

عبر صفحات التاريخ لم تكن العلاقات بين العرب وفارس مجرد صراعا عسكريا بل كانت أيضا مواجهة دينية و فكرية و سياسية

عميقة تخللتها أشكال متعددة من الحذر والتوجس وقد عُرف عن الفرس خبثهم و مهارتهم في الدهاء السياسي و العنصرية

و هو ما جعل بعض القادة ينظرون إليهم بعين الاحتياط دوما



ويُروى عن الفاروق عمر بن الخطاب قوله "ليت بيننا وبين فارس جبلًا من نار" وهي عبارة تختصر موقفا قائما على إدراك لطبيعة الصراع

و طبع فارس الا من اهتدى منهم الى السنة او تعرب فاخذ من طبائع العرب



لم تكن المواجهة مع فارس مواجهة حدود فقط بل كانت أيضا مواجهة مع أساليب تعتمد على التفكيك من الداخل وبث الفتن

و استغلال نقاط الضعف وهو ما جعل بعض المسلمين الأوائل يدركون أن الخطر الحقيقي لا يكون دائمًا ظاهرًا بل قد

يأتي في صورة أفكار أو تحركات خفية





"ليت بيننا وبين فارس جبلاً من نار، لا ينفذون إلينا ولا ننفذ إليهم"هذا أصدق ما قيل في التاريخ ويصف حال العرب

مع تلك البلاد

لك أن تتخيل أن سيدنا عمر بن الخطاب قالها والعرب منتصرون على الفرس و كان لا يريد أن يكون بيننا وبينهم أي علاقة

فكيف الحال وهم يعادوننا اليوم

مؤخرا.. خاضت إيران حربا هي من سعت إليها ولا شأن للعرب فيها بل العرب كانوا ناصحين لها ومع ذلك أصر الإيرانيون

على إقحام العرب بل أنهم تركوا من يضربهم و وجهوا سهامهم لنا..

ولم يكتفوا بذلك بل زجوا بلبنان و تخلوا عنها كما طعنوا حماس قبل ذالك في الظهر و دفعوهم الى الفناء



هذه حقيقة يثبتها التاريخ في كل مرة.



