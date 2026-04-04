الجنون في قلوب النساء: رحلة البحث عن نصف لا يكتمل

حفياد آدم

مقدمة الخاطرة:


في رحلتي بين طرقات الحياة، بحثت عن معاني كثيرة: عن الحب، عن الوفاء، وعن السلام الداخلي. لكنني لم أكن أعلم أنني سأجد الجنون في قلب امرأة. بحثت عنه في الزمان والمكان، إلا أن الجنون كان يكمن في خفقان قلبٍ يخشى أن يرتبط، في عقلٍ يتردد، وفي قرارٍ لا يُتخذ. تقدمت بكل صدق، ولم أكن أعلم أن التردد قد يكون أكثر حضورًا من أي وعد. فهل كان ذلك هو الجنون الذي يجعل قلبًا يتردد عن الإتمام، أم أنه مجرد خوف عميق من الحقيقة التي يمكن أن تكون جميلة، لكنها مجهولة؟

خاطرة عن الجنون في قلوب النساء



بحثت عن الجنون في العالم، في الجبال والسهول، في أعماق الكتب، وفي ظلال الليل. لكنني لم أكن أعلم أن الجنون قد يسكن في قلوب بعض النساء. قلبٌ يختصر الحيرة، ويحتوي على ألف سؤال دون جواب، ويغرق في بحر من المخاوف دون أن يعلو له صوت.



تقدمت بخطواتي نحوهن، بكل عزم وشجاعة، وكأنني أخطو نحو طريقٍ لا أعرف نهايته. قُدمت لهن عرضًا بسيطًا، أملًا أن أكون النصف الذي يكملهن، وأن أضيف لقلوبهن قطعة من السكينة. لكن كان الجنون أقوى منهن، الهروب كان هو الخيار. لا أعرف هل هو خوف من الالتزام أم خوف من أن يبدأن رحلة جديدة مع شخصٍ قد لا يعرفون عنه سوى ابتسامته؟



أحيانًا تكون الحقيقة أكثر قسوة من أي حكاية، ونحن من يضع أغلالنا بأيدينا. لم يهربن فقط من الارتباط، بل هربن من أنفسهن، من فكرة أنه قد يكون هناك شيء عميق وأبدي يمكن أن ينمو في تلك اللحظات التي نصنع فيها معًا.



لكن، هل الجنون في قلوبهن عيب أم محاكاة للحرية التي فقدتها هذه الأيام؟
ربما هو أمل ضائع في وعدٍ جميل لم يتحقق، أو خوف من خيبة آملٍ جديدة.



أعود اليوم، بقلبي المثقل، وفكري المشوش. وأتساءل: هل كان هذا هو نصف الدين الذي يعجز عن إكماله غيري، أم أن الطريق لم يكن لي قط؟



ربما يكون الجنون هو النصف الذي لا يُكمل، ولكن العبرة تكمن في أننا إذا لم نكتشف قوة الصبر والتفاهم، سنظل نبحث عن أكمل النصف في أماكن لا تنتمي لنا. وعندها فقط ندرك أن الجنون ليس في القلوب، بل في محاولاتنا المستمرة لإيجاد نصف لم يكن ليكملنا قط.



العبرة: قد نبحث في الأماكن الخطأ، وقد نضيع في مساراتنا، لكن التفاهم والصدق هما ما يكمّل النصف المتبقي.

إذا كان قلبك مخلصًا، سيجد من يقدره مهما طال الزمن.



جنون النساء


في زوايا الروح، حيث لا يصل الضوء إلا خافتًا، يسكن جنون النساء… ذلك الجنون الذي لا يُقاس بصخب أو تهور، بل بعمقٍ خفيّ يشبه البحر حين يبدو هادئًا ويخفي في قاعه عواصف لا تُرى.


كان يظن أن الحب اكتمال، وأنها نصفه الذي طال انتظاره. رآها مختلفة، لا تشبه الأخريات؛ عيناها تحملان أسئلة أكثر من الإجابات، وخطواتها تمشي نحو المستقبل بثقة من لا يلتفت إلى الوراء. أحب فيها ذلك الجنون النبيل… جنون الحلم، جنون الطموح، وجنون أن تختار نفسها أولًا.


