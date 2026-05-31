السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
لا تجعل طفلك يخشى البوح… فالثقة أثمن من أي قصة ... بقلمي
صادفت مؤخرًا في تجمّع عائلي موقفًا لفت إنتباهي كثيرًا كوني أم
و أثار في داخلي تساؤلات حول علاقتنا بأبنائنا و كيف نحافظ على ثقتهم بنا
أحيانًا نرى أولياء يتحدثون أسرار أبنائهم أو لحظاتهم الخاصة أمام الآخرين بدافع المزاح أو الفضفضة و خلق جو
لكن ما نعتبره أمرًا بسيطًا قد يترك أثرًا عميقًا في نفس الطفل و يهز إحساسه بالأمان
حيث يفقد الطفل ثقته و يبدأ في إخفاء مشاعره خوفًا من أن تُفشى
و من ناحية أخرى فإن إحترام خصوصيته يعزز إستقلاليته و يعلّمه أن خصوصية الآخرين أيضًا مهمة
و أيضا فإن مشاركة أسراره أمام الأقارب أو الأصدقاء قد تضعف صورته و تؤثر على ثقته بنفسه
الطفل حين يُأتى بأخطائه أو مخاوفه لا يبحث عن قاضٍ يحكم عليه
بل عن قلب يحتفظ بما يؤلمه
لذلك من حقه أن تُحترم خصوصيته و أن نُدرك أنّ هذه أمور تخصه و سيحكيها عندما يكون مستعدًا
إن احترام خصوصية الطفل ليس رفاهية بل هو أساس التربية السليمة و بناء علاقة قائمة على الثقة و الأمان فإذا شعر إبنك أن أسراره في مأمن لديك
فإنه سيعود إليك دائمًا مهما كبر
في أمان الله
....