بعد أن يطويك التراب … لا يبقى إلا عملك







خبر وفاتك لن يطول في الناس ذكره

سيتداولونه أيامًا قليلة

ثم تنشغل الحياة بما فيها

و يعود كل إمرئ إلى همومه و إنشغالاته





أهلك سيبكون بحرقة

ثم يخفّ الحزن مع مرور الأيام

و يظل الدعاء و الذكر الهادئ

أما الأجيال القادمة ( أبناء إخوانك و أخواتك ) فقد لا تعرفك أصلًا و ربما لم تسمع بإسمك نهائيا



فما الذي يبقى إذن ؟



يبقى عملك هو رفيقك الذي لا يغادرك

لا في قبرك و لا في آخرتك

يبقى ما زرعته من خير

و ما قدّمته من صدق

و ما تركته من أثر صالح





تذكّر أن المال يزول و الجاه يذبل و الذكر بين الناس قصير

لكن العمل الصالح هو الذكر الذي لا يموت



فأحسن عملك و راقب ربك في السر و العلن

و اجعل خطواتك كلها لما ينفعك عند الله



فما يُزرع اليوم يُحصَد غدًا

و ما تُخفيه في قلبك يظهر في صحيفتك و ما تظنه صغيرًا قد يكون عند الله عظيمًا



قال الله تعالى :

﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ سورة الطلاق الآية 2





فيا ابن آدم …

تذكّر أن رحيلك قريب

و أن خبر موتك لن يطول

و أن ما يبقى معك حقًا هو عملك



فحاسب نفسك قبل أن تُحاسَب

و اغتنم أيامك قبل أن تُطوى صحائفك و أصلح ما بينك و بين الله قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال و لا بنون

إلا من أتى الله بقلب سليم



اللهم إجعلنا ممن يحسنون العمل

و يُحسنون الخاتمة

و يُرزقون لذة النظر إلى وجهك الكريم

اللهم اجعل أثرنا خيرًا

و ذكرنا دعاءًا

و عملنا نورًا في قبورنا و يوم لقائك







