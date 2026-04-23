تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تفعيل الجافا سكربت في متصفحك قبل المتابعة.
أنت تستخدم متصفحا قديمًا. قد لا يعرض هذا الموقع أو مواقع أخرى بالشكل الصحيح.
يجب عليك ترقية المتصفح أو استخدام
متصفح بديل
.
ماء الراحلين وكسرة البقاء
غبت طويلا حتى ظننت أن الحرف نسي اسمي وأنني صرت خبرا عابرا في ذاكرة المكان تركت خلفي سطورا باردة
وعدت اليوم أتحسس دفءها كغريبٍ يعرف الطريق ولا يعرف نفسه لم أعد كما كنت الحرف تغير وأنا صرت أكتب
من جهة أخرى في القلب بين ماء حمل أسماء الراحلين وكسرة بقيت شاهدة على ما لم يقال بدأت من جديد
لا أعود لأكمل ما انقطع بل لأكتب ما لم يكتب أصلا
… يبدأ التيه مرّة أخرى ولكن هذه المرة بوعي يشبه النجاة هنا
عودتي… إلى هلوسات حرفي إلى حنين يتوضأ بأطلال المنتديات
حيث الصدى يسبح باسمي الغابر
جذور حكايته الأولى
23/04/2026
21:50
آخر تعديل:
منذ 40 دقيقة
توقيع
ابن المليون
في غي هذا الحساب ننفث طلسم تعويذة تحرزه من كل ضعف ونزوه ومن كل ذي زيغ ووهم
ويسألونك عن الأشواق قل ينسفها قلبي نسفآ
و قصصت في فم رؤياي
تأويلها متلفع ببراءة حبر صلاتها
من الذئـب دم
سأعود إلى ضلال الوثير تيهي
لاشيء يقضي على هذا باعتباره الضبع الذي استبد لإشباع هذا النقص الأنا
سوى القراءة و القراءة وحدها لا باراسيتامول لا الأسبرين والأيبوبروفين
كيف أقسو عليك
وأنتِ في ركن من دعائي الخلوة
أنتِ الذكر بين تسبيحاتي
في مقام الفقد لا يرحل
الأب
بل يتجلى يخف عن العين ليقيم في السر الشوق
ذكر والرضا عبور والدعاء باب لا يغلق
اللهم نور مرقد واجعله في حضرة الطمأنينة أبي
واربط على حتى يصير الفقد معرفة قلبي
سألتك يا مولاي تحقيق رغبتي وعونا وإكراما وأمنا
من السلب سألتك يامولاي غفران زلتي
وعفوا وتوفيقا إلى حضرة القرب