أما هو، فكان يبحث عن سكونٍ في قلبها، عن زاوية دافئة يستقر فيها، عن نصفٍ يكتمل به. لكنها لم تكن نصفًا لأحد، كانت كيانًا كاملًا يمشي نحو ذاته.


حين أخبرته أنها اختارت دراستها، لم يكن الرفض قاسيًا بقدر ما كان صادقًا. لم تخنه، لم تتردد، فقط وضعت حلمها في كفة، وقلبه في كفة أخرى… فمال الميزان حيث يجب أن يميل.


ظل بعدها يمشي في الطرقات نفسها، يتتبع ظلال الذكريات، يسأل نفسه:

هل كان حبًا ناقصًا أم توقيتًا خاطئًا؟

هل كان يمكن أن تنتظره؟

أم أن الانتظار في قاموسها خيانة لطموحها؟


وفي لحظة صمتٍ طويلة، أدرك أن جنون النساء ليس ضعفًا كما ظن، بل قوة… قوة أن تختار، أن تمضي، أن تترك قلبًا خلفها دون أن تلتفت.


أما هو، فلم يعد يبحث عن نصفٍ يكتمل به، بل عن نفسه التي تركها يوم ظن أن الاكتمال يأتي من غيره.


العبرة:

ليس كل حبٍ يُكتب له أن يكتمل، فبعضه يأتي ليعلّمنا أن الاكتمال يبدأ من الداخل، وأن من لا يختار نفسه أولًا… لن يستطيع أن يختار أحدًا بصدق.

الهروب من القيود: عندما تفضل المرأة السفر على الزواج

بحثت عن امرأة تكون نصف روحي في الحلال، شريكة حياتي التي ستكمل معي المسيرة، تتشارك معي لحظات الفرح والحزن، نخطط معًا لمستقبل مشترك، نبني أسرة صغيرة ملؤها السكينة والطمأنينة. كان حلمي أن أجد من تساندني في الحياة، تكون ملجأً لي في هذا العالم الفوضوي، وفاءً وصبرًا، حبًا وعطاءً. لكن، كما يقولون، الحياة لا تأتي دائمًا كما نريد.


التقيت بها، كانت جميلة في روحها وكلماتها، وكانت البداية واعدة. قضينا وقتًا معًا، تحدثنا، تبادلنا الأفكار والمشاعر. كنت أرى فيها شريكتي في الحلال، من يشاركني طموحاتي ويساعدني في بناء الحياة. لكن كما يحدث في كثير من الأحيان، لم تكن الصورة التي رسمتها في خيالي هي نفسها التي رأتها هي في الواقع.


في لحظة ما، وعندما بدأت أفكر في وضعنا المشترك، جئت بالحديث عن الزواج، كنت أظن أن هذا هو المرحلة التالية الطبيعية في العلاقة، لكن كانت المفاجأة. لم يكن الرفض مجرد كلمات، بل كان قرارًا جريئًا، قرارًا أشبه بالهروب. قالت لي إنها لا ترغب في الزواج، بل تفضل السفر بعيدًا عن كل شيء. لم يكن مجرد حديث عن السفر، بل كانت فكرة الهروب إلى مكان آخر، إلى حياة أخرى، بعيدة عن كل شيء يمت إلى الاستقرار والتزام الزواج بصلة.


أشعر وكأنها كانت تتجنب القيد الذي يراه البعض ملاذًا، لكن بالنسبة لها كان مجرد سجن مغلف بالحب. ربما كانت تراودها فكرة الحرية المطلقة، حيث لا روابط ولا التزامات، حيث الحياة دون حسابات، حيث يكون الشخص هو نفسه دون أن يُفرض عليه شيء. جنون التفكير، أليس كذلك؟
كيف يمكن أن تفضل السفر والابتعاد عن كل شيء على الاستقرار والراحة التي يوفرها الزواج؟
لكن قد يكون هذا هو الجنون نفسه الذي يجعل النساء في بعض الأحيان يختارون المجهول على المعروف. هو ليس الجنون بمعناه السلبي، بل هو الجنون الذي يدفعهم إلى البحث عن شيء أكبر، شيء أبعد من المألوف.


