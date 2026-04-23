ميثاق "اللمة" الجديد .. نحو بيئة حوارية آمنة ومسؤولة

فريد أبو فيصل
:: مشرف اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
reaction 24.5K
الجوائز 4.2K
- تاريخ التسجيل
- 1 أوت 2008
- المشاركات
- 9,691
- الحلول المقدمة
- 11
- محل الإقامة
- Bou Saâda
- آخر نشاط
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 45 إلى 50 سنة
- الجنس
- ذكر
لا ادري يبدوا انه وقع خلل اثناء ارسال رسالة جماعية للاعضاء.
فهذا فحوى الرسال الجماعية موجهة للجميع باذن الله:
إلى عائلة منتدى اللمة الجزائرية الأوفياء...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منذ تأسيس هذا الصرح كان الهدف دائماً أن تكون "اللمة" بيتاً جامعاً يجمعنا على المودة, الإخاء,وتبادل المعرفة, ولأننا نعتز بثقتكم, فإن الإدارة تسعى جاهدة لتطوير بيئة المنتدى لتكون خالية من الصراعات الجانبية والمشاحنات التي تعكر صفو نقاشاتنا المعهودة.
منذ زمن بعيد لم تشهد اللمة صدامات بالغة الخطورة بين الأعضاء وان كان المنتدى منبر لحرية التعبير والرأي فان هذه الحرية لها حدود رادعة أمام كل تجاوز أو اساءة في استعمالها وبالرغم من ان مسؤولية جر المنتدى الى صدامات تقع على عاتق مرتكبيها اذ بامكانهم في مرحلة الترفع على هذا المسلك وعدم الخوض فيه حفظا للعلاقات الودية والوضع الايجابي اللائق في المنتدى الا ان لمسؤولي الادارة كذلك شطر متساوي من المسؤولية وهو استشراف مآلات النقاشات الحساسة والمبادرة فورا بتوقيفها استباقيا قبل وقوع المخالفات لمصلحة المنتدى العليا قبل الجميع.
إن حرية التعبير تنتهي حيث تبدأ كرامة الآخرين وسلامة بيتنا الكبير، واللمة ليست منبرا لتصفية الحسابات الشخصية أو السياسية ولا يخول مدى الاقتناع التهجم والاعتداء.
تعتذر إدارة المنتدى عن أي تأخر غير مقصود في ضبط بعض التجاوزات سابقا، ونؤكد أن هذا التأخر لم يكن يمثل تحيزاً أو التفافا او تقاعسا فلا يجب أبدا الشك في نوايا طاقم حمل على عاتقه مسؤولية اللمة الثقيلة في ظل ضعف الامكانيات البشرية والفنية فالجميع عندنا سواسية أمام القانون.
بناء على ذلك نود توضيح وتحديث النقاط التالية:
تحديث شروط الاستخدام
(قوانين المنتدى)
في ظل المتغيرات السريعة والجديدة والتجاذبات على الساحة العربية والاسلامية كان لزاما علينا تطوير (شروط الاستخدام) لضمان حماية كرامة كل عضو. لقد أضفنا بنودا صريحة تمنع الاستفزاز الممنهج، التخوين السياسي، والشخصنة، لمنع أي محاولة لاستدراج الأعضاء إلى خصومات لا تليق بمستوى "اللمة". نحن هنا لنحمي حقكم في نقاش هادئ ومحترم.
بخصوص القسم السياسي:
نظراً لما تشهده الساحة في الوضع المأسف الراهن من استقطاب حاد ونزاعات أيديولوجية تحولت في كثير من الأحيان إلى ساحات للتراشق والفرقة، فقد تقرر ما يلي:
تجميد تداول أخبار الحروب والنزاعات الحالية: ليس عدم مبالاة ولكن حرصاً منا على عدم تحويل المنتدى إلى منبر للتحريض أو الصدامات السياسية في ظل أخطار جدية محدقة بتظامن وتوحد الشعوب.
