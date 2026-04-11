المـــــال ** الــراحـــة النفسية

هل الراحة النفسية أغلى من المال
يُقال إن الراحة النفسية لا تُشترى لكن الواقع يبيّن أن الفقر في كثير من الأحيان يثقل النفس و يزرع القلق
فحين يعجز الإنسان عن تلبية حاجاته الأساسية تتحول حياته إلى صراع يومي يسلبه طمأنينته ويجعله أقرب إلى الحزن والتعب
ومع ذلك فإن المال رغم أهميته لا يكفي وحده لصناعة السكينة فكم من غني يعيش في اضطراب
دائم وكم من بسيط يجد راحته في القناعة وحسن التوازن
الحقيقة أن العلاقة بين المال والراحة النفسية ليست صراعًا بل تكامل فالمال يرفع عبء الحاجة و الراحة
النفسية تمنح معنى للحياة وإذا غاب أحدهما اختل التوازن
في رأيي أن الفقر قد ينتزع جزءًا من راحة الإنسان
لكن المال وحده لا يمنح السلام الداخلي
ويبقى السؤال
هل المال شرط للراحة النفسية أم مجرد وسيلة فقط
أليـــــــــــــــــــــــــــــــــكم الخط
