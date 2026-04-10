ما لاحظته في مدخلات بعض الاعضاء خاصة في حرب غزة والان إيران انهم يناقشون بالعاطفة وليس بالمنطق طبعا نحن مسلمةن ونحب الخير العرب والمسلمين ونتمنى إن تتحرر فلسطين لكن في ظل ستان و تفرق العرب وديكتاروية البعض منهم وعدم اعطاء الكلمة لشعوبهم لاختبار من يسير شؤونهم والتبث. بالكرسي وصلنا إلى ما عليه نحن الان واصبح البعض يسمح بقواعد احنليةولحماية نظامه والبعض بارك اولادهم يعبثون في الدولة وكأنهم ملوك وما حدث لصدام خير دليل على ذلك رغم قوميته ونيته لكنه كان ديكلتورا على شعبها وشم حربا ضد إيران االفارسية الشيعي التي ارادت هي الأخرى تصدير ثورتنا الاسلامية لجيرانها رغم إن نظامها هو ايضا ديكتاتوري ....

وكانت نهاية صدام وسمة عار العرب واحنا هو ايضا الكويت وتباهى أنه يخلك السلاح النووي و رغم تدخل الرئيس الشادلي بن جديد رحمه الله الخروج من العرب لكن تعنته كلفه غالبا و العراق اليوم به قواعد اجنبي ودولة مفككة

اما ما وقع يغزة وبتحريض من إيران كان دمارا شاملا ومعاناة للشعب الفلسطيني لأن حماس لايمكننا إن تعوم امريكا والصهاينة حتى ولو أجتمع كل العرب فلم يستطيعوا الانتصار لان امريكا أقوى قوة في العالم والله سبحانه يقول واعدوا ما استطعم من قوة ......

هل نحن العرب وايران نملك هذه القوة طبعا لا

هل نعتمد على روسيا والصين ومن يفكر في ذلك فلا روسيا ولا الصين تدخلت في صراع مع امريكا ولا مع الصهاينة