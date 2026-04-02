تراث الرُّواء... حين كان جمالُ المرأة سلاحاً وهيبة

في حديثها عن امرأة جميلة تركها زوجُها، قالت جدتي رحمها الله مُتعجبة :"كيفاش سمح فيها وهي زينة كي الرامي ؟" (كيف استطاع أن يزهد فيها زوجها وهي جميلة كالرّامي (رامي السهام))

في زمنٍ مضى، لم تكن النساء يُشَبَّهنَ بالورود الهشّة التي تذبل في الأيادي، بل كان الجمال يُقاس بمقاييس الفُرسان ومعايير النَّفائس التي لا يطالها الصدأ. إليكم هذا القاموس "القديم" (Old School)، يُخبرنا أن الجمال كان "موقفاً" قبل أن يكون ملامح. كان مزيجاً بين صلابة الصخر ورفعة السكر وهيبة المُحارب.





الرامي


أيقونة "الرامي"... أنوثةٌ بزيّ المحارب
كيف لِرجلٍ أن يُفرط في امرأة "كالرامي"؟

تَخيَّلوا معي تلك الوقفة التي ورثتها جداتنا من حكايات الثغور والخيول... حيث لم يكن الجمال في "الغنج"، بل في "الرُّواء". هي تلك المرأة التي تملك قامةً مستقيمة كقوسٍ مشدود، وحضوراً طاغياً كبذلة جنديّ في استعراض عسكري. هي الرصانة التي تجرح قبل أن تداوي، والنعومة التي تخفي خلفها بأساً مهيباً. من يسرّح "رامياً" من خِدمَتِه، فقد أضاع حِصنه الأخير.




القالب

وهل هُناكَ أبهى من امرأة تُشبَّهُ بـ "القالب

امرأة "كي القالب"، هو القوام الممشوق، المصقول كقالب السكر في شموخه الأبيض. هي التي تسير وكأنها تحمل تاجاً غير مرئي، تُذَّكِرُنا بزمنٍ كان فيه "القالب" رمزاً للتحلية والاحتفاء والرِفعة.



الثريا

وإذا أضاءت الغرفة، قيل عنها "كي الثريا"

مُتـألقة بين الأشهاد، يرتدُّ بريقها على وجوه الحاضرين. هي النور الذي يأسر الناظر، ويفرض عليه أن يُطأطأ الرأس انبهاراً بجماله.




السبيكة


ماذا لو كانت المرأة معدنا نفيساً؟

أما قيمتها، فهي "كي السبيكة"، ذهبٌ خالص لا تشوبه شائبة، عيارٌ ثقيلٌ لا يُباع في أسواق العابرين. هي الجمال الذي يُدَّخرُ للأيام الصعبة. هو المعدن النادر الذي يزداد قيمةً كلما طال عليه الزمن.





الحجرة

وعلى الرغم من هذا السحر كله، تظل "كي الحجرة"...

صلبة في مبادئها، رزينة في مشيتها، راسخة لا تهزها ريحٌ عابرة. حِكمة الصخر وصمته الوقور يحميان رهافة الروح خلفها.





يا إلهي ؟ ما هذا الصوتُ العجيب ؟

صوتُ سهمٍ ينسلُّ من غِمده...

إنها "الرامية" تتهيأ للرحيل، تاركةً خلفها زوجاً يتساءل بذهول: "كيف فرطتُ في كل هذا الشموخ؟"




تحية طيبة..
أبارك لك ولنا أخي فارس الفضاء استفاقة قلمك.. وانطلاقة جديدة ليضفي مزيدا من الحياة والبهجة على اللمة..
وليُحدّثنا عن الرُّواء.. رُواء الحسن والبهاء.. الذي تتعطش له النفوس وتطلبه طلب العطشان للرواء من الماء.. فكل منهما حاجة فطرية..
موضوع جميل.. ومعينه لن ينضب.. ومهما غرفنا منه فلن نعرف الرُّواء..

متابعون بشغف... ومشاركون بما لطُف..

تحياتي..
 
تقول مطرق لويز
تقول ريم غزال
تقول نخلة علاية
تقول جوهر مرڨوم
وتقول عودة جراية

ويقولو ويقولو... المهم احنا واش دخلنا فيهم 👀

انت اصلا واش من مناسبة خلاتك تحكي على ناس بكري الزينين وقواعدهم السميكة التي لم تعد تناسب عصر الهشاشة والسفالة

كان يقاس الجمال بطول العشرة على المسرة ويوزن بعظم الصبر على المضرة وجمال الخلق يزين الخلقة وحسن النطق يجمل الخرقة فان اجتمعت في أنثى كانت ملكة ولو عاشت في خربة

زدنا من كتاباتك يالطالب فاننا سقيمون
 
شكرا اخي للموضوع القيم حقيقه كل
بشر والجيل الذى خلق فيه هناك فوارق كثيرا بين ذلك الزمان و ما نحن عليه زمن
العلومه و الحداثة وإلكترونيات
اخي نحن بزمن الصغير لا يحترم الكبير
وقيس ع ذلك اختفت المبادئ والنهج
حتى المسلم يعيش مسلم بثوب أوربي بحت
والسان وعادات ويعود ذلك العصر الذي
خلق فيه وجد عائلته و مدينته كذلك
فلا تبكى ع ماضى رحل
 
بورك في قلمك المبدع
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله مبدع كعادتك،اعحبني كثيرا ما خطه قلمك .
بارك الله فيك وربي يحفظك ويسعدك في الدارين 🤲
 
تحية طيبة أخي أمير،

تشرفت بكلماتك المُرصعة بلطائف المعنى، وأعتذر إليك عن تكاسل القلم، فآبار الحبر عندنا تخضع لنواميس المَدّ والجزر، ورياح الإلهام في برارينا تُمارس دلال الأميرات...

لكن المُنتدى يزخر بقناديل الكلام التي تبعث الحياة في كل زواياه، وإن كان لحضورنا المتواضع أثرٌ طيب، فهو لا يتعدى كونه قطرة ماء في جداول هذه الجنة الغنّاء. وأنت أخي أمير، سخيٌّ بحضورك، فيّاضٌ بنبل قلمك، فبارك الله فيك وفي كل من زرع في هذه الأرض "قالب" صدق ومودة، أو "سبيكة" من جميل كلام.


تقبل أسمى تحيّاتي وتقديري
 
