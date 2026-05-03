التريّث قبل الزواج ... قرار عقلاني أو هروب من المسؤولية ... بقلمي

التريّث هو التأنّي و عدم الإستعجال في إتخاذ القرار مع منح النفس وقتًا للتفكير و تقدير العواقب قبل الإقدام على أي خطوة

التريّث قبل الزواج يُعدّ من القضايا التي تثير جدلًا واسعًا بين الناس

إذ يراه البعض قرارًا عقلانيًا قائمًا على التأنّي و التفكير العميق في مستقبل العلاقة

بينما يعتبره آخرون هروبًا من المسؤولية و تأجيلًا غير مبرر

فالتريّث يمنح الفرد فرصة لإكتشاف ذاته و ترتيب أولوياته و التأكد من إستعداده النفسي و المادي لتحمّل أعباء الحياة الزوجية، كما يساعد على اختيار الشريك المناسب بعيدًا عن التسرّع

في المقابل قد يُفسّر التأجيل على أنه خوف من الإلتزام أو تفويت لفرص ثمينة يصعب تعويضها

خاصة في ظل الضغوط الإجتماعية التي تحدد توقيتًا مثاليًا للزواج

و بين هذين الرأيين يبقى السؤال مفتوحًا :

هل التريّث قبل الزواج هو حكمة و وعي بالمسؤولية أم أنه مجرد هروب و تأجيل يضيّع الفرص ؟

أتمنى أن تُشاركوني آرائكم حول الموضوع