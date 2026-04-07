تخيّل معي لحظة

كل شيء حولك يتوقف ويأتيك سؤال بسيط لكنه عميق جدًا



لو خيرت أن تعيش في أي بلد عربي إلى أين ستذهب ولماذا



الأمر ليس مجرد اختيار مكان

بل هو اختيار حياة ناس تفاصيل يومية رائحة شوارع صوت أذان جلسات قهوة وضحكات لا تنتهي



هل ستختار بلدا فيه هدوء وراحة نفسية

أم بلدا مليئا بالفرص والطموح والحياة السريعة

أم ربما تختار مكانًا لأن قلبك ارتاح له حتى وإن لم تزره من قبل



هناك من يحلم بالعيش في بلد يسوده الأمان والاستقرار

وهناك من يبحث عن المغامرة والتغيير

وهناك من يختار المكان الذي يشعر فيه بالانتماء حتى لو لم يكن له فيه أحد



أما أنا

فلا أظن أن الموضوع مجرد بلد

بل هو شعور

لأن المكان لا يصنع الراحة

بل الراحة هي التي تجعلنا نحب المكان

راح اخبركم عن اختياري و السبب بعد مروركم



و انتم احبتي



*أي بلد عربي ستختار لتعيش فيه

*و هل سيكون اختيارك بدافع القلب أم العقل



ننتظر آراءكم بكل صراحة​