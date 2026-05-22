السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
تحديث رزنامة التلقيح الإجباري للأطفال في الجزائر 2026
وقّع وزير الصحة السيد محمد الصديق آيت مسعودان على قرار يتضمن تعديل جدول التلقيح الإجباري ضد بعض الأمراض المتنقلة
و تضّمن العدد رقم 36 من الجريدة الرسمية تعديل جدول التلقيح الإجباري ضد بعض الأمراض المتنقلة بقرار مؤرخ في 28 أفريل 2026
و وفقا لهذا القرار شمل تعديل اللقاحات المقدمة للأطفال في عدّة مراحل عمرية من شهرين إلى غاية 13 سنة
و مسّ هذا التعديل الأطفال الذين يبلغون من العمر شهرين و 4 أشهر و 12 شهرا
و يشمل اللقاح المضاد للخناق و اللقاح المضاد للكزاز و اللقاح المضاد للسعال الديكي اللاخلوي
و كذا اللقاح المضاد للهيموفليوسا الإنفلونزي “ ب ”
و مضاد للشلل ( عن طريق الحقن )
و مضاد لإلتهاب الكبد الفيروسي “ ب "
و مضاد للمكورات الرئوية
و مضاد للشلل ( عن طريق الفم )
و شمل التعديل كذلك الأطفال المتمدرسين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 13 سنة لقاح إجباري مضاد للخناق و مضاد للكزاز ( للكبار )
و لقاح مضاد لفيروس الورم الحليمي البشري
منقول
.....
