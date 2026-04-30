زهرة الطيون ... بين الجمال و الدواء
زهرة الطيون Inula viscosa
يعد نبات بري معمر من الفصيلة النجمية
يتميز بأزهاره الصفراء و رائحته الكافورية النفاذة
و يُعتبر من النباتات الطبية التقليدية المنتشرة في الجزائر و بلاد الشام و المغرب العربي
له استخدامات واسعة في الطب الشعبي لعلاج الجروح و الإلتهابات و مشاكل الجهاز التنفسي و المفاصل
لكن إستعماله الداخلي يحتاج إلى حذر شديد
الإسم العلمي :
الأسماء الشائعة : الطيون / الدبق / قاتل البراغيث ...
شكلها :
أزهار صفراء صغيرة متجمعة في عناقيد
أوراق رمحية الشكل مغطاة بمادة لزجة
و له ساق خشبية يصل طولها إلى 120 سم تقريبًا
الفوائد الطبية الشعبية :
الجروح و الإتهابات الجلد :
تُستخدم أوراقه الطازجة كلبخات لتسريع إلتئام الجروح و منع الإلتهابات
الجهاز التنفسي :
مغلي أوراقه يساعد في تخفيف السعال و الربو و إلتهابات الشعب الهوائية
المفاصل والعظام :
يُستعمل في الطب الشعبي لتخفيف آلام الروماتيزم و إلتهابات المفاصل
الجهاز الهضمي :
يُستخدم لطرد الديدان و تخفيف مشاكل القولون
مضاد للبكتيريا و الفطريات :
بفضل إحتوائه على الفلافونويدات و الزيوت الطيارة
الإستخدامات الزراعية :
يُرش على كروم العنب لمكافحة الآفات كبديل طبيعي للمبيدات الكيميائية
الأضرار و المخاطر :
الاستعمال الداخلي المفرط قد يسبب تسممًا أو إضطرابات هضمية
غير مناسب للأطفال و الحوامل إلا باستشارة مختص في الأعشاب
قد يسبب تهيج الجلد عند الإستخدام المباشر بكميات كبيرة
الإستخدامات التقليدية و التاريخية :
استُعمل منذ العصور القديمة ذكره أبقراط لعلاج الطفح الجلدي المزمن
كما إستخدمه الرومان كدواء و غذاء
و في الطب الشعبي الجزائري و الشامي يُستعمل بعد إزالة الجبص لتصحيح العظام الملتحمة بشكل غير سليم
الدراسات الحديثة :
أظهرت أبحاث حديثة أن مستخلص الطيون يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة و الإلتهابات
و قد يكون له دور في إبطاء نمو الخلايا السرطانية
يُدرس أيضًا كخيار طبيعي في مكافحة الآفات الزراعية بفضل خصائصه الطاردة للحشرات