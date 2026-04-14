الديباج الرقيق
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
..الصراحه حبيت نكتب هذا الموضوع بعد
ماقريت كامل واش كتبتو واش حكيتو انا
ماراح ننحاز لاي جانب.
..لانو جميعكم عندي بنفس المكانة اولا ..ولانو كل واحدمنكم في ردوده يوجد الخطأ والصواب ثانيا ....
الحاجة الوحيدة لي حبيت تنتبهوا اليها هي الحالة لي وصلنا ليها احنا العرب المسلمون مؤخرا .
حالة يرثى لها وانا عن نفسي أتأسف جدا واحزن جدا كلما شاهدت حالنا اليوم
وهذه الحالة ليست صدفه ابدا ..بل هي بفعل فاعل طبعا ..
"تفرّق تسد"
هي مبدأ قديم في السياسة والحكم،
ويعني:
إضعاف الخصوم عن طريق تقسيمهم إلى جماعات صغيرة متفرقة بدل أن يكونوا متحدين.
الفكرة ببساطة:
عندما يكون الناس متحدين → يصعب السيطرة عليهم
عندما يكونون متفرقين ومختلفين → يسهل التحكم بهم
مثال:
إذا كان هناك شعب متماسك → يصعب على الحاكم السيطرة عليه
لكن إذا زرع بينهم الخلاف (ديني، قبلي، سياسي...) → ينشغلون ببعضهم ويضعفون
وماتفعله امريكا وايران واسرائيل بنظري ماهي الا مسرحية بعنوان
"""تفرق تسد ""..باختصار .....