مشاركة افراد طاقم التسيير في شتى النقاشات المطروحة هي مشاركات شخصية لا تمثل المنتدى رسميا ( التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي منتدى اللمة الجزائرية ولا نتحمل أي مسؤولية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر).
جاري تحضير سلم جديد للتحذيرات و تحديث نظام ردع المخالفات .....( الحظر التلقائي عند استنفاذ عدد نقاط معين من التحذيرات)
مستقبلا سيتم توجيه القسم السياسي ليكون فضاءً للقضايا التي تخدم الوعي العام بعيداً عن الجدالات الإقصائية أو التي تثير النعرات الإقليمية بين الشعوب مع التركيز على الخبر وأسلوب الطرح الراقي.
مع اجبارية وضع رابط مصدر الخبر.
وقواعد صارمة في ضبط سلوك النقاشات و تفاصيل المحتوى.
بالنسبة للاخبار الجزائرية المحلية:
حاليا يمكن نشرها في منتدى الخدمات الإدارية والإجتماعية والقانونية الذي تم تحويله الى أخبار الجزائر المحلية
كلمة أخيرة:
الإدارة ستمارس حقها في "التدخل الاستباقي" لغلق أي نقاش يستشعر فيه بوادر التوتر، وذلك حفاظا على استقرار "اللمة الجزائرية".
ندعوكم جميعا لاستخدام نظام (التبليغ) في حال التعرض لأي إساءة، ونعدكم والتوفيق من الله تعالى بأن القانون سيطبق على الجميع بإنصاف.
لا تنشرو الاعتراضات والشكاوى والطعون كمواضيع في المنتدى في حال وجود تظلم يتم تقديمه عبر القنوات المخصصة تفاديا لسوء فهم او عدم المام بالحالات او خروج المواضيع عن سياقاتها.
شكراً لتفهمكم ودعمكم المستمر، فبكم ومعكم ولكم تستمر "اللمة" منارة للرقي والتميز وهي مسؤولية الجميع.
نرجوا ان يتجاوب كل المخلصون والاوفياء للمة العزيزة لهذا النداء والعودة بروح متجددة الى لمة عائلية خالية من الصدامات والهزات.
جمعة مباركة للجميع.
مع تحيات أخوكم فريد أبوفيصل.
أفريل 2026
@الامين محمد @حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @ذكريات @الطيب الجزائري84
@سعد نايلي @الصقر الأبيض @الديباج الرقيق @فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى @العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . . @سجينة الصمت @فادي محمد @المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل @أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون @زهور الشوق @الرومنسي الجاد @النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد @سـارة @عاشق اللمة. @الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي @الصراحة راحة @بسمة القلوب @سكون الفجر @سعيد2 @زهيرة تلمسان @جيهان جوجو @باتنية و نص @جمــآنــة @لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم @النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي @بلبالي اسماعيل @يوسےفے @أفنانوه @{هِشام} @أشرقت @السلطانة @رياض تت @تشلسي4 @زاهية بنت البحر @ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان @موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر @طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25 @ديسق @الحلم الوردي @زيــن @إعصار @اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى @هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب @امحمد خوجة @أم الصبيان @هدوء المطر @الورد الأحمر @خديجة ph @ليليا مرام @مباركي أسامة @البشير البشير @فاتن سيلين @جمال عبدلي @نجـود @ذات الشيم @أم إسراء @أبو خديجة @أمير جزائري حر @صهيب الرومي @أم السوس @سفير بلد طيب @مرسال الشوق @ابو مازن @{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج @أكوتبر @جولينا ناصر @لخضر dz @ولّادة @غسق الليل @اليمامة_الزرقاء @سحائب الشوق @الملك الظليل @نبيل مسلم @أحلامي @نسرين عزوز @يَقِين؟ @اجمل سمبوسة @الخلوي @كاميليا الثلج @بدر شاكر @آمِيْرَتُه
