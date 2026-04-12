الهروب من الدار.. والرجوع "كأنه ما صرا والو"؟ 🏠🚶‍♂️

آمِيْرَتُه

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
هاي عليكم جميعا
شحال توحشت الركن هذا وحد الوقت كان مدابزة شكون يكتب فيه :sleep:
المهم نرجع لموضوعنا
بزاف عائلات جزائرية راهي تعيش واحد الظاهرة الصامتة: شاب أو شابة يوصل لدرجة وين يرفد روحه ويخرج من الدار، يغيب نهار، يومين، أو حتى سمانة.. ومن بعد يرجع، يدخل لغرفته، يغلق الباب، وتولي الحياة "عادية" في الظاهر، بصح في العمق كاين شرخ كبير.

علاش رانا نشوفو هاد السكات؟

  1. الهروب كـ "صرخة": لي يهرب ماشي دايما حاب يروح وما يوليش، ساعات تكون "ميساج" بلي خلاص، النفسية تعبت من الضغط، من المشاكل، أو من الحڨرة.. وما لقاش كيفاش يهدر.
  2. انعدام لغة الحوار: بزاف شباب يقولك "لوكان نهدر ما يفهمونيش" أو "لوكان نشكي تخلص بالدبزة". الهروب يولي هو الحل الوحيد باش يفرغ واش كاين داخل.
  3. الرجوع الصامت: علاش الواحد كي يولي ما يبرر والو؟
    • لأنه عارف بلي التبرير راح يفتح جبهة حرب جديدة.
    • لأنه يحس بلي "واش راح يتبدل؟" فيفضل السكات باش يمرر الوقت.
    • والعائلة ساعات تسكت "خوفاً" من أنه يهرب مرة ثانية، فيولو يتعاملو معاه بحذر مبالغ فيه.

واش هي النتيجة؟

الدار تولي عبارة عن "فندق" برك. السكات يعمر الفراغات، وكل واحد يعيش في جزيرة وحدو. المشكل ما يتحلش، والضغط يزيد يتراكم حتى تنفجر الحالة مرة وحدة أخرى بطريقة أخطر.

كلمة للوالدين وكلمة للشباب:

  • للوالدين: اسمعوا لولادكم "قبل" ما يهربوا. الحوار ماشي هو العياط، الحوار هو أنك تسمع بلا ما تحكم وبلا ما تلوم. خلو الدار تكون "ملجأ" ماشي "حبس".
  • للشباب: الهروب عمرو ما كان حل للمشاكل. المواجهة صعبة، بصح هي لي تبني الشخصية وتصلح الأمور. إذا ضاقت بيك، احكي مع شخص تثق فيه، بصح ما تخليش "الفراغ" هو لي يهدر في بلاصتك.
واش رايكم؟ هل السكات بعد الرجوع هو "حكمة" باش نلمو الشمل، ولا هو "قنبلة موقوتة" راهي تستنى؟
 
علابالي بلي الرد تاعي ماغادي يعجب حتى واحد، ولكن من نهار استحوذت عقلية ميلكا ولافاش كيري علينا ودخلنا هاذي المصطلحات تاع ماتعيطش على ولدك وماتضربوش راحت الهيبة والولاد ركبوا والديهم..

مرة شفت امرأة من الغرب تصور في فيديو وتبكي وتقولهم ولدي راه يضربني وماره عندي أي قدرة باه نضبطو لانو أصلا القانون تما يمنع ضرب الأطفال... أيا قولولي وين وصلهم الحوار والتراخي وحفظ حقوق الطفل الي يزعمونها
نقعد نتعامل معاه على أساس بيضة قابلة للكسر فقط حتى يوصل وين يضربني ويدير رايو فيا وما نحكموش نبردوا؟

وعلاش هاذ الظواهر مكانتش بكري او على الأقل مكناش نسمعوا بيها كيما دروك.. رغم أنو آباء اليوم أكثر تحاورا مع أطفالهم مقارنة بآباء أمس؟

قولولي .. لأنو يا أنا راه عندي تبلد في المشاعر يا راه عندي قسوة متجذرة وأنا لاخبر 🤔

نتحاورو أوكي.. نفهمو شاكين وشامكاش أوكي لكن في الحدود إلي يعرف فيها بلي هو مسؤول مني ... وإذا ما لمنا .. ما عاتبنا على الأخطاء ... وخليناه يدير الي تبالو لانو: "ياحرام غدوة يكبر ويتعقد " كيفاش يعرف الصح .. كيفاش نولو مربين؟
 
اهلا اميرتنا و عودة ميمونة يا رب تكوني مليحة انت و كل اهلك و احبابك
الحاجة نجود ردك عجبني و اوافقك في كل قولك
بالغنا في الحذر حتى الامور خرجت على السيطرة
الله يلطف
 
