هل المال مفتاح السعادة

إلياس

هل يستطيع الاغنياء ان يشتروا بأموالهم تلك الاحاسيس الجميلة التي نتطلع اليها وفي مقدمتها الهدوء النفسي، الاستقرار والطمأنينة؟ وقديما قالوا ''المال يشتري كل شيء الا السعادة''، هل يمكن القول بأن تلك الاوراق البالية التي نطلق عليها " نقود" هي التي تجعلنا نشعر بالسعادة ...؟ فالسعادة ليست في المال إنها شعور داخلي يجب علينا التحكم به بأنفسنا .. !
إن سبب عدم إحساس الاانسان بالسعادة لا يعود الى قلة حجم رصيده البنكي وأصوله العقارية ولكن في أنه لا يستطيع ان يُحدد إحتياجاته بدقة ويتطلع دوما الى ما لا يملكه معتقدا ان السعادة هي إكتناز المال الذي يتيح له الحصول على ما في يد الاخرين .. !
وفي دراسة أُجريت بين الأمريكيين وبعض سكان شرق أفريقيا كانت المفاجأة ان مستويات الإاحساس بالسعادة والرضى كانت متساوية في الجانبين الى حد كبير رغم ان عينة السكان الافارقة من الفقراء الذين لا تصل اليهم خدمات الكهرباء والمياه النقية ويعيشون في اكواخ من القش ...... !
في كل مجتمع وفي كل العصور، يكون الاغنياء أكثر سعادة من الفقراء. ومع ذلك فاننا لا نستطيع ان نتحدث عن علاقة بين المال والسعادة، فالاغنياء عادة ما يحتلون مناصب رفيعة وتكون لديهم علاقات ناجحة، وأهداف متجددة يسعون لتحقيقها، ولذا يكون من الصعب تحديد الدافع الحقيقي وراء شعورهم بالسعادة.. هل هو المال أم المنصب أم الطموحات والعلاقات الناجحة....... ؟ ! ؟
وبرأيكم أنتم ( هل المال فعلاا مفتاح للسعادة والعيش الرغيد .. ) .. ؟ ! ؟
أم أن هناك أبوابا أخرى ندخل منها للسعادة الحقيقية .. ؟ ! ؟
وهل كُل من يملك مالاا يعيش سعيدا .. والفقير يزداد فقرا ويعيش تعيسا .. ؟ ! ؟
 
أفضل ما قرأته في هذا السياق قولهم:
"المال لا يمنحك السعادة، ولكنه يجعلك تعيش تعاستك برفاهية".
 
جاء في الحديث:
نِعمَ المال الصالح للرّجل الصالح..
نعم هو مفتاح للسعادة وإسعاد الآخرين وإدخال البسمة والسرور على الناس إن وقع في يد الإنسان الصالح..
سمعت اليوم في الأخبار أن بعض المعارضين لترامب قالوا بعد صرف أكثر من 10 مليار دولار على الحرب الدائرة ضد إيران: لو صرفنا ذلك المال على المواطنين الأمريكيين لما بقي متشردون في الشوارع..


 
إن كان في اليد ولم يتعد إلى القلب فيتصرف به في أعمال البر كان أوجب للسعادة .. بارك الله فيك أخي هلى هذا الطرح الجميل
 
في ذات السياق أحدهم قال :
يقولون إن المال لايشتري السعادة لكنني أُفضل البكاء في سيارة فيراري
:LOL::LOL:
 
بورك فيك على الرد المميز
 
سلمت أناملك و قلمك المبدع في الرد
 
رائع ما أنجزت أناملك على الرد
 
المال قد يمنح الراحة و يُسهل الحياة لكنه ليس الضامن الحقيقي للسعادة
...
 
العفو
سلمت يمناك على الرد
 
المال لا يصنع السعادة، لكنه يمنحنا الطمأنينة التي تجعل البحث عن السعادة أسهل. فالسعادة الحقيقية تأتي من الحب، والعلاقات الطيبة، وتحقيق الذات، وليس من رصيد في البنك أو مقتنيات فاخرة. ومع ذلك، لا يمكننا إنكار أن غياب المال يجعل الحياة أكثر تعقيدا، حيث يتحول القلق من وسيلة للعيش إلى عبء يطاردنا كل يوم. المال قد لا يشتري راحة البال، لكنه يساهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا، حيث يمكننا التركيز على ما يهم حقًا دون الخوف من المستقبل. في النهاية، المال أداة، وليس غاية، وعلينا أن نستخدمه بحكمة حتى لا يتحول إلى سيدٍ بدلا من أن يكون خادما
 
سلمت يمناك على الرد.
 

