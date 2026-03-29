الجزائر تودّع رجل المصالحة الوطنية… اليامين زروال

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقّينا نبأ وفاة الرئيس الجزائري السابق اليامين زروال رحمه الله.
كان رجل دولةٍ في مرحلةٍ من أصعب مراحل تاريخ الجزائر، حين كانت البلاد تعيش سنواتٍ دامية من العنف والإرهاب خلال ما يُعرف بـ العشرية السوداء.
قاد الجيش الوطني الشعبي في مواجهة الإرهاب، ثم تولّى مسؤولية رئاسة الدولة واضعًا نصب عينيه هدفًا واحدًا: إنقاذ الجزائر وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعها. وفي مساره السياسي أطلق مشروع قانون الوئام المدني الذي كان خطوةً أولى نحو المصالحة وطيّ صفحة الدم، فاتحًا باب العودة أمام من لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء.
لقد ارتبط اسم اليامين زروال بمرحلةٍ مفصلية، واجه فيها الإرهاب بحزمٍ، وسعى في الوقت ذاته إلى لمّ شمل الجزائريين وتمهيد الطريق نحو السلم والاستقرار.
رحم الله الفقيد رحمةً واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه عن الجزائر خير الجزاء، وألهم أهله ومحبيه والشعب الجزائري جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون
