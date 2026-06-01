عالم و غرائب الخيول

1-الخيل تحمل جهاز تبريد في جانبي االرأس تحت الفك السفلي ومن جانبيه ويسمى الانبوب الردبي السمعي وهما فجوتين مبطنه بأنسجه مخاطيه رطبه حيث الفتحه الخارجيه في المنخر وعند دخول الهواء اثناء الحركه السريعه يضرب الهواء على الانسجه ويبرد وبدوره يبرد المخ فتصور السياره التي تبرد ماكنتها الراديتر فهكذا يبرد رأس الخيل عند الحركه السريعه مثل الخبب والهذب

2-تتميز الخيل بجهاز الاحتمال الذي يسهل على الوقوف للخيل لفترات طويله دون اجهاد العضلات وصرف الطاقه وهو عباره عن رباط صاد يوازن بين الاوتار الباسطه والقابظه

3-تتميز الخيل بأمتلاكها خمسة قلوب الاول في الجهه اليسرى من الصدر وواحد في كل حافر ليساعدا في اكمال الدوره الدمويه للأطراف لذلك وجب عدم اعطاء الراحه التامه في الخيل لأنها توقف القلوب الاربعه وتسبب عرقله في دوران الدم في الاطراف

4- لا تتقيأ الخيل مطلقا لعدم وجود وسط في المخ مسؤول عن هذه العمليه وان حصل التقيؤ في الخيل فهو اشاره الى وجود تمزق المعده خصوصا اذا جلس الحصان جلوس الكلب اي على ربعه الخلفي

5-لا تتنفس الخيل من فمها مطلقا فتموت مخنوقه ولا تتنفس من الفم لذلك عند حصول خلل في المنخرين تجرى عمليه سريعه لفتح الرغامي والا تموت خنقا فالخيل تأبى ان يكون منظرها الاجميل



6-لا تمتلك الخيل مراره

7-ترى الخيل البعيد والقريب وترى من حولها بزاويه 214 درجه والباقي تدير الرأس للرؤيا واكمال الدوره لذلك وجب عدم التقرب للخيل خارد نطاق رؤيتها اي من الخلف لانها تعتبر ان العدو يهاجمها من هذه المنطقه فتدافع عن نفسها غريزيا

8-ترى الخيل بالألوان وتميز اللون الاخضر والاحمر والازرق

9- تسمع الخيل مالانسمعه فقابليتها للسمع عاليه وتسمع الصوت ذو التردد اقل من عشرون ذبذبه وكذلك الترددات العاليه الذ لا يسمعها الانسان لذلك هناك اعتقاد بأن الخيل ترى الجن والحقيقه انها تتنبه للأصوات الذي لا يسمعها الانسان فيتعجب ويتخيل ويفسر

10-العجيب في خلقها انها معروفه بالذكوري العاليه عنذ الفحول ولكنها تنتج كميات هائله من الهرمون الانثوي

11- هناك مسافه بدون اسنان بين القواطع والطواحن كأنها مصممه للشكيمه لتنفيذ ما دعى ابينا اسماعيل حيث الحديث الشريف أركبوا هذه الخيل فأنها دعوة أبيكم أسماعيل وكانت وحوشا فدعى ربه فسخرها له صدق رسول الله



12-لا توجد حلمتين أثريه في ذكور الخيل كما في الأنسان

13-لا يوجد حاجب في الخيل

14- توجد الشوارب عند بعض الخيل

15- تبيض اسنان الخيل عند تقدمها في العمر عكس ما يحدث للمخلوقات الأخرى

16-تتميز الخيل بقابليتها بأختيار الغذاء بشفتيها ولا تتناول او تبتلع الأجسام الصلبه او غير الراغبه فيها

17- تتميز الخيل عموما بالذكاء والعربيه خصوصا مما عزز علاقتها ببعضها وكذلك مع الانسان

18- تنظف الخيل مخرجها ذاتيا لانها نظيفه

19- عند التبول فالخيل تأخذ وضع لا يسمح لأرتداد البول على أطرافها

20- الخيل تحلم وتصدر اصوات تشير الى فرحها او حزنها حسب الحلم

21- تقع الخيل في شراك الحب والعشق حيث يعشق الذكر فرس دون غيرها والعكس صحيح عندما تعيش كقطيع

22- تكوين عمودها الفقري مصمم بكل دقه للركوب وحمل الاثقال وخاصة اثناء الحركه ويختلف عن الأنسان

حيث لا توجد الأقراص الغضروفيه بين الفقرات وقلة مرونة العمود سبحان الله الخالق العظيم

23- تبكي الخيل ولا تضحك وتذرف الدموع خصوصا عند الألام الشديده واثناء الولاده وبعض الأفراس العربيه بعد

المهر الوليد

24- تتميز بقابليتها لأمتصاص الصدمات اثناء الحركه بسبب وجود التراكيب الخاصه لهذا الغرض وهي الغضاريف في



الحافر وميلان السلاميه الأولى وميلان الكتف

25- تمتلك القابليه العاليه لمعرفة طريق عودتها الى اسطبلها مهما بعدت المسافه



26- تتميز الخيل بقابليتها على تحاشي رفس او أيذاء راكبها بعد سقوطه واثناء حركتها

27- تفرح الخيل وتعبر عن ذلك بالتشنيف اي برفع الشفه العليا الى الأعلى وكذلك رأسها الى الأعلى

28- تتميز الخيل بالشعور العالي بالأمومه وتحب الأنجاب

29- هناك لغة تفاهم بين الخيل وقد تتفاهم وتتعاون لتنظيف بعضها البعض وقد تختلف وتتشاجر فيما بينها

30- تتميز الخيل العربيه بأنعكاس سلوك العربي على سلوكها فلا تقبل الظلم وتحقد وتثأر ولا تنسى من يؤذيها

31- بالغم ان القوه تقاس بالحصان لكن الخيل رقيقه وحساسه وقد تتعرض الى اصابات بسيطه تسبب لها المتاعب



الجديه وصولا الى نفوقها

32- عموم الخيل العربيه شجاعه ولكن البيئه والتلابيه قد تنتج العكس وتظهر سلوك الخوف والامتناع وخاص

اذا عاملها السياس بالطرق الشاذه فقد تكره الانسان

33- تتعرض الخيل للأصابه بالكأبه والحزن والأمراض النفسيه فتعزل نفسها او تتمرد

34-تتميز الخيل العربيه بالوفاء نعم بالوفاء فهي وفيه وهناك قصص حقيقيه كثر عن وفاء الخيل

35- عدم وجود العضلات في الاطراف تحت العرقوب والركبه فقط الجلد والاوتار والاربطه والاورده والشرايين

والاعصاب والعظام واغشيتها

36- هناك مصنع في امعاء الخيل للتخمير وانتاج فيتامين ب وهناك احياء مجهريه تساعد على الهظم

37- توجد الانياب في الحصان البالغ وعددها اربعه ولا توجد في الافراس لكنها قد تظهر في الافراس

بعد عمر اثني عشر سنه