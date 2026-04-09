تعالوا نحسبها …

مقتل المرشد

180 قائد عسكري قتل

60 قائد من الجيش قتل

مقنل ما يقارب 120 الف من افراد الحرس والبسيج .

الجيل الاول والثاني والثالث من القادة قتلوا

تم تدمير 120 الف هدف حيوي

تدمير 155 سفينة و12 غواصة

تدمير كل الطائرات الحربية

تدمير كل الطائرات المدنية

تدمير معظم الموانئ والمطارات في البلاد

تدمير البنية التحتية من جسور ومصانع و شركات

تدمير المواقع النووية

تدمير مدن الصواريخ والطائرات تحت الارض

تدمير ابار النفط والغاز

الخسائر تقدر بترليونات الدولارات ...وتحتاج ايران 50 سنة اخرى لتعود كما كانت قبل 40 يوم .



في الجانب الامريكي ..9 جنود قتلى خسارة 6 طائرات حربية وطائرة تزود بالوقود و3 طائرات شحن و3 طائرات مروحية



في الجانب الاسرائيلي 20 قتيل مدني وبعض الخسائر البسيطة بنايات تدمرت يقدر عددها ب 23 وبنايات اصيبت باضرار يقدر عددها ب 150بناية و سيارات احترقت .

الخسائر في الجانب الامريكي والاسرائيلي لم تصل حتى نسبة 0.003% مما كان متوقع .



بالعقل والمنطق والموضوعية ...الخاسر في هذه الحرب هي ايران



واذا كانوا يعتقدون انهم انتصروا فقط لان واحد مختبئ قادر يطلق صاروخ ويختبأ او بطلق قذيفة على سفينة في مضيق هرمز فهذه اي عصابة ممكن تعملها

اي واحد يمكن يغلق مضيق هرمز...شخص واحد مسلح يقدر يعملها .

وبالتالي بمفهوم الحرب ايران خسرت الحرب وتكبدت خسائر كارثية لن تقوم منها ولو بعد 50 سنة اخرى . هذا اذا نتهت الحرب اصلا .

لازال بقايا النظام الايراني تنتظرهم حرب اخرى مع الشعب الايراني الذي سيحاسبهم في الشوارع على كل هذا العبث والدمار الذي تسببوا فيه .



واذا كانوا يريدون الاصرار على انهم انتصروا بمساعدة المتأيرنين من العرب طبعا ...فانا اقول لكم الله يديم عليكم هذا النوع من الانتصارات …