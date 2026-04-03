هل المال مفتاح السعادة

هل يستطيع الاغنياء ان يشتروا بأموالهم تلك الاحاسيس الجميلة التي نتطلع اليها وفي مقدمتها الهدوء النفسي، الاستقرار والطمأنينة؟ وقديما قالوا ''المال يشتري كل شيء الا السعادة''، هل يمكن القول بأن تلك الاوراق البالية التي نطلق عليها " نقود" هي التي تجعلنا نشعر بالسعادة ...؟ فالسعادة ليست في المال إنها شعور داخلي يجب علينا التحكم به بأنفسنا .. !
إن سبب عدم إحساس الاانسان بالسعادة لا يعود الى قلة حجم رصيده البنكي وأصوله العقارية ولكن في أنه لا يستطيع ان يُحدد إحتياجاته بدقة ويتطلع دوما الى ما لا يملكه معتقدا ان السعادة هي إكتناز المال الذي يتيح له الحصول على ما في يد الاخرين .. !
وفي دراسة أُجريت بين الأمريكيين وبعض سكان شرق أفريقيا كانت المفاجأة ان مستويات الإاحساس بالسعادة والرضى كانت متساوية في الجانبين الى حد كبير رغم ان عينة السكان الافارقة من الفقراء الذين لا تصل اليهم خدمات الكهرباء والمياه النقية ويعيشون في اكواخ من القش ...... !
في كل مجتمع وفي كل العصور، يكون الاغنياء أكثر سعادة من الفقراء. ومع ذلك فاننا لا نستطيع ان نتحدث عن علاقة بين المال والسعادة، فالاغنياء عادة ما يحتلون مناصب رفيعة وتكون لديهم علاقات ناجحة، وأهداف متجددة يسعون لتحقيقها، ولذا يكون من الصعب تحديد الدافع الحقيقي وراء شعورهم بالسعادة.. هل هو المال أم المنصب أم الطموحات والعلاقات الناجحة....... ؟ ! ؟
وبرأيكم أنتم ( هل المال فعلاا مفتاح للسعادة والعيش الرغيد .. ) .. ؟ ! ؟
أم أن هناك أبوابا أخرى ندخل منها للسعادة الحقيقية .. ؟ ! ؟
وهل كُل من يملك مالاا يعيش سعيدا .. والفقير يزداد فقرا ويعيش تعيسا .. ؟ ! ؟
إن سبب عدم إحساس الاانسان بالسعادة لا يعود الى قلة حجم رصيده البنكي وأصوله العقارية ولكن في أنه لا يستطيع ان يُحدد إحتياجاته بدقة ويتطلع دوما الى ما لا يملكه معتقدا ان السعادة هي إكتناز المال الذي يتيح له الحصول على ما في يد الاخرين .. !
وفي دراسة أُجريت بين الأمريكيين وبعض سكان شرق أفريقيا كانت المفاجأة ان مستويات الإاحساس بالسعادة والرضى كانت متساوية في الجانبين الى حد كبير رغم ان عينة السكان الافارقة من الفقراء الذين لا تصل اليهم خدمات الكهرباء والمياه النقية ويعيشون في اكواخ من القش ...... !
في كل مجتمع وفي كل العصور، يكون الاغنياء أكثر سعادة من الفقراء. ومع ذلك فاننا لا نستطيع ان نتحدث عن علاقة بين المال والسعادة، فالاغنياء عادة ما يحتلون مناصب رفيعة وتكون لديهم علاقات ناجحة، وأهداف متجددة يسعون لتحقيقها، ولذا يكون من الصعب تحديد الدافع الحقيقي وراء شعورهم بالسعادة.. هل هو المال أم المنصب أم الطموحات والعلاقات الناجحة....... ؟ ! ؟
وبرأيكم أنتم ( هل المال فعلاا مفتاح للسعادة والعيش الرغيد .. ) .. ؟ ! ؟
أم أن هناك أبوابا أخرى ندخل منها للسعادة الحقيقية .. ؟ ! ؟
وهل كُل من يملك مالاا يعيش سعيدا .. والفقير يزداد فقرا ويعيش تعيسا .. ؟ ! ؟