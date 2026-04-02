أم إسراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
الرقمنة بين التسهيل والتعطيل… أين يكمن الخلل؟
شهدت الإدارات المحلية في السنوات الأخيرة نقلة نوعية نحو الرقمنة، خاصة في استخراج وثائق الحالة المدنية كعقود الميلاد، الوفاة، الزواج وغيرها.
خطوة إيجابية لا يمكن إنكارها… وفّرت الوقت، وقلّصت الطوابير، وأعفت المواطن من معاناة “ماكانش الريزو” وازدحام الشبابيك.
أصبح بإمكانك استخراج وثيقتك بضغطة زر، دون تنقل أو انتظار طويل.
لكن، ورغم هذا التطور، نصطدم أحيانًا بمفارقة غريبة…
في بعض الإدارات الأخرى، ترفض الوثيقة المستخرجة إلكترونيا، ويُطلب منك إحضار نسخة تحمل الختم التقليدي!
*فهل المشكلة في الثقة بالوثيقة الرقمية؟
*أم في غياب توحيد الرؤية بين الإدارات؟
*أم أن الرقمنة ما زالت جزئية ولم تُستكمل بعد؟
*ما الفائدة من رقمنة وثيقة إذا كانت لا تُعترف بها في كل المؤسسات؟
*أليست الرقمنة الحقيقية هي التي تغني المواطن عن كل الإجراءات الورقية نهائيا؟
بين تسهيل فعلي… وتعطيل غير مباشر…
يبقى المواطن هو من يدفع ثمن التناقض الإداري.
برأيكم:
*هل واجهتم هذا التناقض من قبل؟
*هل نحن فعلا في طريق رقمنة شاملة، أم أنها خطوات متفرقة تحتاج إلى تنسيق أكبر؟
