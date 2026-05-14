ملاحظات في تصحيح الاختبارات

إلياس

أقدم لكم جملة من النصائح إخواني وأخواتي الأساتذة فيما يخص تصحيح أوراق اختبار التلاميذ، وإن كانت مجرد اقتراحات شخصية مني تحتمل الصواب والخطأ، فهي مبادىء اقتنعت بها من خلال مسيرتي التعليمية:

أولا: تذكر أن هؤلاء تلاميذ صغار، وليسوا طلبة جامعة ولا علماء، فصحح الأوراق دون بحث عن مثالية الأجوبة، بل عن تحقق الكفاءات المرجوة.

ثانيا: عامل تلاميذك بالمساواة ثم العدل، ساو بينهم في معايير التصحيح، واعدل في تقييمهم، إذ تحكمهم فروق فردية بالفطرة.

ثالثا: ليس من الواجب أن يدقق أساتذة المواد العلمية في الأخطاء اللغوية (خاصة الابتدائي والمتوسط)، إذ لها أهلها في مواد تخصصهم اللغوي والأدبي فيصوبونها، ويكفي أن يتحكم التلميذ في الطريقة والوصول للحل في الرياضيات والعلوم والفيزياء وما شابهها...

رابعا: عند التصحيح لا تنس سيرة التلميذ، فالمجتهد حسن السلوك، المعروف بتحضيره للدروس وانضباطه إن تعثر حاول استرجاعه وطمأنته، حتى يعود للريادة.

خامسا: أخبر أولياء الأمر بحقيقة وضع أبنائهم حتى يشاركوك في تقويم مستواهم، فالتعليم عملية تشاركية لن ينجح فيها الأستاذ وحده.

سادسا: أحيانا، لا تعبر النقطة عن حقيقة مستوى وذكاء التلميذ، فربما له منزلة أفضل في صنعة أخرى من غير التعليم، لذا لا داعي لمعاملة المخفقين معاملة عنصرية.

سابعا: علّم المغرورين من الناجحين خلق التواضع، وازرع الأمل في نفوس المتعثرين، واجعل الاختبار وسيلة لا غاية.

ولكم أن تضيفوا ملاحظات ونصائح أخرى ..

ووفق الله أساتذتنا في عملهم، وتلاميذنا في دراستهم.
 
وعليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
بارك الله فيك
ربي يقدرنا
 
