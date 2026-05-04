حتى لا تضيع وقتك

لكي تدرك قيمة العشر سنوات....إسأل زوجين انـفـصلا حديـثاً

لكي تدرك قيمة الأربع سنوات ....إسأل شخص مـتخـرج من الجامعة حديثاً

لكي تدرك قيمة السنة ....إسأل طالبا فـشـل في الاختبارالنهائي

لكي تدرك قيمة الشهر ....إسأل أما وضعت مولدوها قبل موعده

لكي تدرك قيمة الأسبوع .....إسأل محرر في جريدة أسبوعية

لكي تدرك قيمة الساعة ....إسأل عـشاقا ينتظرون اللقاء

لكي تدرك قيمة الدقيقة .....إسأل شخص فاته القطار .. الحافلة .. أو الطائرة

لكي تدرك قيمة الثانية ولكي تدري قيمة الجزء من الثانية.....إسأل شخصا فاز بميدالية فضية في الأولومبياد وفي الأغلب يكون الفرق بين الذهبي والفضي أجزاء قليلة من الثانية

لكي تدرك فيمة الصديق....إخسر واحدا

لكي تدرك قيمة الأخت ....إسأل شخص ليس لديه أخوات.. الوقت لا ينتظر أحد وكل لحظة تمتلكها هي ثروة وستستغلها أكثر إذا شاركت بها شخص غير عادي

لكي تدرك قيمة الحياة ....إسأل عن إحساس من على فراش الموت

لكي تدرك قيمة ذكرالله....مت وأنظر ماذا فقدت من عمرك وأنت غاف