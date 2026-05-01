الكذب و الخيال عند الأطفال ... بين النمو الطبيعي و التربية السليمة

ام أمينة

الكذب و الخيال عند الطفل موضوعان متداخلان لكنهما يختلفان في الجوهر

و من المهم أن يدرك الأهل هذا الفرق حتى يتعاملوا مع سلوك الطفل بطريقة صحيحة

في سنوات الطفولة الأولى يظهر الخيال بشكل طبيعي و ضروري لنمو الطفل العقلي و العاطفي

فالطفل يبتكر قصصًا يتحدث عن أصدقاء وهميين أو يعيش مغامرات غير واقعية
و هذا كله يساعده على التعبير عن مشاعره و فهم العالم من حوله
الخيال هنا ليس كذبًا بل هو وسيلة للتعلم و الإبداع و يجب تشجيعه و دعمه

أما الكذب فيبدأ عادة مع نمو وعي الطفل بالمسؤولية و الخوف من العقاب
فقد يخفي الحقيقة ليحمي نفسه من التوبيخ و يختلق أحداثًا ليجذب الإنتباه أو يتفاخر أمام الآخرين

الكذب في هذه المرحلة ليس بالضرورة علامة على سوء التربية بل هو سلوك يحتاج إلى توجيه هادئ و تعليم قيمة الصدق و أثره في بناء الثقة

التعامل مع الكذب يتطلب من الأهل أن يخلقوا بيئة آمنة تشجع الطفل على قول الحقيقة دون خوف

و أن يوضحوا له أن الصدق يقوي العلاقات بينما الكذب يضعفها

في المقابل التعامل مع الخيال يكون عبر تشجيع الطفل على رواية قصصه و مشاركته في ألعاب خيالية مع مساعدته تدريجيًا على التمييز بين الواقع و الخيال

باختصار ...
الخيال عند الطفل نعمة يجب أن تُنمَّى
بينما الكذب سلوك يحتاج إلى تصحيح و توجيه
الجمع بين التشجيع على الإبداع و غرس قيمة الصدق هو الطريق لبناء شخصية متوازنة و قوية

