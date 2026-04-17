السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
هل المجتمع يقيّم الإنسان من مظهره أو من قيمه ....
في المجتمع الجزائري كما في كثير من المجتمعات فيمختلف أنحاء العالم يُنظر إلى المظهر الخارجي كعامل أساسي في تكوين الإنطباعات الأولى
اللباس و طريقة الكلام و حتى أسلوب التعامل كلها عناصر قد تحدد نظرة الناس إليك قبل أن يعرفوا شخصيتك أو قيمك
هذا الإهتمام بالمظهر قد يُعتبر جزءاً من الثقافة و الهوية لكنه يثير سؤالاً حول مدى عدالة الحكم على الإنسان من خلال شكله فقط
للنقاش :
هل المجتمع الجزائري يعطي أهمية أكبر للمظهر مقارنة بالجوهر ؟
كيف يؤثر اللباس على نظرة الناس للشخص ؟
هل الإنطباع الأول يمكن أن يتغير بسهولة مع مرور الوقت ؟
كيف يؤثر المظهر على فرص العمل و العلاقات الإجتماعية ؟
ما الذي يجب أن يكون أهم في تقييم الإنسان مظهره أو أخلاقه و سلوكه ؟
أنتظر ردودكم تعليقاتكم و آرائكم
شكرا لكم
....
