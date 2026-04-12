كلمات في الخيانة

يطعنك أحدهم في ظهرك فهذا أمر طبيعي ولكن أن تلتفت



وتجده أقرب الناس إليك فهذه هي الكارثة



من المؤسف حقاً أن تبحث عن الصدق في عصر الخيانة



وتبحث عن الحب في قلوب جبانة





إذا كان هناك من يحبك فأنت إنسان محظوظ وإذا كان



صادقاً في حبه فأنت أكثر الناس حظا



أكثر الناس حقارة هو ذلك الذي يعطيك ظهره وأنت



في أمس الحاجة إلى قبضة يده



لا يوجد أسوأ من إنسان يسألك عن اسمك الذي



طالما كان يقرنه دائماً بكلمة أحبك



لاشك في أنك أغبى الناس إذا كنت تبحث



عن الحب في قلب يكرهك



الخيانة في بعض الأحيان تكون الشعور الأجمل



إذا كان الشخص المغدور يستحقها



الحب الحقيقي لا ينتهي إلا بموت صاحبه والحب الكاذب



يموت عندما يحيا صاحبه



كل خائن يختلق لنفسه ألف عذر وعذر ليقنع نفسه بأنه فعل الصواب



الحب الصادق كالقمر عندما يكون بدراً والكسوف



هو نهايته عندما يلاقي غدراً





الحب كالزهرة الجميلة والوفاء هي قطرات الندى



عليها والخيانة هي الحذاء البغيض الذي يدوس على الوردة فيسحقها



أيها الخائن .. لو كانت كل قصة حب تنتهي



بالخيانة لأصبح كل الناس مثلك





الحب مشاعر جميلة وأحاسيس راقية .. الحب هو حياة القلوب الميتة





إذا لم تم تكن أهلاً لقول كلمة أحبك فلا تقلها



لأن الحب تضحية وصبر وتعب





لا تسألني عن الخيانة فأنا لا أعتقد أن هناك كلمات قادرة على وصفها





إذا كنت تحب بصدق فتوكل على الله ولا تفقد الأمل



وإذا كنت كاذباً فارحل وتحدث عن القضاء والقدر



الوفاء عملة نادرة والقلوب هي المصارف وقليلة



هي المصارف التي تتعامل بهذا النوع من العملات.



ألا تستحي العروس الخائنة من الجلوس في كوشة واحدة



مع رجل لا يعرف ما صنعت يداها في أحد الرجال





