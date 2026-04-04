التقلّب بين الذنب والتوبة & طبيعة بشريّة & فلا يقنطنّ العبدُ من رحمة ربّه

أمير جزائري حر

تحية طيبة..💐🙂
إشكالية: " التقلّب بين الذنب والتوبة " هي إشكالية لطالما تناولها عامة الناس تناولا فيه مغالطات واعتداء على روح الشرع السّمح.. ومناقضة للغاية التي من أجلها خلق الله البشر.. كائنات تمتلك حرية الاختيار وتتقلب بين المعصية والطاعة..
ومما شاع في هذا المعنى جواب بعض الجُهّال أو الغافلين عندما تسأله: لماذا لا تصلّي؟ لماذا لا تتوب؟ فيقول لك: أنا لن أصلّي.. وأتوب حتّى أُصلح نفسي.. أنا لا أريد أن أكون مثل فلان وعلّان.. يُصلّون في الصّف الأول خلف الإمام.. وفيهم كذا وكذا... ورُبّما قال عنهم: منافقون..
وهي كلّها مغالطات شيطانية يصدّ بها الشيطان والنفس الأمّارة بالسوء الناس عن التوبة.
وللرّد على تلك المغالطة نقول وبالله التوفيق..
يكفينا الحديث: ( كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوّابون)
فكُلٌّ من مفهوم التوبة و.. الخطيئة جاء هنا بـ.. صيغة المبالغة
أي أنّ الإنسان كثير الخطأ .. كثير التوبة..
جداً.. جداّ
والحديث فيه لفتتين جميلتين..
أولا: نحن جميعا داخل دائرة الخطائين لأن الحديث قال (كُلّ)... يعني كل بني آدم وآدم عليه السلام معهم..
يتسمى ماكان لاه واحد يلعبها على الآخرين بأنه بلا ذنوب... 😁
وبالفصحى: لا داعي للمزايدات.. والعُجب..
هو ستر الله فقط..
وكما قال أحد أفاضل أهل العلم: ( لو كان للذنوب رائحة.. لما جلس أحد إلى جوار أحد.. أو كما قال )..
وهو سبحانه كما يسترنا في الدنيا بسترنا في الآخرة... فلا يعلم أهلنا وأحبابنا ما اجترحنا من ذنوب... ولا يفضحنا.. وتبقى ذنوبنا سراً بيننا وبين الرحمن الرحيم.. اللهم لك الحمد والشكر..
ثانيا: الحديث قال: (خير الخطائين) .. يعني الأوائل الذين يتصدرون قائمة الناجحين من البشر ليسوا بشرا على شاكلة الملائكة.. بل هم خطّاؤون أيضا.. لكن ميزتهم أنهم يتوبون من قريب ولا يُصرّون على المعصية... ينزلقون إلى الشهوات.. لكنهم يؤوبون ..
يعني كلنا خطاؤون لكننا نتمايز إلى فئتين؛ فئة خير الخطائين.. تقابلها منطقيا فئة شرّ الخطائين.. المفهومة ضمنيا من الحديث..
وأختم بموقف حدث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.. سألوه: ( أي الناس خير؛ الذين لا يُذنبون لأنهم لا يشتهون المعصية أم الذين يشتهون المعصية ( مختلف الشهوات) لكنهم لا يذنبون ؟ فقال رضي الله عنه: الذين يشتهون الإثم ولا يأثمون خير.. وتلا الآية: " أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ"

تحديث 13 مارس 2026 //

قال أمير جزائري حر:
تحية طيبة..💐🙂
بارك الله فيك أخي وأضيف إلى قولتك المفيدة مداخلة بسيطة، يقول الله سبحانه عن أحد أنبيائه :نعم العبد إنه أواب) والأواب هو كثير الرجوع إلى الله ، ولا يرجع إلى الله إلا عائد من حمأة الذنب إلى روض التوبة ، لذلك فالعثرة إذا أتبعت بالعودة إلى الله فهي عبادة يحمد عليها العبد لا زلة يزجر عليها والتوبة تجب ما قبلها . الحمد لله 💯⚘️
 
بارك الله فيك @أمير جزائري حر
أضيف .. قال تعالى :
" وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ
وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ "
ثم ماذا ؟ .. " أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ "

هل قرأت على الوجه الصحيح ؟
أحقًّا أولئك الذين وقعوا في الفاحشة أو ظلموا أنفسهم
هم أنفسهم الذين وُعِدوا بالمغفرة و الجنات ؟
نعم .. صحيح
و لكن بشرط واحد يفصل بين تلك الأعمال و بين مغفرة الله و جناته
أنهم إذا أخطؤوا تذكّروا الله ، فاستغفروه ، و لم يُصِرّوا على ما فعلوا

لذا تذكر أنك لست معصوما .. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا
فلا بد أن تزل قدمك ، و تقع في الذنب
لكن الأسوأ من الوقوع في الذنب هو الاستسلام له
و ترك النفس تغرق فيه .. كالقول ما دمتُ سأذنب مرةً بعد أخرى ، فما جدوى التوبة ؟
ليس الأمر كذلك
عليك أن تتوب
و أن تعزم على ألا تعود إلى ذلك الذنب

كما قلت .. إياك أن تظن أنك لن تخطئ .. ما دمتَ بشرًا ، ستقع في الذنب مرارا و تكرارا
و ستخطئ كثيرا
 
قال رسول الله صل الله وسلم
التائب من الذنب كما لا ذنب له
بورك فيك على الطرح المميز
 
المدهش والغريب في تسويف التوبة وجعلها تتزامن مع الإصلاح الكلي والشامل حسب زعم من زعم هو تلك الأريحية الضمنية والثقة المطلقة في اتساع الوقت والتمكن منه ومن النفس لاحقا.. مع أن العمر في حد ذاته غير مملوك ولا مضمون..


طرح قيم، بوركت
 
بارك الله فيك
في ميزان حسناتك
....
 
