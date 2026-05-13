ثنائيات الموت

ثنائيات الموترُزقت هاجر بتوأم فرحت واختارت لهما من الأسماء "وتين وأُسيد" انتظرت قدوم الأهل والأحباب للتبريكات والتهاني.. لكن الأجل كان سباقا لها ولصغيرها "أُسيد" الذي التحق بها بعد ساعات معدودات لتبقى اليتيمة "وتين" بدون أم وأخانتقلوا جميعا إلى جوار ربهم في غضون أشهر قليلة فقط. أخي البكر "عبد الله" وابنه "الصديق"أختي "رشيدة" وابنها "مهدي"وابنة اختي "هاجر" وابنها "أُسيد"تاركين جراحًا عميقةً وقلوبًا داميةً وعقولاً شاردةً داخل نفوسنا المكسورة المقهورة ودعوات تكاد أن تكون متشابهة...نحزن ونتألم بقلب واحد وروحا واحدة..أعيننا جفت وقلوبنا رفت ونومنا قليل وفكرنا كثير..ومن جاءه الأمر هين فلا يلومنا أحد.. ولا يعيضنا أحد.. فقط اتركوا لنا دعوة من القلب: أن يربط الله على قلوبنا وأن يجيرنا في مصيبتنا وأن يتقبلنا عنده من المحتسبين المؤمنين بما كتبه لنا وأن يتغمدهم جميعا بواسع الرحمة و المغفرة وأن يلحقانا بهم والصالحين منكم إلى جنات النعيم