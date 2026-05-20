السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



قصيدة (

سوف

تبقى

اللمة

هنا

)

نسخة من تأليفي لأنشودة ،

سوف نبقى هنا



سوف نبقى هنا… رغم كل التعب

في اللمة إجتمعنا… والمحبة سبب

موطني في حروفٍ… وإبتسامات الأُخُوّة

بين ردٍّ وموضوع… عشنا أجمل قوّة

رغم كيد الأعطال… رغم بعض الخصام

تبقى اللمة بيتًا… دافئًا بين الأنام

كم مواضيع كتبنا… كم ضحكنا بسمر

كم سهرنا ليالٍ… ننتظر وقت الفجر

في السياسة حربٌ… ثم صلحٌ بالكلام

وفي الطبخ سلامٌ… بعد نقاشٍ وزحام

أبو خديجة

مرّ… ناشرًا ألف إقتباس

و

فريدٌ

في

الإدارة

… مثل قبطانٍ يُساس

و

اللماويات

دومًا… يصنعن الجو الجميل

بين ترحيبٍ ولطفٍ… وحديثٍ مستحيل

سوف نبقى هنا… ما بقى فينا وفا