الذهب عند الجزائريون

الذهب في الثقافة الجزائرية ليس مجرد حلي، بل اقترن دائما بالأمان. كان الكرافاش بولحية صديقا وقت الضيق، والسبيعيات هن الأخوات المعول عليهن حين تأتي السنوات العجاف. فهل بعد عقود لا تزال مقولة الحدايد للشدايد سارية المفعول؟ وهل مازالت المرأة تعتبره الادخار الصامت؟ الشروق العربي تمحص وتستقصي بحثا عن حقيقة جديدة فرضتها الظروف الراهنة.

مقولة متداولة بين الأمهات والجدّات، ويعنين بالحدايد الذهب والمجوهرات. والشدايد معناها واضح وضوح الشمس. هي ليست عبارة عن حكمة عابرة، بل خلاصة تجربة اجتماعية واقتصادية عايشتها أجيال كاملة، في ظل غياب البدائل الحديثة للادخار.

الذهب الأصفر لليوم الأسود



في العقود الماضية، كانت الجزائرية تقبل على شراء الذهب، كلما صار في جعبتها مبلغ من المال، وكانت الأم تدخر الذهب لبناتها حتى يصلن سن الزواج، فيجدن في صندوق مجوهراتهن ما يتباهين به وقت الميسرة، ويلجأن إليه وقت الشدة في حالات المرض والسفر والبناء وتزويج البنات وشراء عقارات ودفع ديون، وفك رهن، وغيرها من محن الحياة. حقيقة، كان الذهب معيارا للثراء. فمن ترتدي في معصمها في حفل زفاف أو خطوبة أساور بطول سور الصين العظيم، يحسب لها ولزوجها ألف حساب.



لكن، لماذا اعتبر الجزائريون الذهب بوليصة تأمين مدى الحياة. الذهب، بخلاف المال، لا يُصرف بسهولة، ولا يفقد قيمته بسرعة، بل بالعكس تزيد قيمته، ولا تنقص إلا في حالات نادرة، بالإضافة إلى كونه يمكن تسييله عند الحاجة، دون تعقيدات بنكية وإجراءات إدارية تطول، بينما حين يستدعى الذهب، فاعلم أن الأمر شديد الاستعجال.



الحدايد بعيدا عن الشدايد



مع تغيّر الزمن، شهدت نظرة المرأة للذهب نوعًا من التحوّل. فاليوم، لم يعد الذهب الوسيلة الوحيدة للادخار، في ظل انتشار الحسابات البنكية، وأيضا فرص الاستثمار الصغيرة التي منحت المرأة بعض البحبوحة المالية، ناهيك عن دخولها سوق العمل بقوة:



الحسابات البنكية



ورغم ذلك، لم يفقد الذهب مكانته بالكامل، بل تغيّرت وظيفته. فقد أصبح يشترى أكثر للزينة، خاصة أن المجوهرات الثقيلة صارت أقل إقبالا مقارنة بالمجوهرات المرهفة، الإيطالية منها والفرنسية المرصعة بالماس والزمرد، مع الاحتفاظ بإمكانية بيعه عند الضرورة. وهذه الضرورة لم تعد الخطة الأساسية للعْقوبة، كما يقال، بل خطة ب ثانوية، مع وجود قائمة طويلة من الاختيارات الأخرى..



رغم كل هذا التطور والتحول، لا تزال النساء يشترين الذهب للشدايد. فالكثيرات يردن الجمع بين المتعة والفائدة، وما الشيء الأكثر متعة من عقد ثقيل يملأ رقبتها أنوثة وجاها.



18 قيراطا من الحب



بالإضافة إلى قيمته المالية، الذهب في الموروث الثقافي والشعبي له قيمة عاطفية كبيرة، فهو الإرث المتناقل بين الأجيال، هو خاتم الشوفة وطقم الخطوبة أو البارور الأسطورية، هو خاتم الزواج وأساور الجدة والأم، هو محزمة اللويز التي أفنت سيدات العائلة حياتهن لاستكمال عددها لويزة لويزة، هو وعود المحبة وعهود الصداقة والأخوة.

و يمكن القول إن المرأة اليوم لم تتخلَّ عن فكرة الحدايد للشدايد، لكنها أعادت صياغتها. الذهب اليوم لم يعد الملاذ الوحيد، بل صار خيارا من خيارات عديدة، ضمن منظومة أوسع من الوعي المالي. ورغم تغير الأزمنة والأمكنة، ظل الذهب شاهدا على قدرة المرأة على التكيف مع واقعها، دون أن تنسى ماضيها وتراثها وإرثها العائلي. وباختصار شديد، دون نسيان هويتها