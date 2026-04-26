نصيحة لكل التلاميذ مع نهاية السنة الدراسية

أبنائــــــنا_بناتـــنا_التلاميـــذ_الأعــــــزاء

أنتم جيل المستقبل فكونوا قدوة في سلوككم، كما أنتم قدوة في دراستكم.

عبروا عن فرحتكم بنهايةالسنة الدرسيه بطريقة حضارية تليق بكم، وبأولياء أموركم

كراسي_عنوان_إجتهادي: فلنغير هذه السلوكيات:

إحتفظ بكراريسك للمراجعة والاستفادة منها مستقبلا

تبرع بها لمن يحتاجها بدل من تمزيقها

شارك في إعادة تدويرها بدل من رميها أو تمزيقها

نصيحة لكل تلاميذ الجزائر :

لنكن قدوة في سلوكنا وأخلاقنا، ولنترفع عن ظاهرة تمزيق الكراريس في نهاية السنة الدراسية، فهي سلوك غير حضاري ولا يليق بتلميذ واعٍ ومتعلم. الكراس ليس مجرد أوراق، بل هو ثمرة جهد وتعب طوال عام كامل، واحترامه يعكس احترامنا للعلم ولمجهوداتنا.

لنُنهِ عامنا الدراسي بصورة جميلة تعبر عن أخلاقنا وتربيتنا، ولنترك أثراً طيباً يفتخر به أولياؤنا ومعلمونا.

كونوا دائماً مثالاً يُحتذى به