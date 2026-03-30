الصهاينة يُصدّقون على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين & والأمّة في غيبوبة..

..يا رب..كثر الخونة وتمكن الوهن من هذه الأمة..إلا قلة قليلة ظاهرة على الحق.. في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس..ودول محور المقاومة..يعاديهم القريب قبل البعيد..وها هو قانون إعدام الأسرى يصدر بحق أسرى فلسطين..لك المشتكى......​