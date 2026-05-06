التيجان السبعة … أذكار تحفظ القلب و تضيء الروح

ام أمينة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


الذكر في الإسلام هو حياة القلوب و راحة النفوس

و هو من أعظم ما يُقرّب العبد من ربه و يُثبّت الإيمان في قلبه

و قد وردت في القرآن الكريم و السنة النبوية أذكار عظيمة الفضل

جُمعت حديثًا تحت إسم " التيجان السبعة " مع أنّ هذه التسمية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها وسيلة لتشجيع الناس على المواظبة عليها

التيجان السبعة :
تتضمن هذه المجموعة سبعة أذكار مأثورة صحيحة و هي :

التاج الأول :
تاج الذكر :
" لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير "

التاج الثاني :
تاج التسبيح :
" سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد كلماته "

التاج الثالث :
تاج الدعاء :
" ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار "

التاج الرابع :
تاج الإستغفار :
" اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت "

التاج الخامس :
تاج التحصين :
" بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض و لا في السماء و هو السميع العليم "

التاج السادس :
تاج تفريج الكرب :
" لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين "

التاج السابع :
تاج راحة البال :
" لا حول ولا قوة إلا بالله "



هذه الأذكار المباركة هي من أعظم ما ورد في السنة و القرآن
و فضلها ثابت لا شك فيه

أما تسمية " السبعة " فهي إجتهاد حديث للتسهيل و التشجيع و ليست نصًا شرعيًا

فلنحرص على ترديدها يوميًا فهي زاد الروح و طمأنينة القلب و وسيلة لنيل رضا الله عز وجل


في أمان الله
.....
 
تحديث 13 مارس 2026
بارك الله فيك اختي الكريمة و جزاك الله كل الخير و البركات
 