ربما كان قرارها ناتجًا عن خوف من القيود، من التوقعات التي قد تفرضها الحياة الزوجية. ربما كانت ترى في الزواج عبئًا أكثر من كونه شراكة، وتفضل الانطلاق في رحلاتها الخاصة بعيدًا عن أي قيود. قد تكون السعادة في نظرها تكمن في الحرية، في أن تكون قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها دون أن يكون هناك مسؤوليات أو التزامات.


وفي النهاية، تركتني أفكر في سر هذا الجنون.

لماذا كانت تفضل السفر على الزواج؟
لماذا كانت تظن أن الحرية في الهروب هي الحل؟

ربما كانت تبحث عن شيء لم أتمكن من تقديمه لها، أو ربما كانت تلك هي الطريقة الوحيدة التي تجد بها الأمان والسلام الداخلي.


العبرة: الحياة ليست دائمًا كما نريدها، ونحن لا نستطيع أن نفرض على الآخرين أفكارنا أو رؤانا. قد تكون الحرية في نظر البعض هي السلام الداخلي، بينما يرى آخرون في الاستقرار حياةً أكثر أمانًا. في النهاية، لا يمكننا إلا أن نحترم اختيارات الآخرين، حتى وإن كانت غريبة في نظرنا. الحب لا يعني السيطرة، بل التفاهم، والقبول بأن لكل شخص طريقته الخاصة في البحث عن السعادة.

ظلال الهروب: حين تصبح الأسباب تافهة أمام نعمة التكامل

في هذا الزمان الذي كثرت فيه الأقاويل والظنون، نجد أن بعض النساء يهربن من إكمال نصف دينهن بالزواج تحت ذرائع قد تبدو للبعض منطقية، لكنها في جوهرها تافهة. فالكثير منهن يعتقدن أن الزواج قيد، أو أن الحياة بعده لن تكون كما يتصورنها في أحلامهن. تتسلل إليهن فكرة أنه من الأفضل البقاء كما هنَّ، حُرَّات بلا التزامات، دون أن يدركن أن الزواج ليس مجرد عقد يربط بين شخصين، بل هو مسؤولية وتكامل، يضيف للحياة نكهة، وللوجود معنى.

تحت ستار التفكير في المستقبل، والقلق من فقدان الحرية، ينسين أن الزواج ليس سجنًا بل هو فرصة للعيش مع شريك يشعرنا بالأمان، ويشاركنا الأيام في سرائها وضرائها. ومع مرور الوقت، تصبح تلك الأسباب التي ابتكرنها في عقولهن مجرد حواجز وهمية، لا تعدو أن تكون ظلالًا على الطريق، تمنعهن من رؤية النور الذي قد يضيء حياتهن.

العبرة هنا تكمن في أنه ليس في كل شيء نراه من بعيد ما يلامس الحقيقة. الزواج ليس معركة أو قيد، بل هو شراكة تبني على الحب والتفاهم. لذا، لا تجعلوا من تافه الأسباب حاجزًا يحرمكن من نِعَم الله وفضله في الحياة. الحياة تعني التكامل، وتلك المراحل التي قد نخشى منها، هي الطريق نحو النمو والراحة النفسية.

العبرة: الحياة لا تستقيم إلا بمشاركة الآخر، فالحذر من الانغلاق في عالمنا الشخصي قد يمنعنا من العيش بسلام داخلي.

بين شاشات الوهم وواقع الحياة

هناك نساء يفضلن الحياة في فضاء المواقع الإلكترونية، يختبئن خلف شاشات الهاتف، يكتبن ويقرأن، يتشاركن أفكارهن وأحاسيسهن مع عالمٍ لا يعرف حدودًا. هنّ يزرعن في عوالم الافتراض حياتهن الخاصة، وفي هذا العالم لا مكان للألم الجسدي أو الوعود المكسورة، لا مسؤوليات تلتصق بالنفس، ولا ضغوط حقيقية تشوه جمال اللحظات. فقط هناك، في سكون الليل وهدوء الفضاء الرقمي، يجدن الراحة التي لا تجدها أقدامهن على الأرض الواقعية.


