الرقمنة بين التسهيل والتعطيل… أين يكمن الخلل؟

أم إسراء

أم إسراء

:: عضو فعّال ::
أوفياء اللمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الرقمنة بين التسهيل والتعطيل… أين يكمن الخلل؟
شهدت الإدارات المحلية في السنوات الأخيرة نقلة نوعية نحو الرقمنة، خاصة في استخراج وثائق الحالة المدنية كعقود الميلاد، الوفاة، الزواج وغيرها.
خطوة إيجابية لا يمكن إنكارها… وفّرت الوقت، وقلّصت الطوابير، وأعفت المواطن من معاناة “ماكانش الريزو” وازدحام الشبابيك.
أصبح بإمكانك استخراج وثيقتك بضغطة زر، دون تنقل أو انتظار طويل.
لكن، ورغم هذا التطور، نصطدم أحيانًا بمفارقة غريبة…
في بعض الإدارات الأخرى، ترفض الوثيقة المستخرجة إلكترونيا، ويُطلب منك إحضار نسخة تحمل الختم التقليدي!
*فهل المشكلة في الثقة بالوثيقة الرقمية؟
*أم في غياب توحيد الرؤية بين الإدارات؟
*أم أن الرقمنة ما زالت جزئية ولم تُستكمل بعد؟
*ما الفائدة من رقمنة وثيقة إذا كانت لا تُعترف بها في كل المؤسسات؟
*أليست الرقمنة الحقيقية هي التي تغني المواطن عن كل الإجراءات الورقية نهائيا؟

بين تسهيل فعلي… وتعطيل غير مباشر…
يبقى المواطن هو من يدفع ثمن التناقض الإداري.
✍️ برأيكم:
*هل واجهتم هذا التناقض من قبل؟
*هل نحن فعلا في طريق رقمنة شاملة، أم أنها خطوات متفرقة تحتاج إلى تنسيق أكبر؟
 
توقيع أم إسراء
ما دفعني لفتح النقاش هو اصطدامي بهذا المشكل.. حين قدمت نسخة التكرونية لابنتي.. ودفعتها اتماما لملف عالق في الادارة للتي أعمل بها بعد ما ضاع الملف الأصلي من قبل هذه الادارة..
يعني أمور داخلية فقط.
 
توقيع أم إسراء
@الامين محمد @حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @ذكريات @الطيب الجزائري84
@سعد نايلي @الصقر الأبيض @الديباج الرقيق @فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى @العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . . @سجينة الصمت @فادي محمد @المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل @أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون @زهور الشوق @الرومنسي الجاد @النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد @سـارة @عاشق اللمة. @الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي @الصراحة راحة @بسمة القلوب @سكون الفجر @سعيد2 @زهيرة تلمسان @جيهان جوجو @باتنية و نص @جمــآنــة @لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم @النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي @بلبالي اسماعيل @يوسےفے @أفنانوه @{هِشام} @أشرقت @السلطانة @رياض تت @تشلسي4 @زاهية بنت البحر @ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان @موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر @طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25 @ديسق @الحلم الوردي @زيــن @إعصار @اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى @هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب @امحمد خوجة @أم الصبيان @هدوء المطر @الورد الأحمر @خديجة ph @ليليا مرام @مباركي أسامة @البشير البشير @فاتن سيلين @جمال عبدلي @نجـود @ذات الشيم @أم إسراء @أبو خديجة @أمير جزائري حر @صهيب الرومي @أم السوس @سفير بلد طيب @مرسال الشوق @ابو مازن @{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج @أكوتبر @جولينا ناصر @لخضر dz @ولّادة @غسق الليل @اليمامة_الزرقاء @سحائب الشوق @الملك الظليل @نبيل مسلم @أحلامي @نسرين عزوز @يَقِين؟ @اجمل سمبوسة @الخلوي @كاميليا الثلج @بدر شاكر @آمِيْرَتُه

المُعرّفات بالحروف اللاتينية:

