"تفرق تسد"

ربي يهديكم ويجمع بين قلوبكم بعد فرقة، ويقرِّب بين نفوسكم بعد تباعد، ويزرع في صدوركم مودةً صادقة ورحمةً واسعة، فيذهب ما كان فيها من خصام، ويمحو آثار البغضاء، ويبدّل الضيق سعةً، والجفاء أُلفةً، حتى تصير القلوب متآلفةً متحابة، كأنها قلبٌ واحد، يجمعها الصفاء ويقوّيها الوفاق، فلا يبقى فيها موضعٌ لعداوةٍ ولا سبيلٌ لشقاق، بل يسودها الودّ، ويظلّها السلام، ويجعلها متماسكةً على الخير، متعاونةً على البرّ، متحدةً في المشاعر والغايات