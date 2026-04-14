المغرب والجزائر !

الله بندر وان الشراء يقولو مبروك المغرب الشقيق ويقةلون أن هناك صراع بين الجزائر والمغرب وكأن الجزائر ليست حقيقة

اذكركم إن بعد الاستقلال بعدة اشهر هاجمتنا المغرب ونحب لم نضمد به جراحنا وحاولت الاستيلاء على مدينتي بشار وتندوف ومصر الشقيق وقفت إلى جانبنا واستطعنا اخراجهم من بلدنا وهذا يعتبر عدوانا سافرا

اما قضية الصحراء الغربية فهي كانت محتلة من طرف الاستعمار الاسباني وبعد خروجهم في سنة 1975 قامت المغرب وموريطانيا بتقسيمها وكل واحد اخذ جزء لكن موريطانيا ارجعت في ما بعد والحزائر معروفة بمواقفها المواقع على الشعوب المستعمر كما حدث في جنوب افريقيا وانغولا وفيها والمزبيق ومجلس الأمن لم يصدق على الحكم الذاتي بعد فيا كل من الصين وروسيا