@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana @Soumia hadj mohammed @saddek06000 @afnene @barca.moha @lotfi12 @amar hattab @dahman kz @ALGERIA DZ @Hakan @Tama Aliche @sami120 @Moha le sage @Oktavio_hinda @elmaalii @Amoona @adam 05_27 @space-cowboy @la lune rose @momoam @*amani* @maryou1980 @EL Aìd Nh @CreativePs @secret de coeur @963Mira @Mehdidaoud @Needforspeede @ala3eddine @Ma$Ter @angeblue @smiley daily @Amine7N @Zili Na @doaausef3li @mbcsat @Amine ouar @faith8 @hich86 @karim4algeria @mohalia @YOUSRAyousra @4LI_4LGERI4 @ADLANE44 @dridi @Iamdetector @NOUR.DZ @Bouchra zarat @mounaim05 @abdellahtlemcen @chayat @HAMZA USMA @saied @Martech @tamadhhor @Maria bnr @SINMAR44 @abdoulee20 @rasha holwa @skynssine @Abdelghani03 @nadjibdz12 @bouziddz @Yacine info @afrah djm @Mohamed elshemy @ch zaki @hassane1987 @Bilal Manou @Madjid Farid @Alaa_Eldin @nobledz @Mohamedzri @Karim megrous @midou@1 @Qusay Legend @safouan @Rahal Oualid @w@hab_39 @ali_elmilia @Imed703 @elhadi98 @aljentel @Oussama.GF @rezamine @MARYTA @ouafi @missoum31 @rafid2 @nebbati @sofiane55 @Abde jalil20 .@Rochdi.dz @Mokhito @Silent Hill @Adam120 @ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia @4algeria @okbadz @★Dαяĸ-Sтαя★ @tunisien93 @Yousra sa @Adem4dz @osama305 @bousaid @taleb2011 @jamal1984 @Kramkamel @MrRobot @NAASTAREK BBR @latif50 @ABOU RAID @jansenmuller @taleb2011 @Charaf Mammeri @BOUTEBEL02DZ @hani05 @habib2 @zaamsam @zimo03 @karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @Souhil92. @mohamed-riadh @Achraf17 @sana.brh07 @NoLongerHer
 
توقيع أم إسراء
حجز مكان لي عودة اختي الكريمة
 
سلبيات وايجابيات الرقمنة





تعد الرقمنة (التحول الرقمي) تحويلاً جذرياً للعمليات التقليدية إلى صيغ إلكترونية، مما يرفع الكفاءة والإنتاجية، ويسهل الوصول للمعلومات، ويعزز التواصل
. ومع ذلك، تواجه تحديات كبيرة أبرزها التكلفة العالية للبنية التحتية، ومخاطر الأمن السيبراني، وفقدان الوظائف التقليدية.
  • تحسين الكفاءة والإنتاجية: أتمتة العمليات تقلل الوقت والجهد وتخفض الأخطاء البشرية.
  • سهولة الوصول للمعلومات: تمكن من الوصول الفوري للبيانات وحفظها إلكترونياً.
  • تعزيز التواصل: توفر وسائل تواصل ذكية ومرنة، ودعم فني على مدار الساعة.
  • توفير التكاليف (على المدى الطويل): تقليل الاعتماد على الأوراق والمستندات الفيزيائية.
  • تحسين الخدمات: خاصة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم، عبر تقديم خدمات عن بعد
سلبيات الرقمنة (التحديات):
  • التكلفة العالية: تتطلب استثمارات ضخمة في الأجهزة والبرمجيات.
  • مخاطر الأمن السيبراني: تهديدات باختراق البيانات والخصوصية.
  • الفجوة الرقمية: عدم تساوي فرص الوصول إلى التكنولوجيا بين الأفراد والمناطق.
  • فقدان الوظائف: الاستغناء عن بعض الوظائف اليدوية والإدارية نتيجة الأتمتة.
  • مقاومة التغيير: صعوبة تأقلم الموظفين مع الوسائل الجديدة والتخلي عن التقليدية.
الخلاصة:
رغم أن الرقمنة توفر مزايا جوهرية في تحسين الأداء، إلا أنها تتطلب إدارة حذرة للمخاطر المرتبطة بالأمن والخصوصية وتأهيل العنصر البشري
 

يشاهد حاليًا هذا الموضوع:​


المجموع: 8 (الأعضاء: 1, الزوار: 7)
 
توقيع أمير جزائري حر
أهلا أم إسراء وتحية طيبة
الرقمنة مازالت تزاحمها الورقنة.. + جيل من الجامدين الجاهلين المعرقلين..
وتيرة تفعيل الرقمنة تسير ببطء شديد.. بسرعة السلحفاة..
وأيضا ثقافة البعض من الذين تربوا على مقولة: " الثقة في الوثيقة" يعرقلون كلما وجدوا فراغا قانونيا ولم يجدوا ما أو من يفرض عليهم الالتزام بالنظام الجديد..

