما حتى وانت تمزح


ليس لان الجميع يستحقون
بل لان القلب الذي يعتاد اللطف يصبح اجمل


وفي النهاية
الخواطر الطيبة التي حولنا تلك القلوب النقية التي لم تتعلم القسوة بعد هي نعم لا تعوض


فلا تكسرها باندفاع ولا تتركها تذبل باهمال


واجعل لك نصيبا دائما من جبر الخواطر
فربما كلمة منك او موقف بسيط
يكون نورا في حياة احدهم ودعوة صادقة تغير حياتك انت

تحيات الامين محمد
ما اجمله من قول وما أحسنه من طرح يجبر خواطر بكلمة بسيطه دون تكلفه انها أعظم ما يكون ..
شكرا جزيلا لك على هذه الشفافيه التي يحتاجها البعض ممن عصفت بهم أمور الحياة …
 
