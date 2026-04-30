زهرة الطيون ... بين الجمال و الدواء

ام أمينة

ام أمينة

زهرة الطيون ... بين الجمال و الدواء


زهرة الطيون Inula viscosa
يعد نبات بري معمر من الفصيلة النجمية

يتميز بأزهاره الصفراء و رائحته الكافورية النفاذة

و يُعتبر من النباتات الطبية التقليدية المنتشرة في الجزائر و بلاد الشام و المغرب العربي

له استخدامات واسعة في الطب الشعبي لعلاج الجروح و الإلتهابات و مشاكل الجهاز التنفسي و المفاصل

لكن إستعماله الداخلي يحتاج إلى حذر شديد



الإسم العلمي :
الأسماء الشائعة : الطيون / الدبق / قاتل البراغيث ...

شكلها :
أزهار صفراء صغيرة متجمعة في عناقيد
أوراق رمحية الشكل مغطاة بمادة لزجة
و له ساق خشبية يصل طولها إلى 120 سم تقريبًا


الفوائد الطبية الشعبية :
الجروح و الإتهابات الجلد :
تُستخدم أوراقه الطازجة كلبخات لتسريع إلتئام الجروح و منع الإلتهابات

الجهاز التنفسي :
مغلي أوراقه يساعد في تخفيف السعال و الربو و إلتهابات الشعب الهوائية

المفاصل والعظام :
يُستعمل في الطب الشعبي لتخفيف آلام الروماتيزم و إلتهابات المفاصل

الجهاز الهضمي :
يُستخدم لطرد الديدان و تخفيف مشاكل القولون

مضاد للبكتيريا و الفطريات :
بفضل إحتوائه على الفلافونويدات و الزيوت الطيارة

الإستخدامات الزراعية :
يُرش على كروم العنب لمكافحة الآفات كبديل طبيعي للمبيدات الكيميائية



الأضرار و المخاطر :
الاستعمال الداخلي المفرط قد يسبب تسممًا أو إضطرابات هضمية
غير مناسب للأطفال و الحوامل إلا باستشارة مختص في الأعشاب
قد يسبب تهيج الجلد عند الإستخدام المباشر بكميات كبيرة



الإستخدامات التقليدية و التاريخية :
استُعمل منذ العصور القديمة ذكره أبقراط لعلاج الطفح الجلدي المزمن
كما إستخدمه الرومان كدواء و غذاء
و في الطب الشعبي الجزائري و الشامي يُستعمل بعد إزالة الجبص لتصحيح العظام الملتحمة بشكل غير سليم



الدراسات الحديثة :
أظهرت أبحاث حديثة أن مستخلص الطيون يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة و الإلتهابات
و قد يكون له دور في إبطاء نمو الخلايا السرطانية
يُدرس أيضًا كخيار طبيعي في مكافحة الآفات الزراعية بفضل خصائصه الطاردة للحشرات

سبحان الله كل هته الفوائد اضافة الى جمال منظرها
احسنت سيدتي احسن الله اليك
 
بارك الله فيك اختي الكريمة على هذه المعلومات القيمة والمفيدة
 

المواضيع المشابهة

T
  • مغلق
المنتخب الوطني الجزائري بين الداء و الدواء
المشاركات
7
المشاهدات
651
ahmed50
A
العودة
Top Bottom