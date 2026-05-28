رحلة في أعماق الشعر الشعبي الجزائري

حفياد آدم

مقدمة

يعتبر الشعر الشعبي الجزائري، أو ما يُعرف بـ "الملحون"، مرآةً حية تعكس نبض الشارع وأصالة الهوية عبر العصور. فهو ليس مجرد كلمات منظومة بقافية، بل هو ديوان زاخر بالـ "حكمة"، وتعبير صادق عن لوعة الفراق والـ "شيرة" التي تحمل في طياتها النقد الاجتماعي اللاذع والمشفر. وتنبع قوة هذا الشعر من قدرة اللهجة الجزائرية بمختلف طبوعها وسرايرها على ملامسة الوجدان مباشرة، وتحويل اليوميات البسيطة والمشاعر الإنسانية المعقدة إلى لوحات فنية خالدة.

ومن هذا المنطلق التراثي الأصيل، يأتي هذا العمل بقلم [SIZE=7] حفياد آدم[/SIZE]
، الذي ينسج لكم من وحي عقله وخياله الخصب قصائد تولد من رحم الفكرة والوجدان. إنه لا ينقل كلمات عابرة، بل يصوغ من نبض فكره الخاص وذكائه اللغوي أبياتاً تحاكي الواقع وتلامس الروح، مطوّعاً الكلمة الجزائرية لتكون صوتاً فريداً ينضم إلى رصيد الإبداع الجزائري المعاصر.

قنديل الفكرة

يا سـايـلني عـلى الـكـلام وزيـن مـعـانـيـه
الـشـعر بـالـحـكمة يـقـاس، ومـولاه دليـل
مـاشي كـل مـن رفـد الـقـلم يـعرف يـمـشّـيـه
ومـاشي كـل مـن قـال قـافية يـشفي الـعـلـيـل

الـعـقـل مـيـزان والـفـكـرة سـاس الـبـنـيـان
والـرجـل تـوزنـه كـلـمـتـه فـي وسـط الـنـاس
شـحـال مـن واحـد يـهـدر وعـقـلـه عـريـان
وشـحـال مـن صـامـت كـلامـه جـوهر ومـاس

الـشـيـرة فـالـدنـيـا تـوري لـلـعـاقـل الـطـريـق
تـفـرز صـاحـب الـنـيـة مـن لـي وراه خـداع
مـا يـغـرّك ضـحـك الـوجـه فـي وقـت الـضـيـق
الـشـدة غـربـال، تـصـفّـي وتـبـيّـن الـسـبـاع

يـا زمـان الـشاشات والـعـالـم لـي جـريـد
الـقـلـوب بـاردة والـمـظـاهـر شـاعـلـة نـار
الـعـقـل يـبـقـى أصـيـل والـفـكـر دايـم جـديـد
يـبـقـى هـو الـقـنـديـل لـي يـضـوي الأسـتـار

تـمّـت كـلـمـاتـي بـالـخـير والـفـهـم يـكـفـي
رفـدت صـوت الـقـلـم وبـحـوري مـا تـجـفـّش
لـي يـفـهـم الـمـعـنـى يـقـول يـرحـم والـديـه
والـي مـا فـهـمْ يـعـذر، والـبـاقـي مـا يـهـمّـش
 
