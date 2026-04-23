ماء الراحلين وكسرة البقاء

ابن المليون

:: عضو مُتميز ::

1776973906786.webp


غبت طويلا حتى ظننت أن الحرف نسي اسمي وأنني صرت خبرا عابرا في ذاكرة المكان تركت خلفي سطورا باردة
وعدت اليوم أتحسس دفءها كغريبٍ يعرف الطريق ولا يعرف نفسه لم أعد كما كنت الحرف تغير وأنا صرت أكتب
من جهة أخرى في القلب بين ماء حمل أسماء الراحلين وكسرة بقيت شاهدة على ما لم يقال بدأت من جديد
لا أعود لأكمل ما انقطع بل لأكتب ما لم يكتب أصلا
هنا… يبدأ التيه مرّة أخرى ولكن هذه المرة بوعي يشبه النجاة
عودتي… إلى هلوسات حرفي إلى حنين يتوضأ بأطلال المنتديات
حيث الصدى يسبح باسمي الغابر



جذور حكايته الأولى

23/04/2026
و قصصت في فم رؤياي
تأويلها متلفع ببراءة حبر صلاتها
من دم الذئـب
 
سأعود إلى ضلال تيهي الوثير
 
لاشيء يقضي على هذا الأنا باعتباره الضبع الذي استبد لإشباع هذا النقص
سوى القراءة و القراءة وحدها لا باراسيتامول لا الأسبرين والأيبوبروفين
 
كيف أقسو عليك
وأنتِ في ركن الخلوة من دعائي
أنتِ الذكر بين تسبيحاتي
 
قصة الحضارة ....

1776975212278.webp
 
في مقام الفقد لا يرحل الأب
بل يتجلى يخف عن العين ليقيم في السر الشوق
ذكر والرضا عبور والدعاء باب لا يغلق
اللهم نور مرقد أبي واجعله في حضرة الطمأنينة
واربط على قلبي حتى يصير الفقد معرفة
1776975486783.webp


 
سألتك يا مولاي تحقيق رغبتي وعونا وإكراما وأمنا
من السلب سألتك يامولاي غفران زلتي
وعفوا وتوفيقا إلى حضرة القرب
1776976023589.webp
 