منذ فترة قريبة ذهبت لمؤسسة التأمين / الكازورال/ لقضاء مصلحة وأعطيتهم شهادة ميلاد مر على استخراجها سنة .. فقال لي الموظف هذي ميتة ! وهو فرحان لأنه تخلص مني.. فلما قلت له يا أخي الشهادات التي فيها " الكودبار" تبقى صالحة عشر سنوات.. فرفض وأصرّ على موقفه.. امالا درتلو حالة .. وسمع بعض من يعرفونني بالضجة فتكفلوا بي وأنجزت ما أتيت من أجله.. لكن الغريب حتى هوما ما علابالهمش بالمعلومة... والعجيب أن البلدية مجاورة وملاصقة لهم.. فخرجت وتكلمت مع رئيس مصلحة الحالة المدنية.. فأكد لي المعلومة مستغربا من جهلهم بها... وعدت إليهم وأخبرتهم ثم غادرت.. وهم كأن على رؤوسهم الطير..

...
 
توقيع أمير جزائري حر
شكرا لك على اثراء الموضوع بهذه المعلومات..

قال إلياس:
سلبيات وايجابيات الرقمنة





تعد الرقمنة (التحول الرقمي) تحويلاً جذرياً للعمليات التقليدية إلى صيغ إلكترونية، مما يرفع الكفاءة والإنتاجية، ويسهل الوصول للمعلومات، ويعزز التواصل
. ومع ذلك، تواجه تحديات كبيرة أبرزها التكلفة العالية للبنية التحتية، ومخاطر الأمن السيبراني، وفقدان الوظائف التقليدية.
  • تحسين الكفاءة والإنتاجية: أتمتة العمليات تقلل الوقت والجهد وتخفض الأخطاء البشرية.
  • سهولة الوصول للمعلومات: تمكن من الوصول الفوري للبيانات وحفظها إلكترونياً.
  • تعزيز التواصل: توفر وسائل تواصل ذكية ومرنة، ودعم فني على مدار الساعة.
  • توفير التكاليف (على المدى الطويل): تقليل الاعتماد على الأوراق والمستندات الفيزيائية.
  • تحسين الخدمات: خاصة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم، عبر تقديم خدمات عن بعد
سلبيات الرقمنة (التحديات):
  • التكلفة العالية: تتطلب استثمارات ضخمة في الأجهزة والبرمجيات.
  • مخاطر الأمن السيبراني: تهديدات باختراق البيانات والخصوصية.
  • الفجوة الرقمية: عدم تساوي فرص الوصول إلى التكنولوجيا بين الأفراد والمناطق.
  • فقدان الوظائف: الاستغناء عن بعض الوظائف اليدوية والإدارية نتيجة الأتمتة.
  • مقاومة التغيير: صعوبة تأقلم الموظفين مع الوسائل الجديدة والتخلي عن التقليدية.
الخلاصة:
رغم أن الرقمنة توفر مزايا جوهرية في تحسين الأداء، إلا أنها تتطلب إدارة حذرة للمخاطر المرتبطة بالأمن والخصوصية وتأهيل العنصر البشري
إضغط للتوسيع...
 
توقيع أم إسراء
توقيع أم إسراء
بالفعل الورقنة لم نستطع الخروج أبدا منها.. بالخصوص مع الجيل القديم من الموظفين الذين بقيت لهم شهور أو سنوات قليلة للتقاعد (مثل السيد الذي ذكرته في موضوعي)
المشكل أنه شهادة الميلاد حسب ماعملت في وقت مضى مصلحة الحالة المدنية فإن شهادة الميلاد صالحة ل10سنوات.. أما الادارات للأسف لا تطبق هذا وتحتاج دائما الجديد و النسخة الكاملة للشهادة.. حتى في الملفات الادارية التي لا تحتاج مثل هذا الاجراء (النسخة الكاملة).
 لازم على المواطن أن ييقف نفسو في الامور القانونية ويعرف الحيل اللي يمشيو بيها بعض الموظفين في ادارات المؤسسات في الدولة.
شكرا لك امير على مرورك بتلموضوع
قال أمير جزائري حر:
أهلا أم إسراء وتحية طيبة
الرقمنة مازالت تزاحمها الورقنة.. + جيل من الجامدين الجاهلين المعرقلين..
وتيرة تفعيل الرقمنة تسير ببطء شديد.. بسرعة السلحفاة..
وأيضا ثقافة البعض من الذين تربوا على مقولة: " الثقة في الوثيقة" يعرقلون كلما وجدوا فراغا قانونيا ولم يجدوا ما أو من يفرض عليهم الالتزام بالنظام الجديد..

