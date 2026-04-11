  • اللمة الجزائرية منصة مستقلة للتدوين والنقاش المحترم تعبر الآراء عن قناعات أصحابها فقط ويتحمل كل عضو المسؤولية الكاملة عما ينشره وفق شروط إستخدام المنتدى وضوابط كل قسم.

المـــــال ** الــراحـــة النفسية

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
هل الراحة النفسية أغلى من المال

يُقال إن الراحة النفسية لا تُشترى لكن الواقع يبيّن أن الفقر في كثير من الأحيان يثقل النفس و يزرع القلق
فحين يعجز الإنسان عن تلبية حاجاته الأساسية تتحول حياته إلى صراع يومي يسلبه طمأنينته ويجعله أقرب إلى الحزن والتعب

ومع ذلك فإن المال رغم أهميته لا يكفي وحده لصناعة السكينة فكم من غني يعيش في اضطراب
دائم وكم من بسيط يجد راحته في القناعة وحسن التوازن

الحقيقة أن العلاقة بين المال والراحة النفسية ليست صراعًا بل تكامل فالمال يرفع عبء الحاجة و الراحة
النفسية تمنح معنى للحياة وإذا غاب أحدهما اختل التوازن

في رأيي أن الفقر قد ينتزع جزءًا من راحة الإنسان
لكن المال وحده لا يمنح السلام الداخلي

ويبقى السؤال
هل المال شرط للراحة النفسية أم مجرد وسيلة فقط

توقيع الامين محمد

المواضيع المشابهة

ام أمينة
المرأة المتزوجة و التغيرات الجسدية و النفسية خاصة بعد الحمل و الولادة .....
المشاركات
2
المشاهدات
316
ام أمينة
ام أمينة
Tama Aliche
  • مميز
رسائل عن "الصحة النفسية المنسية .. و أول رسالة اليوم .. وتستمر إن شاء الله..
2
المشاركات
24
المشاهدات
1K
أم أُنٌَيسة
أم أُنٌَيسة
Tama Aliche
رسائل عن "الصحة النفسية المنسية .. و الرسالة الثانية اليوم .. وتستمر إن شاء الله..
المشاركات
7
المشاهدات
599
بدر شاكر
بدر شاكر
ام أمينة
كل ما يخص الأمراض النفسية
المشاركات
8
المشاهدات
539
فادي محمد
فادي محمد
إلياس
كيف تقني أبناءك من الامراض النفسية
المشاركات
3
المشاهدات
375
إلياس
إلياس
العودة
Top Bottom