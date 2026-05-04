تدبّر سورة البقرة (بداية الرحلة)1

ritadj firaous

مدخل إلى تدبّر سورة البقرة

هدف الموضوع:
ليس التفسير الكامل، بل محاولة التدبّر، أي:

  • فهم الرسائل
  • ربط الآيات بحياتنا
  • استخراج الهدايات
🧭 منهجية التدبّر (مهمة جدًا)

قبل كل مقطع نطرح على أنفسنا:

ماذا تقول الآيات بشكل عام؟

ما الفكرة الأساسية؟

هل هناك تكرار أو تأكيد؟

ماذا أتعلم أنا شخصيًا من هذه الآيات؟

هل هناك رابط مع ما قبلها؟

📖 تقسيم سورة البقرة للتدبّر

قسمنا السورة إلى مقاطع قصيرة:

🔹 المقطع 1: الآيات (1–5)

  • صفات المتقين
  • القرآن ككتاب هداية
👉 أسئلة تدبّر:

  • لماذا بدأت السورة بالمتقين؟
  • ما الصفات المذكورة؟ وهل هي فيّ؟
🔹 المقطع 2: الآيات (6–7)

  • صفات الكافرين
👉 تدبّر:

  • ما سبب عدم تأثرهم بالإنذار؟
🔹 المقطع 3: الآيات (8–20)

صفات المنافقين

👉 تدبّر:

  • لماذا أخذوا حيّزًا أكبر؟
  • ما أخطر صفة فيهم؟
🔹 المقطع 4: الآيات (21–25)

  • دعوة الناس لعبادة الله
  • التحدي بالقرآن
👉 تدبّر:

  • كيف يخاطب الله جميع الناس هنا؟
🔹 المقطع 5: الآيات (26–29)

  • أمثلة القرآن (البعوضة...)
👉 تدبّر:

  • لماذا يضرب الله الأمثال؟
🔹 المقطع 6: الآيات( 30–39)

  • قصة خلق آدم عليه السلام
👉 تدبّر:

  • ما الحكمة من ذكر القصة في بداية السورة؟
  • ما علاقة ذلك بالاستخلاف؟
 
بارك الله فيك اختي الكريمة و جزاك الله كل الخير و البركات
 

