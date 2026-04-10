موضوع يحتوي صور لا تليق بالاطفال و النساء /المشروع الشيعي و الصهيوني / الصفيوني

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
reaction 64.8K
الجوائز 6.1K
- تاريخ التسجيل
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 20,122
- الحلول المقدمة
- 3
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
3
- الأوسمة
- 56
ماراحش نحكي على الكيان لأن لا خلاف بيننا حوله و نتفق كلنا على عدائه لنا و للامة لكن المشروع الشيعي الرافضي الكثير مخدوع به بسبب الاعلام الخبيث و في مقدمتهم قناة الجزيرة و بعض المأجورين و الحزبيين
الامر ليس سهلا و ان يخوض المرء في امر لا يعرفه لا يمنعه من ان يسأل عنه امام الله ليس بسبب الجهل بل بسبب عدم التعلم او اتباع العواطف و الغوغاء
و الحمية للرأي
للتذكير في بداية ظهور الجماعات الارهابية في الجزاير قامت الجزاير بقطع علاقتها مع ايران لأنا ندرك و الجميع يعلم تورط النظام الايراني في تأجيج الوضع و دعم الارهابيين
و في وقت الرئيس الراحل بوتفليقة رحمه الله قامت الجزاير باغلاق قناة الجزيرة
بسبب زرعها للفتن و الاخبار المغرضة و محاولة توجبه الرأي العام باتجاه يخدم مصالح توجه هته القناة
تاريخ ايران الدموي اتجاه دول الخليج كان قبل انشاء القواعد الامريكية
لكل من يربط اعتداءات ايران بذريعة القواعد الأمريكية
قائمة ببعض العمليات الإرهابية والهجمات الغادرة التي قامت بها إيران ضد دول الخليج في الثمانينيات قبل أي "طاري" لأمريكا في الخليج!
1981 – البحرين: محاولة انقلاب مدعومة من إيران لإسقاط الحكم.
1983 – الكويت: تفجيرات متزامنة على 6 منشآت حيوية خلال 90 دقيقة (سفارات، مطار، مصفاة).
1984 – السعودية: هجوم بحري إيراني على ناقلة نفط سعودية.
1984 – الكويت: استهداف ناقلات نفط كويتية.
1984 – الكويت: اختطاف طائرة الجابرية وتحويلها إلى طهران، مع إيذاء وقتل ركاب.
1985 – الكويت: محاولة اغتيال أمير الكويت وتفجيرات داخل المقاهي العامة.
1986 – السعودية (مطار جدة): ضبط حجاج إيرانيين بحوزتهم 51 كجم متفجرات (C4).
1987 – السعودية: أعمال شغب خلال الحج أدت إلى مقتل أكثر من 400 شخص.
1987 – السعودية: تأسيس ما يعرف بـ "حزب الله الحجاز" بدعم من إيران، وبدء نشاطه الإرهابي داخل المملكة.
1987 - السعودية: احتلال السفارة السعودية في طهران واقتحامها، والاعتداء على من فيها من دبلوماسيين واحتجازهم
1987 – البحرين: إحباط مخطط لتفجير مصفاة البحرين.
1988 – السعودية: تفجيرات في منشآت نفطية وإحباط عمليات أخرى.
1988 – السعودية: استهداف دبلوماسيين سعوديين في كراتشي من قبل إيران.
1988–1989 – السعودية: ضبط خلايا مرتبطة بإيران حاولت إدخال متفجرات في محيط الحرم.
ملحوظة: أول قاعدة أمريكية في الخليج دشنت في الكويت عام 1991 بعد تحريرها.
لذلك فإن ربط العداء الإيراني بوقت أو سلوك أو قواعد، هو نوع من التدليس، لأن الحقد الإيراني دفين وفج تجاه كل ما هو خليجي
ايران قتلت مليون سوري بدون وجود اي قاعدة امريكية
قتلتهم لأنهم سنة
اعتذر عن الصورة لكن علها تحيي بعض القلوب
الاولى لشيخ سني قبل سحله في الشوارع ليستشهد ممزقا اربا اربا
الثانية هؤلاء اطفال اهل السنة في سوريا و شوفوا الايراني الشيعي واش يقول
