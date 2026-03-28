الصديق أقرب من الأخ أحيانا ..... بل كثيرا

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
بين صمت الليل وضجيج الايام وثقل الحزن وفرح اللحظات الصغيرة احيانا تختلط الروابط
فلا نعرف من هو القريب بقلبه ومن هو القريب بالنسب


ليس كل قريب يشعر بك وليس كل صديق غريب عنك
بعض الناس يصبحون جزءا من حياتك اليومية بينما يبقى البعض رغم صلة الدم بعيد


تخيل صديقا صار لك سندا
تحكي له عن يومك عن احلامك وتعطيه اسرارك دون خوف
كلما احتجت اليه وجدته حاضر يسمعك ويفهمك ويسندك


وتخيل قريبا يجمعك به دمك
لكن كلما اقتربت شعرت بثقل المسافة
تخفي عنه امورك وتتوجس من كلماته
كل موقف منه يترك فيك شعورا بعدم الارتياح


هنا ندرك ان القرب لا يقاس بالنسب بل بالمواقف
الغرباء الصادقون قد يصبحون اقرب من الاقارب البعيدين


تخيل نفس الصديق حين ضاقت بك الدنيا فوجدته اول من يسأل ويخفف عنك ويشارك فرحك بصدق
ربما لم يكن من دمك لكنه كان من قلبك


المواقف هي الميزان الحقيقي
هي التي ترفع شخصا غريبا الى مكانة القريب وقد تخفض قريبا الى حدود المعرفة فقط


فكن صديقا حقيقيا وكن قريبا بمعنى الكلمة لا بالاسم فقط
ليس لان العلاقات تفرض علينا بل لان الصدق هو ما يبقيها حية


وفي النهاية
ليس كل من شاركك دمك عرفك وليس كل من عرفك كان غريبا عنك
فلا تمنح قلبك الا لمن يحفظه
واجعل نصيبك دائما من الصدق في علاقاتك

انتم اخواني ما قولكم
 
@الامين محمد @حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @ذكريات @الطيب الجزائري84
@سعد نايلي @الصقر الأبيض @الديباج الرقيق @فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى @العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . . @سجينة الصمت @فادي محمد @المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل @أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون @زهور الشوق @الرومنسي الجاد @النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد @سـارة @عاشق اللمة. @الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي @الصراحة راحة @بسمة القلوب @سكون الفجر @سعيد2 @زهيرة تلمسان @جيهان جوجو @باتنية و نص @جمــآنــة @لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم @النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي @بلبالي اسماعيل @يوسےفے @أفنانوه @{هِشام} @أشرقت @السلطانة @رياض تت @تشلسي4 @زاهية بنت البحر @ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان @موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر @طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25 @ديسق @الحلم الوردي @زيــن @إعصار @اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى @هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب @امحمد خوجة @أم الصبيان @هدوء المطر @الورد الأحمر @خديجة ph @ليليا مرام @مباركي أسامة @البشير البشير @فاتن سيلين @جمال عبدلي @نجـود @ذات الشيم @أم إسراء @أبو خديجة @أمير جزائري حر @صهيب الرومي @أم السوس @سفير بلد طيب @مرسال الشوق @ابو مازن @{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج @أكوتبر @جولينا ناصر @لخضر dz @ولّادة @غسق الليل @اليمامة_الزرقاء @سحائب الشوق @الملك الظليل @نبيل مسلم @أحلامي @نسرين عزوز @يَقِين؟ @اجمل سمبوسة @الخلوي @كاميليا الثلج @بدر شاكر @آمِيْرَتُه


المُعرّفات بالحروف اللاتينية:


@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana @Soumia hadj mohammed @saddek06000 @afnene @barca.moha @lotfi12 @amar hattab @dahman kz @ALGERIA DZ @Hakan @Tama Aliche @sami120 @Moha le sage @Oktavio_hinda @elmaalii @Amoona @adam 05_27 @space-cowboy @la lune rose @momoam @*amani* @maryou1980 @EL Aìd Nh @CreativePs @secret de coeur @963Mira @Mehdidaoud @Needforspeede @ala3eddine @Ma$Ter @angeblue @smiley daily @Amine7N @Zili Na @doaausef3li @mbcsat @Amine ouar @faith8 @hich86 @karim4algeria @mohalia @YOUSRAyousra @4LI_4LGERI4 @ADLANE44 @dridi @Iamdetector @NOUR.DZ @Bouchra zarat @mounaim05 @abdellahtlemcen @chayat @HAMZA USMA @saied @Martech @tamadhhor @Maria bnr @SINMAR44 @abdoulee20 @rasha holwa @skynssine @Abdelghani03 @nadjibdz12 @bouziddz @Yacine info @afrah djm @Mohamed elshemy @ch zaki @hassane1987 @Bilal Manou @Madjid Farid @Alaa_Eldin @nobledz @Mohamedzri @Karim megrous @midou@1 @Qusay Legend @safouan @Rahal Oualid @w@hab_39 @ali_elmilia @Imed703 @elhadi98 @aljentel @Oussama.GF @rezamine @MARYTA @ouafi @missoum31 @rafid2 @nebbati @sofiane55 @Abde jalil20 .@Rochdi.dz @Mokhito @Silent Hill @Adam120 @ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia @4algeria @okbadz @★Dαяĸ-Sтαя★ @tunisien93 @Yousra sa @Adem4dz @osama305 @bousaid @taleb2011 @jamal1984 @Kramkamel @MrRobot @NAASTAREK BBR @latif50 @ABOU RAID @jansenmuller @taleb2011 @Charaf Mammeri @BOUTEBEL02DZ @hani05 @habib2 @zaamsam @zimo03 @karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @Souhil92. @mohamed-riadh @Achraf17 @sana.brh07 @NoLongerHer
 
توقيع الامين محمد
هذا صحيح هناك بعيد النسب لكنه قريب الروح وهناك قريب النسب لكنه بعيد كل البعد عن الاهتمام لك .. فللنفس إنجذاباتها …
شكرا …
 
نعم أحيانا تجد الصديق اقرب اليك من الاخ لكن الاخ يبقى اخ
 