منذ فترة قريبة ذهبت لمؤسسة التأمين / الكازورال/ لقضاء مصلحة وأعطيتهم شهادة ميلاد مر على استخراجها سنة .. فقال لي الموظف هذي ميتة ! وهو فرحان لأنه تخلص مني.. فلما قلت له يا أخي الشهادات التي فيها " الكودبار" تبقى صالحة عشر سنوات.. فرفض وأصرّ على موقفه.. امالا درتلو حالة .. وسمع بعض من يعرفونني بالضجة فتكفلوا بي وأنجزت ما أتيت من أجله.. لكن الغريب حتى هوما ما علابالهمش بالمعلومة... والعجيب أن البلدية مجاورة وملاصقة لهم.. فخرجت وتكلمت مع رئيس مصلحة الحالة المدنية.. فأكد لي المعلومة مستغربا من جهلهم بها... وعدت إليهم وأخبرتهم ثم غادرت.. وهم كأن على رؤوسهم الطير..

...
إضغط للتوسيع...
 
توقيع أم إسراء

يشاهد حاليًا هذا الموضوع:​


المجموع: 6 (الأعضاء: 1, الزوار: 5)
 
توقيع أمير جزائري حر
قضية على قدر ضرورتها على قدر الحيرة والقلقة التي تخلفها في التعاملات الرقمية
لاطاي رقمنة والعقلية ورقنة اعذروني على التعبير
الرقمنة هو مشروع وطني غير متناسق وبطيء وغير مجهز وقاصر لحداثته
ادارة او مكتب واحد في سلسلة ادارية يسستطيع ابطال المعاملة الرقمية بعجزه او عدم دخوله في النظام الشبكي مما يجعل الموظفين والمدراء يعودون للتوثيق الورقي لانو واحد من السلسلة ميستعرفش بالكودبار ويظطرهم لارسال الملفات ورقيا
 
الرقمة راها في كفتين او بين كفتين او جهتين
جهة تريدها و تسعى لها
و جهة لا تريدها و تعرقلها

الجهة التي تريدها الرئيس و الوزراء و بعض المخلصين من المدراء و الاداريين البعض او قلة هم
هؤلاء يريدونها و بقوة و يسعون لها لأنهنم يعرفون ان تخفف معانات المواطن
و تقضي على الواسطات و المعارف و المغارف و الكباش و باعثني عندك الحاج كوازاكي

الجهة التي لا تريدها كل او الاغلبية الساحقة من المدراء و الادرات الفرعية
لأنهم يريدون البقاء كمحور دوران كل حاجة تفوت تحت ايديهم و يلعبوا فيها و بها
كيفما يريدون فالرقمنة تقصيهم من المشهد و دواراتهم تختفي و ربما تلحقهم المجاعة
و اولادهم ما يقدروش يخدموا او ياخذوا سكنات في مناطق بعيدة عن اقاماتهم
و احبابهم و حبيباتهم ايضا راح يتخلوا عنهم
لذالك يعرقلون الرقمة و و يريدون بقاء الوضع على حاله يحبوا لي بوات ارشيف المقبرين
كيما رؤوسهم هههه
 
الحكومات في العالم اصبحت حكومات إلكترونيه لم يعد هناك مراجعه للدوائر الحكوميه كل شيء تعمله من تيلفونك وانت بمنزلك لايحتاج واسطه ولا يحتاج مراجعه كل شيء واصبحت الامور سهله وميسره ،، اما مأتم التطرق اليه من ان هناك تسهيلات رقميه وضعتها الحكومه ثم لاتعترف هذه الحكومه بها وتطلب العوده لإحضار المستندات فلا شك هناك خلل …
 