المُعرّفات بالحروف اللاتينية:
@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana @Soumia hadj mohammed @saddek06000 @afnene @barca.moha @lotfi12 @amar hattab @dahman kz @ALGERIA DZ @Hakan @Tama Aliche @sami120 @Moha le sage @Oktavio_hinda @elmaalii @Amoona @adam 05_27 @space-cowboy @la lune rose @momoam @*amani* @maryou1980 @EL Aìd Nh @CreativePs @secret de coeur @963Mira @Mehdidaoud @Needforspeede @ala3eddine @Ma$Ter @angeblue @smiley daily @Amine7N @Zili Na @doaausef3li @mbcsat @Amine ouar @faith8 @hich86 @karim4algeria @mohalia @YOUSRAyousra @4LI_4LGERI4 @ADLANE44 @dridi @Iamdetector @NOUR.DZ @Bouchra zarat @mounaim05 @abdellahtlemcen @chayat @HAMZA USMA @saied @Martech @tamadhhor @Maria bnr @SINMAR44 @abdoulee20 @rasha holwa @skynssine @Abdelghani03 @nadjibdz12 @bouziddz @Yacine info @afrah djm @Mohamed elshemy @ch zaki @hassane1987 @Bilal Manou @Madjid Farid @Alaa_Eldin @nobledz @Mohamedzri @Karim megrous @midou@1 @Qusay Legend @safouan @Rahal Oualid @w@hab_39 @ali_elmilia @Imed703 @elhadi98 @aljentel @Oussama.GF @rezamine @MARYTA @ouafi @missoum31 @rafid2 @nebbati @sofiane55 @Abde jalil20 .@Rochdi.dz @Mokhito @Silent Hill @Adam120 @ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia @4algeria @okbadz @★Dαяĸ-Sтαя★ @tunisien93 @Yousra sa @Adem4dz @osama305 @bousaid @taleb2011 @jamal1984 @Kramkamel @MrRobot @NAASTAREK BBR @latif50 @ABOU RAID @jansenmuller @taleb2011 @Charaf Mammeri @BOUTEBEL02DZ @hani05 @habib2 @zaamsam @zimo03 @karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @Souhil92. @mohamed-riadh @Achraf17 @sana.brh07 @NoLongerHer
فهذا فحوى الرسال الجماعية موجهة للجميع باذن الله:
إلى عائلة منتدى اللمة الجزائرية الأوفياء...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منذ تأسيس هذا الصرح كان الهدف دائماً أن تكون "اللمة" بيتاً جامعاً يجمعنا على المودة, الإخاء,وتبادل المعرفة, ولأننا نعتز بثقتكم, فإن الإدارة تسعى جاهدة لتطوير بيئة المنتدى لتكون خالية من الصراعات الجانبية والمشاحنات التي تعكر صفو نقاشاتنا المعهودة.
منذ زمن بعيد لم تشهد اللمة صدامات بالغة الخطورة بين الأعضاء وان كان المنتدى منبر لحرية التعبير والرأي فان هذه الحرية لها حدود رادعة أمام كل تجاوز أو اساءة في استعمالها وبالرغم من ان مسؤولية جر المنتدى الى صدامات تقع على عاتق مرتكبيها اذ بامكانهم في مرحلة الترفع على هذا المسلك وعدم الخوض فيه حفظا للعلاقات الودية والوضع الايجابي اللائق في المنتدى الا ان لمسؤولي الادارة كذلك شطر متساوي من المسؤولية وهو استشراف مآلات النقاشات الحساسة والمبادرة فورا بتوقيفها استباقيا قبل وقوع المخالفات لمصلحة المنتدى العليا قبل الجميع.
إن حرية التعبير تنتهي حيث تبدأ كرامة الآخرين وسلامة بيتنا الكبير، واللمة ليست منبرا لتصفية الحسابات الشخصية أو السياسية ولا يخول مدى الاقتناع التهجم والاعتداء.