هنّ في هذا العالم بعيدات عن كل ما يزعجهن؛ قد يختارون أن يكتبوا عن الحب دون أن يعيشوه، وعن الأمان دون أن يشعرن به. وعندما ينقض الظلام، وتهدأ الحروف التي كانت تسرح وتلعب بين أصابعهن، يجدن أنفسهن وحدهن، محاصرات بتساؤلات لم تجب عليها كلماتهن، محاصرات في صمت يعكس الوحدة التي حاولت الكلمات أن تُخفيها.


لكن، ماذا عن الحياة الحقيقية؟
عن الرجل الذي يشاركهن تفاصيل اليوم؟
عن العائلة التي تنتظر؟
هل نحن حقًا بحاجة للهرب إلى عالم افتراضي لنهرب من الواقع؟


هل الحياة على الإنترنت هي فعلاً ما نبحث عنه، أم أنها مجرد مخرج مؤقت من واقع لا نستطيع المواجهة معه؟

هل نسينا أن الحقيقة التي تختبئ خلف الشاشات قد لا تكون أكثر سعادة من تلك التي نعيشها في حياتنا اليومية؟

أين نجد السلام الداخلي إذا لم يكن في لحظات حقيقية، في قلوب تعيش وتشعر، لا في كلمات بلا صوت؟


بين حب الأم وهروب الأماني


هنّ يطلبن بيتًا بعيدًا عن أم الزوج، كأنّهن يظنّ أن سعادتهن في البعد عنها، في أن يكون لهنّ مكان بعيد عن نظراتها، بعيد عن نصائحها، بعيد عن حُبّها الذي أحيانًا يبدو ثقيلًا في أعينهن. يعتقدن أن الأم حجر عثرة في طريقهن، وأن وجودها يهدّد تلك السكينة التي يبحثن عنها في بيتهن. يتمنين أن يحيين في فقاعة من الهدوء بعيدًا عن تقاليدها وحكمتها، في عالمٍ لا تدخل فيه يدها، ولا تشعر فيه بنظراتها الحانية التي قد تبدو أحيانًا ثقيلة.


لكن، هل فكرن في أن أم الزوج هي من كانت وراء تربية الرجل الذي اختارتهن شريكًا؟

هل فكرن في أنها كانت أكثر من مجرد أم، كانت صديقة، وزوجة، وأخت، ورفيقة حياة؟

هل يعلمن أنها هي من زرعت فيه القيم التي يحبّنها فيه؟

من علمته كيف يكون المسؤول، وكيف يحب بصدق، وكيف يحترم النساء؟

هي لم تكن عائقًا، بل كانت سيدة الجسر الذي عبرت من خلاله أحلامهن.


وربما، في غمرة البحث عن الأمان في بيت بعيد عن أم الزوج، يغفلن عن حقيقة بسيطة: أن هذه الأم هي أفضل منهن في الكثير من الأمور التي لا يرونها. هي التي صبرت وتحمّلت، هي التي عاشت مواقف صعبة، هي التي حافظت على الأسرة وأبقتها متماسكة. أم الزوج لا تطلب أكثر من أن ترى أبنائها وزوجاتهم في سعادة، ولكن غالبًا ما تُفهَم نواياها بشكل خاطئ.


إذاً، هل البيت الذي يطلبنه بعيدًا عن الأم هو حقًا مصدر السعادة؟

أم أن السعادة تكمن في فهم دور الأم وتقديرها، في محاولة إيجاد توازن بين العلاقة الزوجية، وبين الإحترام والمودة التي تُبنى على تفاهم متبادل؟


قد تكون الحكمة في الاقتراب، لا في الهروب.


العبرة في هذه الخاطرة هي أن السعادة الحقيقية لا تكمن في الهروب من الواقع أو الابتعاد عن الأشخاص الذين نعتقد أنهم يشكلون عبئًا علينا، بل في فهم أدوارهم وتقديرهم. أم الزوج ليست عائقًا في طريق السعادة، بل هي جزء من تكوين هذا العالم، ومن الممكن أن تكون مصدرًا للحكمة والمساندة. إذا تعلمنا كيف نحتويها ونحترم دورها، سنكتشف أن الحياة تصبح أكثر توازنًا، وأن مفتاح السعادة لا يكمن في البعد، بل في القرب والتفاهم.


