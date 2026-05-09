بسم الله الرحمٰن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
بعد أن يطويك التراب … لا يبقى إلا عملك
خبر وفاتك لن يطول في الناس ذكره
سيتداولونه أيامًا قليلة
ثم تنشغل الحياة بما فيها
و يعود كل إمرئ إلى همومه و إنشغالاته
أهلك سيبكون بحرقة
ثم يخفّ الحزن مع مرور الأيام
و يظل الدعاء و الذكر الهادئ
أما الأجيال القادمة ( أبناء إخوانك و أخواتك ) فقد لا تعرفك أصلًا و ربما لم تسمع بإسمك نهائيا
فما الذي يبقى إذن ؟
يبقى عملك هو رفيقك الذي لا يغادرك
لا في قبرك و لا في آخرتك
يبقى ما زرعته من خير
و ما قدّمته من صدق
و ما تركته من أثر صالح
تذكّر أن المال يزول و الجاه يذبل و الذكر بين الناس قصير
لكن العمل الصالح هو الذكر الذي لا يموت
فأحسن عملك و راقب ربك في السر و العلن
و اجعل خطواتك كلها لما ينفعك عند الله
فما يُزرع اليوم يُحصَد غدًا
و ما تُخفيه في قلبك يظهر في صحيفتك و ما تظنه صغيرًا قد يكون عند الله عظيمًا
قال الله تعالى :
﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ سورة الطلاق الآية 2
فيا ابن آدم …
تذكّر أن رحيلك قريب
و أن خبر موتك لن يطول
و أن ما يبقى معك حقًا هو عملك
فحاسب نفسك قبل أن تُحاسَب
و اغتنم أيامك قبل أن تُطوى صحائفك و أصلح ما بينك و بين الله قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال و لا بنون
إلا من أتى الله بقلب سليم
اللهم إجعلنا ممن يحسنون العمل
و يُحسنون الخاتمة
و يُرزقون لذة النظر إلى وجهك الكريم
اللهم اجعل أثرنا خيرًا
و ذكرنا دعاءًا
و عملنا نورًا في قبورنا و يوم لقائك
إقرؤوا الموضوع بتمعّن ففيه ما يذكّر النفس و يحثّها على مراجعة نفسها
لا تنسوني من صالح دعائكم
في أمان الله
.....