تعتذر إدارة المنتدى عن أي تأخر غير مقصود في ضبط بعض التجاوزات سابقا، ونؤكد أن هذا التأخر لم يكن يمثل تحيزاً أو التفافا او تقاعسا فلا يجب أبدا الشك في نوايا طاقم حمل على عاتقه مسؤولية اللمة الثقيلة في ظل ضعف الامكانيات البشرية والفنية فالجميع عندنا سواسية أمام القانون.
بناء على ذلك نود توضيح وتحديث النقاط التالية:
تحديث شروط الاستخدام
(قوانين المنتدى)
في ظل المتغيرات السريعة والجديدة والتجاذبات على الساحة العربية والاسلامية كان لزاما علينا تطوير (شروط الاستخدام) لضمان حماية كرامة كل عضو. لقد أضفنا بنودا صريحة تمنع الاستفزاز الممنهج، التخوين السياسي، والشخصنة، لمنع أي محاولة لاستدراج الأعضاء إلى خصومات لا تليق بمستوى "اللمة". نحن هنا لنحمي حقكم في نقاش هادئ ومحترم.
بخصوص القسم السياسي:
نظراً لما تشهده الساحة في الوضع المأسف الراهن من استقطاب حاد ونزاعات أيديولوجية تحولت في كثير من الأحيان إلى ساحات للتراشق والفرقة، فقد تقرر ما يلي:
تجميد تداول أخبار الحروب والنزاعات الحالية: ليس عدم مبالاة ولكن حرصاً منا على عدم تحويل المنتدى إلى منبر للتحريض أو الصدامات السياسية في ظل أخطار جدية محدقة بتظامن وتوحد الشعوب.
مشاركة افراد طاقم التسيير في شتى النقاشات المطروحة هي مشاركات شخصية لا تمثل المنتدى رسميا ( التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي منتدى اللمة الجزائرية ولا نتحمل أي مسؤولية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر).
جاري تحضير سلم جديد للتحذيرات و تحديث نظام ردع المخالفات .....( الحظر التلقائي عند استنفاذ عدد نقاط معين من التحذيرات)
مستقبلا سيتم توجيه القسم السياسي ليكون فضاءً للقضايا التي تخدم الوعي العام بعيداً عن الجدالات الإقصائية أو التي تثير النعرات الإقليمية بين الشعوب مع التركيز على الخبر وأسلوب الطرح الراقي.
مع اجبارية وضع رابط مصدر الخبر.
وقواعد صارمة في ضبط سلوك النقاشات و تفاصيل المحتوى.
بالنسبة للاخبار الجزائرية المحلية:
حاليا يمكن نشرها في منتدى الخدمات الإدارية والإجتماعية والقانونية الذي تم تحويله الى أخبار الجزائر المحلية
كلمة أخيرة:
الإدارة ستمارس حقها في "التدخل الاستباقي" لغلق أي نقاش يستشعر فيه بوادر التوتر، وذلك حفاظا على استقرار "اللمة الجزائرية".
ندعوكم جميعا لاستخدام نظام (التبليغ) في حال التعرض لأي إساءة، ونعدكم والتوفيق من الله تعالى بأن القانون سيطبق على الجميع بإنصاف.
لا تنشرو الاعتراضات والشكاوى والطعون كمواضيع في المنتدى في حال وجود تظلم يتم تقديمه عبر القنوات المخصصة تفاديا لسوء فهم او عدم المام بالحالات او خروج المواضيع عن سياقاتها.
شكراً لتفهمكم ودعمكم المستمر، فبكم ومعكم ولكم تستمر "اللمة" منارة للرقي والتميز وهي مسؤولية الجميع.
نرجوا ان يتجاوب كل المخلصون والاوفياء للمة العزيزة لهذا النداء والعودة بروح متجددة الى لمة عائلية خالية من الصدامات والهزات.
جمعة مباركة للجميع.
مع تحيات أخوكم فريد أبوفيصل.
