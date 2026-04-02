الرقمنة بين التسهيل والتعطيل… أين يكمن الخلل؟

أهلا أم إسراء وتحية طيبة

الرقمنة مازالت تزاحمها الورقنة .. + جيل من الجامدين الجاهلين المعرقلين..

وتيرة تفعيل الرقمنة تسير ببطء شديد.. بسرعة السلحفاة..

وأيضا ثقافة البعض من الذين تربوا على مقولة: " الثقة في الوثيقة " يعرقلون كلما وجدوا فراغا قانونيا ولم يجدوا ما أو من يفرض عليهم الالتزام بالنظام الجديد..



منذ فترة قريبة ذهبت لمؤسسة التأمين / الكازورال/ لقضاء مصلحة وأعطيتهم شهادة ميلاد مر على استخراجها سنة .. فقال لي الموظف هذي ميتة ! وهو فرحان لأنه تخلص مني.. فلما قلت له يا أخي الشهادات التي فيها " الكودبار" تبقى صالحة عشر سنوات.. فرفض وأصرّ على موقفه.. امالا درتلو حالة .. وسمع بعض من يعرفونني بالضجة فتكفلوا بي وأنجزت ما أتيت من أجله.. لكن الغريب حتى هوما ما علابالهمش بالمعلومة... والعجيب أن البلدية مجاورة وملاصقة لهم.. فخرجت وتكلمت مع رئيس مصلحة الحالة المدنية.. فأكد لي المعلومة مستغربا من جهلهم بها... وعدت إليهم وأخبرتهم ثم غادرت.. وهم كأن على رؤوسهم الطير..



