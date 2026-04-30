زهرة الطيون ... بين الجمال و الدواء









زهرة الطيون Inula viscosa

يعد نبات بري معمر من الفصيلة النجمية



يتميز بأزهاره الصفراء و رائحته الكافورية النفاذة



و يُعتبر من النباتات الطبية التقليدية المنتشرة في الجزائر و بلاد الشام و المغرب العربي



له استخدامات واسعة في الطب الشعبي لعلاج الجروح و الإلتهابات و مشاكل الجهاز التنفسي و المفاصل



لكن إستعماله الداخلي يحتاج إلى حذر شديد







الإسم العلمي

:

الأسماء الشائعة : الطيون / الدبق / قاتل البراغيث ...



شكلها

:

أزهار صفراء صغيرة متجمعة في عناقيد

أوراق رمحية الشكل مغطاة بمادة لزجة

و له ساق خشبية يصل طولها إلى 120 سم تقريبًا







الفوائد الطبية الشعبية

:

الجروح و الإتهابات الجلد :

تُستخدم أوراقه الطازجة كلبخات لتسريع إلتئام الجروح و منع الإلتهابات



الجهاز التنفسي :

مغلي أوراقه يساعد في تخفيف السعال و الربو و إلتهابات الشعب الهوائية



المفاصل والعظام :

يُستعمل في الطب الشعبي لتخفيف آلام الروماتيزم و إلتهابات المفاصل



الجهاز الهضمي :

يُستخدم لطرد الديدان و تخفيف مشاكل القولون



مضاد للبكتيريا و الفطريات :

بفضل إحتوائه على الفلافونويدات و الزيوت الطيارة



الإستخدامات الزراعية :

يُرش على كروم العنب لمكافحة الآفات كبديل طبيعي للمبيدات الكيميائية







الأضرار و المخاطر :

الاستعمال الداخلي المفرط قد يسبب تسممًا أو إضطرابات هضمية

غير مناسب للأطفال و الحوامل إلا باستشارة مختص في الأعشاب

قد يسبب تهيج الجلد عند الإستخدام المباشر بكميات كبيرة









الإستخدامات التقليدية و التاريخية

:

استُعمل منذ العصور القديمة ذكره أبقراط لعلاج الطفح الجلدي المزمن

كما إستخدمه الرومان كدواء و غذاء

و في الطب الشعبي الجزائري و الشامي يُستعمل بعد إزالة الجبص لتصحيح العظام الملتحمة بشكل غير سليم









الدراسات الحديثة