أفريل 2026
@الامين محمد @حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @ذكريات @الطيب الجزائري84
@سعد نايلي @الصقر الأبيض @الديباج الرقيق @فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى @العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . . @سجينة الصمت @فادي محمد @المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل @أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون @زهور الشوق @الرومنسي الجاد @النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد @سـارة @عاشق اللمة. @الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي @الصراحة راحة @بسمة القلوب @سكون الفجر @سعيد2 @زهيرة تلمسان @جيهان جوجو @باتنية و نص @جمــآنــة @لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم @النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي @بلبالي اسماعيل @يوسےفے @أفنانوه @{هِشام} @أشرقت @السلطانة @رياض تت @تشلسي4 @زاهية بنت البحر @ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان @موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر @طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25 @ديسق @الحلم الوردي @زيــن @إعصار @اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى @هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب @امحمد خوجة @أم الصبيان @هدوء المطر @الورد الأحمر @خديجة ph @ليليا مرام @مباركي أسامة @البشير البشير @فاتن سيلين @جمال عبدلي @نجـود @ذات الشيم @أم إسراء @أبو خديجة @أمير جزائري حر @صهيب الرومي @أم السوس @سفير بلد طيب @مرسال الشوق @ابو مازن @{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج @أكوتبر @جولينا ناصر @لخضر dz @ولّادة @غسق الليل @اليمامة_الزرقاء @سحائب الشوق @الملك الظليل @نبيل مسلم @أحلامي @نسرين عزوز @يَقِين؟ @اجمل سمبوسة @الخلوي @كاميليا الثلج @بدر شاكر @آمِيْرَتُه
المُعرّفات بالحروف اللاتينية:
@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana @Soumia hadj mohammed @saddek06000 @afnene @barca.moha @lotfi12 @amar hattab @dahman kz @ALGERIA DZ @Hakan @Tama Aliche @sami120 @Moha le sage @Oktavio_hinda @elmaalii @Amoona @adam 05_27 @space-cowboy @la lune rose @momoam @*amani* @maryou1980 @EL Aìd Nh @CreativePs @secret de coeur @963Mira @Mehdidaoud @Needforspeede @ala3eddine @Ma$Ter @angeblue @smiley daily @Amine7N @Zili Na @doaausef3li @mbcsat @Amine ouar @faith8 @hich86 @karim4algeria @mohalia @YOUSRAyousra @4LI_4LGERI4 @ADLANE44 @dridi @Iamdetector @NOUR.DZ @Bouchra zarat @mounaim05 @abdellahtlemcen @chayat @HAMZA USMA @saied @Martech @tamadhhor @Maria bnr @SINMAR44 @abdoulee20 @rasha holwa @skynssine @Abdelghani03 @nadjibdz12 @bouziddz @Yacine info @afrah djm @Mohamed elshemy @ch zaki @hassane1987 @Bilal Manou @Madjid Farid @Alaa_Eldin @nobledz @Mohamedzri @Karim megrous @midou@1 @Qusay Legend @safouan @Rahal Oualid @w@hab_39 @ali_elmilia @Imed703 @elhadi98 @aljentel @Oussama.GF @rezamine @MARYTA @ouafi @missoum31 @rafid2 @nebbati @sofiane55 @Abde jalil20 .@Rochdi.dz @Mokhito @Silent Hill @Adam120 @ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia @4algeria @okbadz @★Dαяĸ-Sтαя★ @tunisien93 @Yousra sa @Adem4dz @osama305 @bousaid @taleb2011 @jamal1984 @Kramkamel @MrRobot @NAASTAREK BBR @latif50 @ABOU RAID @jansenmuller @taleb2011 @Charaf Mammeri @BOUTEBEL02DZ @hani05 @habib2 @zaamsam @zimo03 @karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @Souhil92. @mohamed-riadh @Achraf17 @sana.brh07 @NoLongerHer
آخر تعديل: