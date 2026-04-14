بيان مهم يخص منتدى اللمة الجزائرية.

فريد أبو فيصل
السلام عليكم ورحمة الله.
مرحبا بالجميع
ملاحظة مهمة:
الحديث عن ..الادارة...الادارة...الادارة
الاخوة الكرام لعله بسبب عدم الالمام من جل الاعضاء بتفاصيل استمرارية المنتدى الى غاية الان والتحديات التي تواجهه كل دقيقة فان بقاءه لغاية الان هو في حد ذاته حفظ من الله ومعجزة منتدياتية بالمقارنة مع نظرائه (ربما لما فيه الخير والصلاح من محتوى قيم بين صفحاته ونوايا مرتاديه الطيبة)
من سنوات لم يعد للمنتدى ادارة بالمعنى الذي تعلق باذهانهم (ادارة ومشرفين ومراقبين...) هم فقط ثلة تعد على اصابع اليد الواحدة لاتزال متمسكة بمتابعة المنتدى على حساب حياتهم اليومية الدقيقة والشاقة ليس لشيء الا لحمل الامانة والحرص على ان لا تضيع او تبيد كل هذه السنوات بما تحمل من محتوى ومشاعر ومناسبات وتغيرات....وقد كدات اكثر من مرة ان تذهب اللمة وتختفي جذريا.
فلما نقول الادارة فيجب ان نعني بذلك الاعضاء كافة وليس شخصا او مجموعة.
هذا الهم يجب ان يتشاركه الجميع ويتحمل مسؤوليته الجميع بداية من التواجد المستمر والتفاعل وصولا للمساعدة في استمرارية المنتدى واحترام من يكرس وقته وجهده لاستمرار النشر والنشاط فيه كهدف وواجب جماعي.
لا يوجد ادارة يوجد تطوع لله في سبيل الله وهم مثلهم مثل البقية يسعون بكل جهد لتحسين وتطوير ما يمكن قدر امكانياته ( الامكانيات) لا اتحدث عنها اصلا لانها غير معتبرة ومفقودة .
المتابعة والتسيير ليس واجب ملزم من شخص او مجموعة او مؤسسة بل هو تطوع تحول مع السنوات الى احساس بالواجب وهذا احساس مرهق وشاغل للذهن والفكر والوقت. الكثير في راحة منه.
وددت التوضيح حتى لايتجرء احد على اخوان واخوات مثلهم يحملون النية الصادقة ولو اختلفنا معهم.
وليس في جرة قلم يمحى كل الاحترام والتقدير المتبادل.
والان فيما يخص الاحداث الاخيرة اتمنى ان لا تتمادى اكثر وتتعقد وتأثر على حبنا للمنتدى وعلاقاتنا الطيبة المحترمة بين الجميع من باب الاخوة والتجمع للفائدة وفقط.
التطورات العالمية صعبة وخطيرة وطاحنة حاليا ومستقبلا سيكون المتخاصمون والمتقاتلون والمتجادلون اكثر من المسالمين وستتأثر الشعوب والمجتمعات فردا فردا وبيتا بيتا هذا ليس كلامي هذا ما انبانا به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
منتدى اللمة هو حاضنة الاعضاء وملجؤهم وبيتهم الثاني يتأثر بتأثرهم ويمتحن بامتحانهم.
كان القسم السياسي دوما في المنتدى مركز التجاذبات والمناقشات بشتى اساليبها وخلفياتها وهذا هدف انشائه للتحليل والنقاش والحوار منذ سنوات وتحصل فيه صراعات وتصادمات بين الاعضاء.
ما يعاب على مثل هذا المحتوى في المنتدى هو سرعة تحوله الى شجارات واعتداءات لفظية منعت وحذرت منها قوانين القسم المثبتة وكذلك شروط الاستخدام وسرعانما تنتقل في شتى أرجائه محدثة شرخا في العلاقة الطيبة والتواجد المحترم بين متسبيه والمحتوى القيم الظاهر على صفحاته ويمكن ان لا نصل اصلا الى هذا الجو المشحون الملبد بالتخاصم والتجاوز.
اعضاء المنتدى لا يأنسوا ابدا بهذا الجو المشحون ولم يتعودوا عليهم و هم دوما يجدون في اللمة الملاذ الهادئ والنقي والمفيد ولا يريدون رؤية سابقة على هذا الشكل والجميع متفق على هذا النهج.
لهذا تقرر بمنطلق قطع سبيل التجاوزات والمشاحنات الماثر على سير المنتدى وبناءا على البند التالي من شروط و قواعد المشاركة ونشر المحتوى في اللمة الرئيسية:
منع تداول ونشر المحتوى السياسي وأخبار الحروب والصراعات سواء سياسية او رياضية او غيرها وأي محتوى يثير المشاحنات بين الشعوب ومنهم اعضاء المنتدى لن يمر في المنتدى ولن يكون له مكان او قسم مخصص له.
اغلاق قسم السياسة والأخبار العالمية الى أجل غير معلوم.
بالنسبة للجميع أرجوا وأطلب منهم الالتزام بما تقرر والمساعدة والتبليغ عليه.
منتدى اللمة يجب ان يبقى حاملا لمشعل التجمع في الفائدة والمحتوى الجامع للشمل بشعاره الأساسي المعهود:
احتراما للجميع من منطلق .المؤمن اخو المؤمن.... لن يتم اتخاذ اجراءات صارمة على أعضاء رغم ثبوت تجاوزات تم التنبيه والتحذير اليها مرارا نريد الاصلاح ونسعى اليه اننا منكم وبكم ولسنا عليكم ولا نريد الا الالتزام بلمة خالية من الشجارات ولكن للضرورة الاولية سيتم منع تواجدهم ومشاركتهم في المنتدى حتى تهدئ القلوب وتخمد المشاحنات و يثبت التزامهم بالقرارات.
أعينونا لا تشقوا علينا.
يرجى عدم فتح مواضيع (سيتم غلقها لغياب المعنيين) حول ما أثير وتأدي الى فتح مسالك جديدة ونكتفي بما حصل وما اشرت اليه وما تقرر.
يرجى الاهتمام بمحتوى اللمة الذي هو في انتظار تفاعلكم واثرائكم.
شكرا وبارك الله فيكم.
أخوكم فريد ابوفيصل.
