الهروب من الدار.. والرجوع "كأنه ما صرا والو"؟ 🏠🚶‍♂️

علاش رانا نشوفو هاد السكات؟ ​

الهروب كـ "صرخة": لي يهرب ماشي دايما حاب يروح وما يوليش، ساعات تكون " ميساج " بلي خلاص، النفسية تعبت من الضغط، من المشاكل، أو من الحڨرة.. وما لقاش كيفاش يهدر. انعدام لغة الحوار: بزاف شباب يقولك "لوكان نهدر ما يفهمونيش" أو "لوكان نشكي تخلص بالدبزة". الهروب يولي هو الحل الوحيد باش يفرغ واش كاين داخل. الرجوع الصامت: علاش الواحد كي يولي ما يبرر والو؟

لأنه عارف بلي التبرير راح يفتح جبهة حرب جديدة.

لأنه يحس بلي "واش راح يتبدل؟" فيفضل السكات باش يمرر الوقت.

والعائلة ساعات تسكت "خوفاً" من أنه يهرب مرة ثانية، فيولو يتعاملو معاه بحذر مبالغ فيه.

واش هي النتيجة؟ ​

كلمة للوالدين وكلمة للشباب: ​

اسمعوا لولادكم "قبل" ما يهربوا. الحوار ماشي هو العياط، الحوار هو أنك تسمع بلا ما تحكم وبلا ما تلوم. خلو الدار تكون "ملجأ" ماشي "حبس". للشباب: الهروب عمرو ما كان حل للمشاكل. المواجهة صعبة، بصح هي لي تبني الشخصية وتصلح الأمور. إذا ضاقت بيك، احكي مع شخص تثق فيه، بصح ما تخليش "الفراغ" هو لي يهدر في بلاصتك.

واش رايكم؟ هل السكات بعد الرجوع هو "حكمة" باش نلمو الشمل، ولا هو "قنبلة موقوتة" راهي تستنى؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاتههاي عليكم جميعاشحال توحشت الركن هذا وحد الوقت كان مدابزة شكون يكتب فيهالمهم نرجع لموضوعنابزاف عائلات جزائرية راهي تعيش واحد الظاهرة الصامتة: شاب أو شابة يوصل لدرجة وين يرفد روحه ويخرج من الدار، يغيب نهار، يومين، أو حتى سمانة.. ومن بعد يرجع، يدخل لغرفته، يغلق الباب، وتولي الحياة "عادية" في الظاهر، بصح في العمق كاين شرخ كبير.الدار تولي عبارة عن "فندق" برك. السكات يعمر الفراغات، وكل واحد يعيش في جزيرة وحدو. المشكل ما يتحلش، والضغط يزيد يتراكم حتى تنفجر الحالة مرة وحدة أخرى بطريقة أخطر.