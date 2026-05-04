تدبّر سورة البقرة (بداية الرحلة)1

ritadj firaous
:: عضو منتسِب ::
reaction 10
الجوائز 2
- تاريخ التسجيل
- 4 ماي 2026
- المشاركات
- 4
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 12 ديسمبر
- الجنس
- أنثى
مدخل إلى تدبّر سورة البقرة
هدف الموضوع:
ليس التفسير الكامل، بل محاولة التدبّر، أي:
قبل كل مقطع نطرح على أنفسنا:
ماذا تقول الآيات بشكل عام؟
ما الفكرة الأساسية؟
هل هناك تكرار أو تأكيد؟
ماذا أتعلم أنا شخصيًا من هذه الآيات؟
هل هناك رابط مع ما قبلها؟
تقسيم سورة البقرة للتدبّر
قسمنا السورة إلى مقاطع قصيرة:
المقطع 1: الآيات (1–5)
صفات المنافقين
تدبّر:
هدف الموضوع:
ليس التفسير الكامل، بل محاولة التدبّر، أي:
- فهم الرسائل
- ربط الآيات بحياتنا
- استخراج الهدايات
قبل كل مقطع نطرح على أنفسنا:
ماذا تقول الآيات بشكل عام؟
ما الفكرة الأساسية؟
هل هناك تكرار أو تأكيد؟
ماذا أتعلم أنا شخصيًا من هذه الآيات؟
هل هناك رابط مع ما قبلها؟
تقسيم سورة البقرة للتدبّر
قسمنا السورة إلى مقاطع قصيرة:
المقطع 1: الآيات (1–5)
- صفات المتقين
- القرآن ككتاب هداية
- لماذا بدأت السورة بالمتقين؟
- ما الصفات المذكورة؟ وهل هي فيّ؟
- صفات الكافرين
- ما سبب عدم تأثرهم بالإنذار؟
صفات المنافقين
تدبّر:
- لماذا أخذوا حيّزًا أكبر؟
- ما أخطر صفة فيهم؟
- دعوة الناس لعبادة الله
- التحدي بالقرآن
- كيف يخاطب الله جميع الناس هنا؟
- أمثلة القرآن (البعوضة...)
- لماذا يضرب الله الأمثال؟
- قصة خلق آدم عليه السلام
- ما الحكمة من ذكر القصة في بداية السورة؟
- ما علاقة ذلك بالاستخلاف؟