توقيع aljentel
قال فريد أبو فيصل:
قضية على قدر ضرورتها على قدر الحيرة والقلقة التي تخلفها في التعاملات الرقمية
لاطاي رقمنة والعقلية ورقنة اعذروني على التعبير
الرقمنة هو مشروع وطني غير متناسق وبطيء وغير مجهز وقاصر لحداثته
ادارة او مكتب واحد في سلسلة ادارية يسستطيع ابطال المعاملة الرقمية بعجزه او عدم دخوله في النظام الشبكي مما يجعل الموظفين والمدراء يعودون للتوثيق الورقي لانو واحد من السلسلة ميستعرفش بالكودبار ويظطرهم لارسال الملفات ورقيا
إضغط للتوسيع...
بالفعل اخي الكريم مش رح نخرجو اطلاقا من "الورقنة" للأسف.. لو ماتعالجش الدولة الأمر رح نبقى دائما في نفس الحلقة تاع الطوابير على شبابيك الحالة المدنية قضية الريزو ماكانش.. وزيد حتى الوقت اللي ماكانش مع الارتباطات بدوام العمل
قال الامين محمد:
الرقمة راها في كفتين او بين كفتين او جهتين
جهة تريدها و تسعى لها
و جهة لا تريدها و تعرقلها

الجهة التي تريدها الرئيس و الوزراء و بعض المخلصين من المدراء و الاداريين البعض او قلة هم
هؤلاء يريدونها و بقوة و يسعون لها لأنهنم يعرفون ان تخفف معانات المواطن
و تقضي على الواسطات و المعارف و المغارف و الكباش و باعثني عندك الحاج كوازاكي

الجهة التي لا تريدها كل او الاغلبية الساحقة من المدراء و الادرات الفرعية
لأنهم يريدون البقاء كمحور دوران كل حاجة تفوت تحت ايديهم و يلعبوا فيها و بها
كيفما يريدون فالرقمنة تقصيهم من المشهد و دواراتهم تختفي و ربما تلحقهم المجاعة
و اولادهم ما يقدروش يخدموا او ياخذوا سكنات في مناطق بعيدة عن اقاماتهم
و احبابهم و حبيباتهم ايضا راح يتخلوا عنهم
لذالك يعرقلون الرقمة و و يريدون بقاء الوضع على حاله يحبوا لي بوات ارشيف المقبرين
كيما رؤوسهم هههه
إضغط للتوسيع...
صح ما قالته...
نبقى دائما نعاني مع فئة النسخة الكاملة.. وليس الرقمية إلى سنوات قادمة.. ربي يجيب الخير
قال aljentel:
الحكومات في العالم اصبحت حكومات إلكترونيه لم يعد هناك مراجعه للدوائر الحكوميه كل شيء تعمله من تيلفونك وانت بمنزلك لايحتاج واسطه ولا يحتاج مراجعه كل شيء واصبحت الامور سهله وميسره ،، اما مأتم التطرق اليه من ان هناك تسهيلات رقميه وضعتها الحكومه ثم لاتعترف هذه الحكومه بها وتطلب العوده لإحضار المستندات فلا شك هناك خلل …
إضغط للتوسيع...
ونفس الحاصل عندنا وحتى أنه الوثيقة التي تطلبها ترسل لك عبر البريد الالكترون في أقل من 5دقائق.. مشكلنا الجهات الادارية التي لا تعترف بالتعامل مع مثل هذه العقود الالكترونية..
الخلل عندنا في عقلية الكهول.. الذين يحبون الختم الأحمر من الجهات البلدية ولا يقبلون الموسومة بالكود بار

شكرا لكم جميعا على المرور وطرح ارائكم
 
توقيع أم إسراء
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اختي الغالية ام اسراء
صدقت والله..دوما أتساءل ما فائدة الرقمنة ومازالت بعض الإدارات من اجل استخراج وثيقة يطلبون منك ألف ورقة وورقة والله المستعان
 
توقيع فاتن سيلين
الموضوع للأسف واقعي ...
المواطن يضيع بين الرقمي و الأوراق و النتيجة الرقمنة ولات عرقلة بدل ما تكون تسهيل و راهي مشكل عويصة مازال ما عندهاش حل
شكرا @أم إسراء على الموضوع
....
 
توقيع ام أمينة
الرقمنة في الجزائر خطت خطوات كبيرة وسعات كثيرا من المتاعب للمواطن لكن ليس في كل الادارات هناك ادارات تأخذ الأمر بجدية وتسهل العملية وتقبل الوثائق المرقمنة كالضرائب لكن هناك ادارات أخرى لا تقبلها
انها الإدارة تعمل حسب مزعج الموظف
 

المواضيع المشابهة

ط
  • مغلق
أين يكمن الخلل
المشاركات
6
المشاهدات
894
طارق القبطان
ط
M
اين يكمن الخلل
المشاركات
5
المشاهدات
890
simouka
S
ج
  • مغلق
أين يكمن الحب في القلب أم في العقل؟
2
المشاركات
27
المشاهدات
2K
جزائرية توب
ج
العودة
Top Bottom