الجنون في قلوب النساء: رحلة البحث عن نصف لا يكتمل

الهروب من القيود: عندما تفضل المرأة السفر على الزواج

العبرة

الكاتب حفياد آدم

بحثت عن امرأة تكون نصف روحي في الحلال، شريكة حياتي التي ستكمل معي المسيرة، تتشارك معي لحظات الفرح والحزن، نخطط معًا لمستقبل مشترك، نبني أسرة صغيرة ملؤها السكينة والطمأنينة. كان حلمي أن أجد من تساندني في الحياة، تكون ملجأً لي في هذا العالم الفوضوي، وفاءً وصبرًا، حبًا وعطاءً. لكن، كما يقولون، الحياة لا تأتي دائمًا كما نريد.التقيت بها، كانت جميلة في روحها وكلماتها، وكانت البداية واعدة. قضينا وقتًا معًا، تحدثنا، تبادلنا الأفكار والمشاعر. كنت أرى فيها شريكتي في الحلال، من يشاركني طموحاتي ويساعدني في بناء الحياة. لكن كما يحدث في كثير من الأحيان، لم تكن الصورة التي رسمتها في خيالي هي نفسها التي رأتها هي في الواقع.في لحظة ما، وعندما بدأت أفكر في وضعنا المشترك، جئت بالحديث عن الزواج، كنت أظن أن هذا هو المرحلة التالية الطبيعية في العلاقة، لكن كانت المفاجأة. لم يكن الرفض مجرد كلمات، بل كان قرارًا جريئًا، قرارًا أشبه بالهروب. قالت لي إنها لا ترغب في الزواج، بل تفضل السفر بعيدًا عن كل شيء. لم يكن مجرد حديث عن السفر، بل كانت فكرة الهروب إلى مكان آخر، إلى حياة أخرى، بعيدة عن كل شيء يمت إلى الاستقرار والتزام الزواج بصلة.أشعر وكأنها كانت تتجنب القيد الذي يراه البعض ملاذًا، لكن بالنسبة لها كان مجرد سجن مغلف بالحب. ربما كانت تراودها فكرة الحرية المطلقة، حيث لا روابط ولا التزامات، حيث الحياة دون حسابات، حيث يكون الشخص هو نفسه دون أن يُفرض عليه شيء. جنون التفكير، أليس كذلك؟كيف يمكن أن تفضل السفر والابتعاد عن كل شيء على الاستقرار والراحة التي يوفرها الزواج؟لكن قد يكون هذا هو الجنون نفسه الذي يجعل النساء في بعض الأحيان يختارون المجهول على المعروف. هو ليس الجنون بمعناه السلبي، بل هو الجنون الذي يدفعهم إلى البحث عن شيء أكبر، شيء أبعد من المألوف.ربما كان قرارها ناتجًا عن خوف من القيود، من التوقعات التي قد تفرضها الحياة الزوجية. ربما كانت ترى في الزواج عبئًا أكثر من كونه شراكة، وتفضل الانطلاق في رحلاتها الخاصة بعيدًا عن أي قيود. قد تكون السعادة في نظرها تكمن في الحرية، في أن تكون قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها دون أن يكون هناك مسؤوليات أو التزامات.وفي النهاية، تركتني أفكر في سر هذا الجنون.لماذا كانت تفضل السفر على الزواج؟لماذا كانت تظن أن الحرية في الهروب هي الحل؟ربما كانت تبحث عن شيء لم أتمكن من تقديمه لها، أو ربما كانت تلك هي الطريقة الوحيدة التي تجد بها الأمان والسلام الداخلي.الحياة ليست دائمًا كما نريدها، ونحن لا نستطيع أن نفرض على الآخرين أفكارنا أو رؤانا. قد تكون الحرية في نظر البعض هي السلام الداخلي، بينما يرى آخرون في الاستقرار حياةً أكثر أمانًا. في النهاية، لا يمكننا إلا أن نحترم اختيارات الآخرين، حتى وإن كانت غريبة في نظرنا. الحب لا يعني السيطرة، بل التفاهم، والقبول بأن لكل شخص طريقته الخاصة في البحث عن السعادة.