إشراقة العيدين

━━━━━━━━━إِشْرَاقَةُ العِيدَيْن.. جُمُعَةُ المَكْرُمَاتِ فِي أَيَّامِ العَشْر━━━━━━━━━━━━━━━━تَهْنِئَةٌ مِنْ سُوَيْدَاءِ القَلْب:أُبارك لكم ولأرواحكم الطاهرة بلوغ هذا اليوم العظيم؛ يوم جمعةٍ يتلفع برداء العشر الأوائل من ذي الحجة. هنيئاً لكم كُنوز هذه الساعات التي يُضاعف فيها الأجر، وتُغسل فيها الأكدار. جعل الله جمعتكم هذه فتحاً، ونوراً، وبُشرى تسرُّ قلوبكم.بَرَكَاتُ المِيقَاتِ الأَسْمَى:يومُ الجمعة في هذه الأيام المباركة ليس كغيره؛ إنه التقاءُ فضلِ الزمان بفضلِ اليوم. في هذه الساعات تجتمع نفحات التكبير بشعاع سورة الكهف، وتتهيأ الأرواح لاستقبال يوم عرفة المشهود. إنها الأيام التي أقسم الله بها في كتابه رفعةً لشأنها، فلا تدع دقائقها تفرُّ منك دون أثرٍ باقٍ في صحيفتك.── ✦ ──── ✦ ──بُرْهَانُ المُصْطَفَى ﷺ فِي فَضْلِ العَشْر:تأمل جلال هذه الأيام كما وصفها لنا نبي الهدى والرحمة ﷺ في الحديث الشريف ليتنبه الغافل ويستزيد المُقبل:قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ».سِرُّ سَاعَةِ الِاسْتِجَابَة:وفي الجمعة "ساعةٌ لا يُردُّ فيها سائل"؛ فكيف إذا وافقت هذه الساعة أياماً هي الأحبُّ إلى الله؟ جهّزوا أمانيكم الطاحنة، وضَعوا حاجاتكم على عتبة ملك الملوك، وأيقنوا بالإجابة؛ فإنَّ الكريم إذا أعطى أدهش، وإذا جَبَرَ رَمّمَ كُلَّ كسر.── ✦ ──── ✦ ──تَرَاتِيلُ الدُّعَاءِ فِي يَوْمِ النَّفَحَات:"اللهم في يوم الجمعة من هذه العشر المباركة، اكتب لنا ولأحبتنا محو الذنوب، وستر العيوب، وتفريج الكروب. اللهم سُقْ إلينا من رحمتك ما تُغنينا به عن رحمة من سواك، واجعل لنا في يوم عرفة المقبل نصيباً من العتق من النيران وغفران الخطايا. يا رب.. لا تُخرجنا من هذه الأيام إلا وقد جَبَرتَ خواطرنا، واستجبتَ دعاءنا، وغيرتَ أحوالنا إلى أحسنها."── ✦ ──── ✦ ──تَعْطِيرُ الأَنْفَاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى خَيْرِ النَّاسِ ﷺ‏《 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، شَمْسِ الهُدَى، وَنَبِيِّ الرَّحْمَةِ، صَلَاةً تَرْفَعُ بِهَا قَدْرَنَا، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا رِضْوَانَكَ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ الـمُعَظَّمَةِ 》━━━━━━━━━━━━━━━━