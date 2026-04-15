وهم التعلّم في العالم الرقمي

الرقمنة، والكتب الإلكترونية، والملفات المتنوّعة… أشياء كثيرة باتت تُصيبنا بالتخمة ونحن نبحث عن مواضيع تهمّنا. ومع ذلك، تزيغ أبصارنا نحو أمور أخرى: كقصص مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، وإعلانات لسلع تعجبنا، وأغانٍ جديدة، وبرامج متطوّرة، ومؤثّرون يقتحمون صفحاتنا بعد أن شاهدنا محتواهم لمرة واحدة. فنجدهم لنا بالمرصاد، يعبثون بعقولنا، حتى تنحرف عن وجهتها وتنقاد وراء مغريات الرقمنة.

وبعد أن كنّا نبحث عمّا يفيدنا، نصاب بدوار، وتأخذنا شاشاتنا كأننا منوَّمون مغناطيسيًا، حيث يهمّ المستفيدين من تواجدنا أن نبقى أطول وقت ممكن في صفحاتهم. ببساطة، لأننا أصبحنا سلعة هذا العصر.فهل تفيدنا الشاشات فعلًا، أم أنها تملأ عقولنا بوهم المعرفة؟ وحين نحاول استرجاع معلومة مررنا عليها، نجد أنفسنا مطالبين بتذكّر أين قرأناها أول مرة، أو نلجأ إلى تخزينها في تلك اللحظة داخل ذاكرة الهاتف… ذلك الذي أصبح بمثابة عقلنا الثاني.لكن، هل نعود فعلًا لكل معلومة خزّناها؟ أم أنها تُطوى في عالم النسيان وسط زخم المحتوى الهائل؟إن الاعتماد الكلي على ذاكرة الهاتف أصاب عقولنا بشيء من الضمور، وبدأنا نفقد مفرداتنا وكلماتنا البسيطة التي نحتاجها في مواقف يومية. وإذا كان هذا حالنا ونحن كبار وراشدون، فكيف سيكون حال الشباب والأطفال الصغار؟مشم سعادالرقمنة، التعليم الالكتروني