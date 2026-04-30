جسر نانبو في الصين ... بالصور

ام أمينة

ام أمينة

:: مراقبة عامة :: ✍️ top5 👑
طاقم الرقابة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


جسر نانبو في الصين ... بالصور


يُعد جسر نانبو في شنغهاي واحدًا من أبرز الإنجازات الهندسية في الصين

حيث افتُتح عام 1991 ليكون أول جسر معلق بالكابلات في البلاد يمتد فوق نهر هوانغبو ليربط بين منطقة بودونغ الحديثة و بوكسي القديمة

و هو ما جعله عنصرًا أساسيًا في تطوير البنية التحتية للمدينة
حيث يتميز الجسر بتصميمه الحلزوني الفريد الذي يشبه التنين
مما يضفي عليه رمزية ثقافية قوية إلى جانب و ظيفته العملية

يبلغ طول الجزء الرئيسي منه 423 مترًا و تدعمه أبراج فولاذية شاهقة بارتفاع 150 مترًا

إضافة إلى ممر دائري ضخم يقلل من الإنحدار عند الصعود

يعبره أكثر من مئة ألف مركبة يوميًا كما أصبح معلمًا سياحيًا بارزًا يضيء ليلاً بألوان زاهية مانحًا الزوار إطلالة بانورامية على أفق شنغهاي الحديث بما فيه برج لؤلؤة الشرق و منطقة لوجيا زوي

في أمان الله
....
 
توقيع ام أمينة

العودة
Top Bottom