العمل الحر في الجزائر: فرصة ذهبية ولا مغامرة غير مضمونة؟"

:: عضو منتسِب ::
في ظل البطالة وصعوبة إيجاد عمل ثابت، بزاف شباب توجهو للعمل الحر عبر الإنترنت (تصميم، كتابة، تسويق...).
برأيكم:
🔹 هل العمل الحر في الجزائر فعلاً يقدر يوفر دخل مستقر؟
🔹 ولا يبقى مجرد مصدر دخل إضافي فقط؟
🔹 وش هي أكبر التحديات لي واجهتوها أو شفتوها؟
 
غير مستقر يعتمد على فرص العمل المتاحة
في الجزائر غالبه عمل حر فردي لقلة الاعتماد اصحاب الاعمال والمال على افكار التكنولوجيا والذكاء.. لكنه هناك نمو وتوجه مع التحفيزات الاخيرة من الحكومة ()
يعاني اصحابها من مشكلة التحويلات المالية من الخارج واستعمال البطاقات الافتراضية العالمية...

ايضا السوق المحلية لازالت ناشئة

ربما مستقبلا تنتعش هذه المهن وتتحول الى مهن حقيقية كاملة.

بارك الله فيك على اثارة هذا الموضوع المهم.
 
