عيد العمال… رسالة تقدير لمن يصنعون الفرق بصمت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يحلّ علينا عيد العمال (1 ماي)، لا ليكون مجرد تهنئة عابرة، بل محطة نُعيد فيها ترتيب المعاني…

ففي عالم كثرت فيه الشعارات، يبقى العمل وحده هو الحقيقة التي لا تُجادل.

هنا، لا يُقاس الإنسان بما يقول…

بل بما يُنجز.

ولا يُعرف قدره بما يُظهر…

بل بما يتحمّل ويصبر ويُعطي، حتى في صمت.

تحية لكل من:

يعمل بإخلاص دون ضجيج

يتقن دون انتظار تصفيق

يواصل رغم التعب، لأن لديه ما يستحق الاستمرار



في هذا اليوم، لا نُجامل… بل نُنصف.ولا نُكثر الكلام… بل نُقدّر من يستحق.

عيد عمال سعيد لكل من جعل العمل قيمة… لا مجرد واجب

دمتم أوفياء لما تصنعه أيديكم، فأنتم الفرق الحقيقي

.