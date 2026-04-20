نوڤا ڤلاصي

Oktavio_hinda

السلام عليكم فحلات المنتدى

جبتلكم اليوم مثلجات ولا اروع

سهل والمكونات غير باهضة الثمن وقليلة

المكونات

كأس حليب بارد (كاس ام وليد)

نص كاس بودرة الشونتيي

2 علب ياووغت كرمال(فلان كرميل كيما في الصورة)

وعلبة فلون نوارة كراميل أو أي نوع المهم ذوق كرميل

حفنة تع جلجلان محمص وهذا ضروري يكون

زيدي لها أي مكسرات عندك جوز لوز كاوكاو

خلطة كل المكونات واخفقيهم في بابور أو عجانة حتى يتضاعف المكونات من بعد ضيفي الجلجلان والمكسرات وخلطي بشوي باه ما يحبطلكش

بعدها عمريه في كيسان أو علب مكلفين بورق الشفاف وحطيهم في الثلاجة مدة 5 ساعات فما فوق بعدها تقدرو تاكلوهم
والتزيين كيما حبيتي بالمكسرات أو كاراميل

وشهية طيبة

شهية جداً خصوصا مع بداية الحر روووعة
تسلم ايديكِ غاليتي على مشاركتنا الوصفة الشهية
بارك الله فيكِ
 
والله جربتها بنييينة بزاف
 
