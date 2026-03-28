الصديق أقرب من الأخ أحيانا ..... بل كثيرا

بين صمت الليل وضجيج الايام وثقل الحزن وفرح اللحظات الصغيرة احيانا تختلط الروابط

فلا نعرف من هو القريب بقلبه ومن هو القريب بالنسب





ليس كل قريب يشعر بك وليس كل صديق غريب عنك

بعض الناس يصبحون جزءا من حياتك اليومية بينما يبقى البعض رغم صلة الدم بعيد





تخيل صديقا صار لك سندا

تحكي له عن يومك عن احلامك وتعطيه اسرارك دون خوف

كلما احتجت اليه وجدته حاضر يسمعك ويفهمك ويسندك





وتخيل قريبا يجمعك به دمك

لكن كلما اقتربت شعرت بثقل المسافة

تخفي عنه امورك وتتوجس من كلماته

كل موقف منه يترك فيك شعورا بعدم الارتياح





هنا ندرك ان القرب لا يقاس بالنسب بل بالمواقف

الغرباء الصادقون قد يصبحون اقرب من الاقارب البعيدين





تخيل نفس الصديق حين ضاقت بك الدنيا فوجدته اول من يسأل ويخفف عنك ويشارك فرحك بصدق

ربما لم يكن من دمك لكنه كان من قلبك





المواقف هي الميزان الحقيقي

هي التي ترفع شخصا غريبا الى مكانة القريب وقد تخفض قريبا الى حدود المعرفة فقط





فكن صديقا حقيقيا وكن قريبا بمعنى الكلمة لا بالاسم فقط

ليس لان العلاقات تفرض علينا بل لان الصدق هو ما يبقيها حية





وفي النهاية

ليس كل من شاركك دمك عرفك وليس كل من عرفك كان غريبا عنك

فلا تمنح قلبك الا لمن يحفظه

واجعل نصيبك دائما من الصدق في علاقاتك



انتم اخواني ما قولكم​