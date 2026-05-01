حزن

نسرين عزوز

:: عضو مُشارك ::
ولقدْ تضيقُ علَى الفتَى الدنيَا فلَا
أرضٌ تقِلُّ ولا نَهارٌ يجْلُو

ويكادُ يَشرَقُ في الهمومِ برِيقهِ
حتَّى غدَا لا يستطابُ محَلُّ

ويخالُ حينًا أنَّهُ لا منفذٌ
ويَودُّ لوْ مِنْ جِلْدِهِ ينْسَلُّ

فيموتُ فِي الدُّنيَا ويذهَبُ حسْرة ً
وكأنهَا مِنْ روحهِ تستَلُّ

نسرين عزوز
 
@جمال تلمسان
قال نجـود:
ما أجملك يانسرين وهذا الحرف الذي ينساب انسيابا رائعا

سلمت
وسلمت
إضغط للتوسيع...
أنت أجمل غاليتي ووجودك أجمل والجميل من يرى الجمال ،سعدت بكلماتك الطيبة أختي نجود 😍
 
العودة
Top Bottom