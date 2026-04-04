التقلّب بين الذنب والتوبة & طبيعة بشريّة & فلا يقنطنّ العبدُ من رحمة ربّه

أضيف .. قال تعالى :

"

وَالَّذِينَ إِذَا

فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ

وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ

وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"

ثم ماذا ؟ .. "

أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم

مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ

تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

"



هل قرأت على الوجه الصحيح ؟

أحقًّا أولئك الذين وقعوا في الفاحشة أو ظلموا أنفسهم

هم أنفسهم الذين وُعِدوا بالمغفرة و الجنات ؟

نعم .. صحيح



و لكن بشرط واحد يفصل بين تلك الأعمال و بين مغفرة الله و جناته

أنهم إذا أخطؤوا

تذكّروا الله

،

فاستغفروه

، و لم يُصِرّوا على ما فعلوا



لذا تذكر أنك لست معصوما ..

وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا

فلا بد أن تزل قدمك ، و تقع في الذنب

لكن الأسوأ من الوقوع في الذنب هو الاستسلام له

و ترك النفس تغرق فيه .. كالقول