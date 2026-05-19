لالون للمساء

هنا او هناك او بين التواري وقليل من كل شيء يدفع محبرة الكتابة كل حرف يتسع ليتسع ولا لون للكلمات

تبا للغربة والاغتراب وهذه السماء تمشط اضرحة الشمس والحزن

الربيع يغادر بصمته كما يشاء يدلي بقليل من الذكريات يوزع صكوك النسيان وله القلب ولنا الانتظار

كل عام يعانق سراديب الحصار من يفك السحر .حتى الغجر تابوا وعادوا مضرجين الى توابيتهم

اتذكر ياصديقي كيف يهمس الناي كيف يدمي الحصار قلبك وانت تحاول ان تعود الى زمن دونته خلفك وخلف قصيدة انبتها وحدك يوم كنت لاتجيد سوى الانتظار

اتذكر حين حملت وجهك كفنا تغطي به ملامح الليل حتى لايراك العسس ولاتراها

هنا او هناك لاشيء يدميك اليوم وانت تصنع الفراغ