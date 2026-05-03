تعالوا ابشركم / احدى اخواتنا في اللمة مسافرة الى الحج

الامين محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي واخواتي في منتدى اللمة
هناك اخبار لا تمر بل تسكن القلب وتغير شيئا في الداخل وهذا واحد منها
لم يكن مجرد خبر بل كان لحظة شعرت فيها ان السماء اقتربت قليلا وان بابا من الرحمة قد فتح على اتساعه
اخت من اخواتنا الغاليات من اهل الطيب والنقاء تبشرني بان الله اختارها لزيارة بيته الحرام
ومنذ تلك اللحظة لم اعد كما كنت
شعرت بفرح لا يشبه اي فرح
فرح هادئ عميق
فرح كأنه دعاء قديم وجد طريقه اخيرا
كنت اسمع كلماتها لكن قلبي كان هناك
بين الطرقات المؤدية الى مكة
بين الخطى التي تقترب من البيت العتيق
بين الدموع التي لا تشبه الا الطهر
كأنني انا من سيحج
كأن الشوق الذي يسكنني لبس اسمها وسافر
هي ليست رحلة
هي نداء
هي اصطفاء
هي لحظة يكتبها الله لمن احب
وهي اهل لذلك واكثر
اخت عزيزة قريبة من القلب تستحق هذا الفضل وهذا الكرم
اللهم اكتب لها حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا
اللهم اجعل خطاها نورا وقلبها مطمئنا وعودتها مليئة بالسكينة
اللهم ارزقنا جميعا تلك اللحظة التي نقف فيها هناك وقد خف عنا كل شيء الا الرجاء
لا تنسوها من دعائكم
