السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
التيجان السبعة … أذكار تحفظ القلب و تضيء الروح
الذكر في الإسلام هو حياة القلوب و راحة النفوس
و هو من أعظم ما يُقرّب العبد من ربه و يُثبّت الإيمان في قلبه
و قد وردت في القرآن الكريم و السنة النبوية أذكار عظيمة الفضل
جُمعت حديثًا تحت إسم " التيجان السبعة " مع أنّ هذه التسمية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها وسيلة لتشجيع الناس على المواظبة عليها
التيجان السبعة :
تتضمن هذه المجموعة سبعة أذكار مأثورة صحيحة و هي :
التاج الأول :
تاج الذكر :
" لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير "
التاج الثاني :
تاج التسبيح :
" سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد كلماته "
التاج الثالث :
تاج الدعاء :
" ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار "
التاج الرابع :
تاج الإستغفار :
" اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت "
التاج الخامس :
تاج التحصين :
" بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض و لا في السماء و هو السميع العليم "
التاج السادس :
تاج تفريج الكرب :
" لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين "
التاج السابع :
تاج راحة البال :
" لا حول ولا قوة إلا بالله "
هذه الأذكار المباركة هي من أعظم ما ورد في السنة و القرآن
و فضلها ثابت لا شك فيه
أما تسمية " السبعة " فهي إجتهاد حديث للتسهيل و التشجيع و ليست نصًا شرعيًا
فلنحرص على ترديدها يوميًا فهي زاد الروح و طمأنينة القلب و وسيلة لنيل رضا الله عز وجل
في أمان الله
.....