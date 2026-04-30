ام أمينة
:: مراقبة عامة :: ✍️ top5 👑
طاقم الرقابة
reaction 30.9K
الجوائز 3.4K
- تاريخ التسجيل
- 19 ماي 2011
- المشاركات
- 14,399
- الحلول المقدمة
- 2
- آخر نشاط
- الحالة الإجتماعية
- متزوجة
- الجنس
- أنثى
1
- الأوسمة
- 56
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
جسر نانبو في الصين ... بالصور
يُعد جسر نانبو في شنغهاي واحدًا من أبرز الإنجازات الهندسية في الصين
حيث افتُتح عام 1991 ليكون أول جسر معلق بالكابلات في البلاد يمتد فوق نهر هوانغبو ليربط بين منطقة بودونغ الحديثة و بوكسي القديمة
و هو ما جعله عنصرًا أساسيًا في تطوير البنية التحتية للمدينة
حيث يتميز الجسر بتصميمه الحلزوني الفريد الذي يشبه التنين
مما يضفي عليه رمزية ثقافية قوية إلى جانب و ظيفته العملية
يبلغ طول الجزء الرئيسي منه 423 مترًا و تدعمه أبراج فولاذية شاهقة بارتفاع 150 مترًا
إضافة إلى ممر دائري ضخم يقلل من الإنحدار عند الصعود
يعبره أكثر من مئة ألف مركبة يوميًا كما أصبح معلمًا سياحيًا بارزًا يضيء ليلاً بألوان زاهية مانحًا الزوار إطلالة بانورامية على أفق شنغهاي الحديث بما فيه برج لؤلؤة الشرق و منطقة لوجيا زوي
في أمان الله
....
