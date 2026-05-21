ام أمينة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
عيد الأضحى ... بين فرحة العيد و غلاء الأسعار ... بقلمي
رغم أنّ الأمطار كانت وفيرة و الحمد لله و المراعي ولات خضراء و إنتشرت في بزاف مناطق من الوطن
أسعار المواشي في الجزائر ما حبّتش تنقص و بقات غالية بشكل يرهق المواطن و حتى كي الدولة قامت باستيراد كباش من رومانيا و إسبانيا باش يخفّضو الضغط المستهلك ما لمسش فرق كبير
الأسباب متعددة منها غلاء الأعلاف اللي بزاف مربين يعتمدوا عليها رغم وجود المرعى الطبيعي
و أيضا المضاربة وين بعض التجار يستغلو المناسبات كيما عيد الأضحى و يرفعو الأسعار بلا منطق
و كذلك نقص و ضعف الرقابة اللي يخلي السوق فوضوي و كل واحد يبيع بالسعر اللي يحب و زيد عليها تكاليف النقل من المناطق الريفية للمدن أو إلى الأسواق اللي تزيد في السعر النهائي
و مع إرتفاع الطلب خاصة في عيد الأضحى الأسعار تطلع أكثر
الحلول اللي ممكن تخفف من هاد الأزمة تتمثل في دعم الأعلاف باش المربين يلقاو بديل أرخص و تنظيم السوق و تكثيف المراقبة الصارمة ضد المضاربة
و تدعيم النقل باش ما يزيدش السعر على المستهلك و تشجيع التربية المكثفة اللي ترفع الإنتاج و توازن العرض مع الطلب
النتيجة أنّ المشكل ماشي في وفرة المواشي بقدر ما هو في المنظومة الإقتصادية و التنظيمية اللي لازم تتصلح باش المواطن يستفاد من الوفرة الحقيقية
و أنتم ما رأيكم في الموضوع ؟
شاركوني ردودكم تعليقاتكم و آرائكم
في أمان الله
....